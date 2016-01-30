Ваш браузер устарел.

เพื่อให้ได้รับประสบการณ์ที่ดีขึ้นกับการออกแบบบ้านของเราโปรดดาวน์โหลดเบราเซอร์ฟรีอื่น ๆ เพียงคลิกที่ไอคอน!

Комнаты
Специалисты
Журнал
Станьте профессионалом
Премиум
Выйти

Как использовать пространство под лестницей

Перла Вереника Перла Вереника
Manhattan Micro-Loft, Specht Architects Specht Architects Коридор, прихожая и лестница в модерн стиле
Loading admin actions …

Лестница занимает много места, но давайте подходить к использованию этого элемент архитектуры с максимальной практичностью. Под широкими ступенями лестниц образуется довольно вместительное свободное пространство, которое вы можете использовать и для хранения вещей, и как дополнительную комнату. 

ТВ зона для вашей гостиной

​예산휘헌_ 언덕을 넘은 해가 들어오는 집, SHIN DESIGN LAB 신디자인랩건축사사무소 SHIN DESIGN LAB 신디자인랩건축사사무소 Гостиная в стиле модерн
SHIN DESIGN LAB 신디자인랩건축사사무소

SHIN DESIGN LAB 신디자인랩건축사사무소
SHIN DESIGN LAB 신디자인랩건축사사무소
SHIN DESIGN LAB 신디자인랩건축사사무소

Высокая лестница в комнате – не повод оставлять ее без внимания. Включите всю лестничную конструкцию в интерьер помещения:  разместите под ступенями и медиа-центр с телевизором, и полки для книг, и ящики для хранения более крупных предметов. 

Место для хранения

Холл "La brise maritime" Студия дизайна Дарьи Одарюк Коридор, прихожая и лестница в средиземноморском стиле Многоцветный
Студия дизайна Дарьи Одарюк

Холл La brise maritime

Студия дизайна Дарьи Одарюк
Студия дизайна Дарьи Одарюк
Студия дизайна Дарьи Одарюк

Пространство под лестницей как бермудский треугольник – неизбежно притягивает внимание дизайнеров. И это понятно, ведь здесь скрываются большие резервы оборудования вместительных систем хранения.  Пространство  под лестницей образует вместительный встроенный шкаф и не занимает лишнего места в комнате. Оформление такой конструкции – вполне разнообразно. Это могут быть и открытые полки, и распашные дверцы, и  раздвижная система дверей шкафа-купе. 

Обувной шкаф

Design and build of a 2 storey rear extension, outbuilding and loft conversion to a 3 bed semidetached property in the outskirts of London, Progressive Design London Progressive Design London Коридор, прихожая и лестница в модерн стиле
Progressive Design London

Design and build of a 2 storey rear extension, outbuilding and loft conversion to a 3 bed semidetached property in the outskirts of London

Progressive Design London
Progressive Design London
Progressive Design London

Обувь требует достаточно объемного места для хранения, чтобы каждая пара  стояла отдельно, не сминаясь. Пространство под лестницей поможет вам решить эту проблему одним махом.  Делайте отделения разной высоты,  маленькие – для туфель и кроссовок, высокие – для сапог и ботинок. Так солидная глубина ящиков под лестничным пролетом вместит сразу всю обувь для хранения.

Для хранения обуви можно оборудовать под лестницей обычные выдвижные ящики, аккуратно раскладывая в них обувь. Более удобна выкатная система: большие модули с полками для обуви выезжают на колесиках из под ступеней, можно легко достать и поставить любую пару. 

Вместительные ящики

Manhattan Micro-Loft, Specht Architects Specht Architects Коридор, прихожая и лестница в модерн стиле
Specht Architects

Manhattan Micro-Loft

Specht Architects
Specht Architects
Specht Architects

Проектируя систему хранения под лестницей, вы располагаете большим запасом места: средняя ширина ступени 1,5-2 метра. Поэтому подбирайте глубину ящиков в соответствии с габаритами предметов, которые планируете здесь хранить. Более глубокие ящики лучше располагать на нижнем уровне. Выдвигаясь они будут иметь дополнительную опору на пол, что снизит нагрузку на крепления. 

Лаконичный вид лестницы с конструкцией из ящиков не стоит портить пестротой ручек. Используйте более минималистичные варианты:

- скошенный торец ящиков, заменяет ручку,

- алюминиевый профиль Г- и П-образной формы, закрепленный на фасаде ящиков вместо ручек,

- системы открывания ящиков нажатием PUSH OPEN и TIP-ON.

Рабочее место под лестницей

喜連の家 Ⅱ, 株式会社 atelier waon 株式会社 atelier waon Коридор, прихожая и лестница в модерн стиле
株式会社 atelier waon

株式会社 atelier waon
株式会社 atelier waon
株式会社 atelier waon

В поисках укромного уголка для своего домашнего кабинета – обратите внимание на высокую лестницу в вашем доме. Ведь это готовое пространство для работы – тихое, спокойное и вместительное. Если ступени достаточно широкие и высота лестничного пролета около двух метров, это позволит разместить все рабочее место под лестницей, оборудовать это пространство как небольшую комнату. Конструкцию рабочего стола рядом с узкой лестницей можно дополнить встроенными в лестничных пролет полками: рабочие документы, книги, мобильный телефон и кашпо с цветком – всему найдется свое место.

Уютный уголок для чтения

Блок-секция, Center of interior design Center of interior design Гостиная в стиле лофт
Center of interior design

Блок-секция

Center of interior design
Center of interior design
Center of interior design

Даже в просторном доме ценятся уютные пространства, где можно посидеть с книгой, отдохнуть от суеты. Функциональные задачи каждой комнаты обычно расписаны как по нотам: спальня для сна, гостиная для общения, кабинет для работы. 

Рояль… . под лестницей

Luxury Staircase, Haldane UK Haldane UK Коридор, прихожая и лестница в модерн стиле Дерево
Haldane UK

Luxury Staircase

Haldane UK
Haldane UK
Haldane UK

Устойчивое выражение рояль в кустах может приобрести новое дизайнерское решение – рояль под лестницей. Небольшой уголок для музицирования вполне можно позволить себе и в более скромных масштабах, разместив под лестницей в своем доме диванчик и полку с гитарой.

Выбор строительной компании: как избежать ошибок?
Какие идеи использования пространств под лестницей мы еще забыли упомянуть?

Нужна помощь с проектом дома?
Обратитесь к нам!

Найдите вдохновляющие идеи для дома

Дома

Дома

Гостиная

Гостиная

Кухни

Кухни

Спальни

Спальни

Сады

Сады

Ванные комнаты

Ванные комнаты

Столовые комнаты

Столовые комнаты

Бассейн

Бассейн

Edit SEO element

homify — идеи для ремонта

4.5

Смотрите миллионы фото интерьеров в приложении homify!

Скачать приложение бесплатно
Нет, спасибо