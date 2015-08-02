Топ 5 – Лучшие проекты недели

Тесная, мрачная, захламленная… Узнали свою прихожую? Как бы нам ни хотелось, но непродуманная планировка большинства стандартных квартир в многоэтажках оставляет мало места для полета дизайнерской мысли их хозяев. Но это не значит, что стоит мириться с положением вещей. Даже если габариты вашей входной зоны и не позволяют устроить полноценную гардеробную комнату или разместить диван с резными ножками, доставшийся от бабушки, существует много способов исправить положение. Подробно о каждом из них мы расскажем в этой Книге идей.