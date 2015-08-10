Европейский стиль дома в деталях

Европейский стиль – это современность, лаконичность, простор. Проявляйте больше свободы при оформлении интерьера – и в отделке, и в выборе цветовых решений, и расстановке мебели. Если вам нравятся авторские кресла – не отказывайте себе в удовольствии сидеть на них в гостиной. Если увлекаетесь независимым творчеством – картины, панно или даже граффити неординарно дополнят интерьер. И не смотря на то, что для воплощения европейского интерьера есть свои рекомендации, главное все-таки в том, чтобы проявить больше собственную фантазию и дать волю индивидуальности, ведь именно в этом будет выражаться свободный дух вашего дома.