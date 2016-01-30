Как использовать пространство под лестницей

Обувь требует достаточно объемного места для хранения, чтобы каждая пара стояла отдельно, не сминаясь. Пространство под лестницей поможет вам решить эту проблему одним махом. Делайте отделения разной высоты, маленькие – для туфель и кроссовок, высокие – для сапог и ботинок. Так солидная глубина ящиков под лестничным пролетом вместит сразу всю обувь для хранения.

Для хранения обуви можно оборудовать под лестницей обычные выдвижные ящики, аккуратно раскладывая в них обувь. Более удобна выкатная система: большие модули с полками для обуви выезжают на колесиках из под ступеней, можно легко достать и поставить любую пару.