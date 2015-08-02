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Топ 5 – Лучшие проекты недели

Ira Mikhno – homify Ira Mikhno – homify
Дом в Омске, Максим Любецкий Максим Любецкий Дома в стиле минимализм
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На этой неделе читателей homify больше всего интересовала архитектурная тематика. А мы в свою очередь изо всех сил старались удовлетворить их любопытство и усердно искали ответы на такие злободневные вопросы, как выбор материала для постройки дома, как создать привлекательный дизайн в шале и как правильно оформить маленькую прихожую. Лучшие публикации прошедших семи дней – в этой статье. 

1. Битва стройматериалов: кирпичный дом против бетонного

Дом в Омске, Максим Любецкий Максим Любецкий Дома в стиле минимализм
Максим Любецкий

Дом в Омске

Максим Любецкий
Максим Любецкий
Максим Любецкий

Вопрос «Из какого материала мне построить дом?» является самым первым, который задает себе будущий владелец коттеджа. Есть традиция строить дом из бетонных блоков на продажу, а для своей семьи — из кирпича. О том, почему так сложилось, мы и хотим рассказать в этой статье.

2. Один дом – два сюрприза!

House in Chandlers Ford II, LA Hally Architect LA Hally Architect Дома в стиле модерн
LA Hally Architect

House in Chandlers Ford II

LA Hally Architect
LA Hally Architect
LA Hally Architect

Дом, о котором мы расскажем сегодня, снаружи выдает себя за эдакого добротного середнячка – современный  дизайн, крутой скат, крепкий каркас. Тем не менее, его обычность очень обманчива. Возможно, хозяева дома не хотели привлекать к постройке излишнее внимание и решили реализовать свои невероятные творческие фантазии внутри дома. Вы заинтригованы и хотите узнать, что скрывается за стеной этого фасада? Тогда приглашаем вас на увлекательную экскурсию!

3. Особняк в стиле альпийского шале

GoodLife Park дом №2, TSEH Architectural Group TSEH Architectural Group Дома в стиле минимализм
TSEH Architectural Group

GoodLife Park дом №2

TSEH Architectural Group
TSEH Architectural Group
TSEH Architectural Group

Коттедж расположен в загородном клубе GoodLife Park под Киевом. Вся его территория окружена густым лесом, от которого исходит непередаваемый аромат. Дома расположены в живописном и совсем не строгом порядке вдоль дороги, что позволяет создать максимально естественную среду обитания для всех жителей. Отправляемся на виртуальную экскурсию вместе

4. Почти как в Голливуде

Rezydencja pod Warszawą, Zbigniew Tomaszczyk Decorum Architekci Sp z o.o. Zbigniew Tomaszczyk Decorum Architekci Sp z o.o. Дома в стиле модерн
Zbigniew Tomaszczyk Decorum Architekci Sp z o.o.

Zbigniew Tomaszczyk Decorum Architekci Sp z o.o.
Zbigniew Tomaszczyk Decorum Architekci Sp z o.o.
Zbigniew Tomaszczyk Decorum Architekci Sp z o.o.

В нескольких километрах от Варшавы, среди соснового леса, совсем недавно была построена роскошная вилла, внешний вид которой впечатляет даже искушенных ценителей архитектуры.  Этот восхитительный проект был разработан и реализован известным польским зодчим Збигневом Томащуком. За стенами оазиса современности скрывается поистине экстравагантный интерьер. Взглянуть на этот диковинный дом изнутри вы можете в Книге идей ’Почти как в Голливуде’.

5. Маленькая прихожая: 10 идей для дизайна

Прихожая Тоторо, Мастерские проекта Про.Движение> Мастерские проекта Про.Движение> Коридор, прихожая и лестница в азиатском стиле
Мастерские проекта Про.Движение&gt;

Прихожая Тоторо

Мастерские проекта Про.Движение>
Мастерские проекта Про.Движение&gt;
Мастерские проекта Про.Движение>

Тесная, мрачная, захламленная…  Узнали свою прихожую? Как бы нам ни хотелось, но непродуманная планировка большинства стандартных квартир в многоэтажках оставляет мало места для полета дизайнерской мысли их хозяев. Но это не значит, что стоит мириться с положением вещей. Даже если габариты вашей входной зоны и не позволяют устроить полноценную гардеробную комнату или разместить диван с резными ножками, доставшийся от бабушки, существует много способов исправить положение. Подробно о каждом из них мы расскажем в этой Книге идей

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