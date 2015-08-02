Топ 5 – Лучшие проекты недели

На этой неделе читателей homify больше всего интересовала архитектурная тематика. А мы в свою очередь изо всех сил старались удовлетворить их любопытство и усердно искали ответы на такие злободневные вопросы, как выбор материала для постройки дома, как создать привлекательный дизайн в шале и как правильно оформить маленькую прихожую. Лучшие публикации прошедших семи дней – в этой статье.
Вопрос «Из какого материала мне построить дом?» является самым первым, который задает себе будущий владелец коттеджа. Есть традиция строить дом из бетонных блоков на продажу, а для своей семьи — из кирпича. О том, почему так сложилось, мы и хотим рассказать в этой статье.
Дом, о котором мы расскажем сегодня, снаружи выдает себя за эдакого добротного середнячка – современный дизайн, крутой скат, крепкий каркас. Тем не менее, его обычность очень обманчива. Возможно, хозяева дома не хотели привлекать к постройке излишнее внимание и решили реализовать свои невероятные творческие фантазии внутри дома. Вы заинтригованы и хотите узнать, что скрывается за стеной этого фасада? Тогда приглашаем вас на увлекательную экскурсию!
Коттедж расположен в загородном клубе GoodLife Park под Киевом. Вся его территория окружена густым лесом, от которого исходит непередаваемый аромат. Дома расположены в живописном и совсем не строгом порядке вдоль дороги, что позволяет создать максимально естественную среду обитания для всех жителей. Отправляемся на виртуальную экскурсию вместе!
В нескольких километрах от Варшавы, среди соснового леса, совсем недавно была построена роскошная вилла, внешний вид которой впечатляет даже искушенных ценителей архитектуры. Этот восхитительный проект был разработан и реализован известным польским зодчим Збигневом Томащуком. За стенами оазиса современности скрывается поистине экстравагантный интерьер. Взглянуть на этот диковинный дом изнутри вы можете в Книге идей ’Почти как в Голливуде’.
Тесная, мрачная, захламленная… Узнали свою прихожую? Как бы нам ни хотелось, но непродуманная планировка большинства стандартных квартир в многоэтажках оставляет мало места для полета дизайнерской мысли их хозяев. Но это не значит, что стоит мириться с положением вещей. Даже если габариты вашей входной зоны и не позволяют устроить полноценную гардеробную комнату или разместить диван с резными ножками, доставшийся от бабушки, существует много способов исправить положение. Подробно о каждом из них мы расскажем в этой Книге идей.