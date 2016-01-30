Как использовать пространство под лестницей

Лестница занимает много места, но давайте подходить к использованию этого элемент архитектуры с максимальной практичностью. Под широкими ступенями лестниц образуется довольно вместительное свободное пространство, которое вы можете использовать и для хранения вещей, и как дополнительную комнату.
Высокая лестница в комнате – не повод оставлять ее без внимания. Включите всю лестничную конструкцию в интерьер помещения: разместите под ступенями и медиа-центр с телевизором, и полки для книг, и ящики для хранения более крупных предметов.
La brise maritime
Пространство под лестницей как
бермудский треугольник – неизбежно притягивает внимание дизайнеров. И это понятно, ведь здесь скрываются большие резервы оборудования вместительных систем хранения. Пространство под лестницей образует вместительный встроенный шкаф и не занимает лишнего места в комнате. Оформление такой конструкции – вполне разнообразно. Это могут быть и открытые полки, и распашные дверцы, и раздвижная система дверей шкафа-купе.
Обувь требует достаточно объемного места для хранения, чтобы каждая пара стояла отдельно, не сминаясь. Пространство под лестницей поможет вам решить эту проблему одним махом. Делайте отделения разной высоты, маленькие – для туфель и кроссовок, высокие – для сапог и ботинок. Так солидная глубина ящиков под лестничным пролетом вместит сразу всю обувь для хранения.
Для хранения обуви можно оборудовать под лестницей обычные выдвижные ящики, аккуратно раскладывая в них обувь. Более удобна выкатная система: большие модули с полками для обуви выезжают на колесиках из под ступеней, можно легко достать и поставить любую пару.
Проектируя систему хранения под лестницей, вы располагаете большим запасом места: средняя ширина ступени 1,5-2 метра. Поэтому подбирайте глубину ящиков в соответствии с габаритами предметов, которые планируете здесь хранить. Более глубокие ящики лучше располагать на нижнем уровне. Выдвигаясь они будут иметь дополнительную опору на пол, что снизит нагрузку на крепления.
Лаконичный вид лестницы с конструкцией из ящиков не стоит портить пестротой ручек. Используйте более минималистичные варианты:
- скошенный торец ящиков, заменяет ручку,
- алюминиевый профиль Г- и П-образной формы, закрепленный на фасаде ящиков вместо ручек,
- системы открывания ящиков нажатием PUSH OPEN и TIP-ON.
В поисках укромного уголка для своего домашнего кабинета – обратите внимание на высокую лестницу в вашем доме. Ведь это готовое пространство для работы – тихое, спокойное и вместительное. Если ступени достаточно широкие и высота лестничного пролета около двух метров, это позволит разместить все рабочее место под лестницей, оборудовать это пространство как небольшую комнату. Конструкцию рабочего стола рядом с узкой лестницей можно дополнить встроенными в лестничных пролет полками: рабочие документы, книги, мобильный телефон и кашпо с цветком – всему найдется свое место.
Даже в просторном доме ценятся уютные пространства, где можно посидеть с книгой, отдохнуть от суеты. Функциональные задачи каждой комнаты обычно расписаны как по нотам: спальня для сна, гостиная для общения, кабинет для работы.
Устойчивое выражение
рояль в кустах может приобрести новое дизайнерское решение – рояль под лестницей. Небольшой уголок для музицирования вполне можно позволить себе и в более скромных масштабах, разместив под лестницей в своем доме диванчик и полку с гитарой.