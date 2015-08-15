Мебель из Италии, ti amo con tutto il cuore!

Желание создать красивый и элегантный интерьер – естественно для всех владельцев квартир или загородных домов, но воплощение задумки может оказаться весьма трудоемким, в частности, в процессе выбора мебели и предметов декора. В связи с тем, что мы, наши семьи и друзья проводим большую часть времени в таких жилых пространствах, как гостиная и спальная комнаты, правильное обустройство мебелью является приоритетным. Если вы еще не решили, какой гарнитур приобрести, рекомендуем посмотреть эту книгу идей с описанием удивительной коллекции RIMINI итальянского производителя Fratelli Barri.