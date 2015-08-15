Мебель из Италии, ti amo con tutto il cuore!

Желание создать красивый и элегантный интерьер – естественно для всех владельцев квартир или загородных домов, но воплощение задумки может оказаться весьма трудоемким, в частности, в процессе выбора мебели и предметов декора. В связи с тем, что мы, наши семьи и друзья проводим большую часть времени в таких жилых пространствах, как гостиная и спальная комнаты, правильное обустройство мебелью является приоритетным. Если вы еще не решили, какой гарнитур приобрести, рекомендуем посмотреть эту книгу идей с описанием удивительной коллекции RIMINI итальянского производителя Fratelli Barri.
Нейтральные пастельные и белые цвета – это синоним изысканности и элегантности, которые придадут любой комнате настроение свежести и ощущение шика. Этот пример является яркой демонстрацией того, как светлый приглушенный тон в сочетании с деревом, окрашенным в белый цвет, создает наиболее гостеприимную и душевную атмосферу. Небольших размеров туалетный столик с позолоченным основанием, а также идущий в комплекте стул с изящными ножками и кожаной обивкой сиденья, станут любимым мебельным дуэтом в вашей спальне.
Ошибочно полагать, что элегантность воплощает мебель исключительно в традиционном классическом стиле. Специалисты homify рекомендуют оценить различные вариации комодов и тумб для телевизора на низких фигурных ножках, выполненных в духе любимого многими ар-деко. Двери тумбы декорированы сусальным серебром, а ручки украшены стразами. Стоит сказать, что завоевав сердца многих дизайнеров, коллекция Rimini уже стала настоящим хитом.
Красивый и удобный стул с подлокотниками в стиле ар-деко – прекрасный спутник идеальной гостиной. Он имеет гнутые ножки, в отделке использован чёрный лак. Обивка выполнена из вельвета нежного бежевого цвета. Нижняя часть базы декорирована гвоздиками. Каркас сделан из массива дерева. Оригинальность этой модели стула обусловлена медальонной спинкой и загнутыми подлокотниками.
Раздвижная мебель никогда не теряла своей популярности. Осталось в прошлом время однотипных и стандартных гарнитуров, дав возможность дизайнерам придумывать утонченные и аккуратные предметы мебели, которые не лишились своих функциональных достоинств. Обеденный стол выполнен из высококачественного МДФ высокой плотности и массива дерева. Для отделки использован блестящий лак. Круглая столешница опирается на резную массивную ножку с фигурным основанием. Стулья обиты тканью с золотистым узором.
Такой пуфик просто незаменим для спальни в качестве сиденья возле туалетного столика, для гостиной, где вы можете использовать его, расположившись в кресле из этой же серии или, может, гардеробной комнаты. Его ножки кабриоли покрыты сусальным серебром, а сиденье обито светло-бежевым велюром и декорировано стежкой капитоне.