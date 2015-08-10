Европейский стиль дома в деталях

Каждая европейская страна имеет богатую многолетнюю историю, свой колорит, влияющий на стиль жизни людей, на манеры общения, на кухню, архитектуру и, конечно, дизайн интерьеров. Но их все объединяют границы Европы, и есть особенности стиля, именуемого европейским. Это собирательное понятие, однако, ряд черт делает его неповторимым и таким привлекательным.
Европейцам в принципе свойственна свобода. Они стремятся к ней во всем: в выражении мыслей, принятии решений, поэтому и дом тоже должен быть просторным для жизни и для полета фантазии при оформлении интерьера. Наверное, этим объясняется все большее увлечение наших соотечественников европейским стилем. Люди стремятся к свободе внутренней и внешней, хотят сменить крохотные хрущевки, где тесно даже двоим, на просторное жилище, комфортное для большой семьи. Проще всего воплотить европейский стиль в частном доме, но и просторная квартира тоже может стать примером для подражания. Высокие потолки и большой метраж – основа для создания функционального и стильного европейского интерьера.
Ark Palace
Внешняя простота европейского стиля скрывает за собой дороговизну и высокое качество. Для оформления интерьера выбираются только самые лучшие материалы и отделка. Натяжной потолок – практически незаменимый атрибут интерьера в европейском стиле. Для пола в гостиной, спальне, столовой лучше всего подойдет паркет, допустимо использование ламината, а для санузла – плитка небольшого размера. Для стен можно выбрать качественные обои или стеновые панели. Наиболее оптимальный вариант потолка – натяжной или навесной, который выглядит просто, красиво и современно. Отделочные материалы должны быть не просто долговечными и износоустойчивыми, но и экологически чистыми.
Соблюдайте монохромность палитры при оформлении помещения в европейском стиле. Предпочтительна светлая
пастельная гамма, разбавленная серым, бежевым, золотым оттенком. Особенно
трепетное отношение у дизайнеров европейского стиля к белому цвету: он
визуально делает площадь еще просторнее, ярче и легче. Не стоит делать белым
абсолютно все: достаточно, например, стен или дверей с плинтусом и потолком.
Броские акценты тоже имеют место быть, главное, не
переборщить с их
количеством. Для европейского стиля предпочтительны простые цвета и узоры,
которые соответствуют общей концепции не перегружать интерьер.
Именно в Европе зародилась тенденция освобождать площадь квартиры от ненужных перегородок и дверей. Этот же прием используется для интерьера в стиле лофт. Таким образом, одна комната плавно перетекает в другую, и остается максимально много свободного пространства и ощущение легкости и воздушности. Подобная свободная планировка позволяет воплощать интересные дизайнерские задумки и при этом остается комфортной для жителей дома. Разделителями пространства жилища на функциональные зоны выступают барные стойки, ширмы, мебель, стеллажи, кроме того, меняется освещение и отделка стен, пола, потолка.
Гармонично дополнять интерьер дома в европейском стиле будет низкая мягкая мебель. Изысканную софу на
изогнутых ножках оставьте поклонникам классики.
Приземленная мебель
действует на восприятие комнаты, зрительно приподнимая потолки. Откажитесь от
скучных гарнитуров в виде одинаковых дивана и кресел. Для европейской гостиной
можно подобрать большой диван и яркие контрастные пуфы, а в тон им – мягкие
подушки. Вообще европейскому стилю присуща мобильность и трансформируемость,
поэтому предусмотрите возможность перестановки мебели под настроение.
В интерьер европейского стиля отлично вписывается техника. Она должна быть современной и отвечающей последним тенденциям: ничто так не сэкономит место, как большая плоская плазма на стене гостиной. Она практически не занимает пространства и делает комнату еще более стильной и модной. Для кухни подойдет встраиваемая техника, также сохраняющую квадратные метры и ощущение свободы и легкости интерьера.
Европейский стиль стремится к минимализму. Минимум лишних деталей и максимум свободной площади – вот залог уютного и стильного дома в этом стиле. Исходя из этого, подбирается мебель: она должна быть функциональной и малозаметной. Мебель несёт больше декоративный характер, все редко используемые вещи и предметы отправляются в специально оборудованную гардеробную или чулан, а в интерьере остается только то, чем пользуются каждый день. Вместо отдельной гардеробной можно использовать шкаф-купе, замаскировав его под стену в гостиной или спальне.
Уделите внимание световому оформлению. Освещение должно быть ярким, приближенным к дневному свету. Удачным решением станет установка встроенных светодиодов – как на потолке, так и на полу. Можно также сделать встроенную подсветку определенных объектов: например, камина или картин. Так как европейский стиль тяготеет к экономии места, то массивные напольные светильники не будут уместными. Возможно использование одного торшера в лаконичном стиле, дополняющем общую атмосферу.
Несмотря на то, что в доме европейского стиля не должно быть ничего лишнего на виду, без декоративных аксессуаров не обойтись. Они должны передавать индивидуальность интерьера, дополнять его и создавать ощущение гармонии и уюта. Хорошо в европейский стиль вписываются фотографии в рамах на стенах – они не занимают лишнего места. Ваза с цветами, романтичные свечи, дизайнерские аксессуары – все это способно украсить преобразить обстановку. Экспериментируйте с яркими стильными акцентами, они украсят помещение и сделают его небанальным.
Европейский стиль – это современность, лаконичность, простор. Проявляйте больше свободы при оформлении интерьера – и в отделке, и в выборе цветовых решений, и расстановке мебели. Если вам нравятся авторские кресла – не отказывайте себе в удовольствии сидеть на них в гостиной. Если увлекаетесь независимым творчеством – картины, панно или даже граффити неординарно дополнят интерьер. И не смотря на то, что для воплощения европейского интерьера есть свои рекомендации, главное все-таки в том, чтобы проявить больше собственную фантазию и дать волю индивидуальности, ведь именно в этом будет выражаться свободный дух вашего дома.