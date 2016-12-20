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10 советов как навести порядок в доме (и сохранить его в таком виде!)

Перла Вереника Перла Вереника
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Пожалуй, никакие дизайнерские изыски не помогут украсить помещение, требующее серьезной уборки. Комфортное жилище – это не только красивые предметы интерьера или  роскошная отделка комнат. Упорядоченность вещей, разумная организация хранения, аккуратность и свежесть – прекрасное и достижимое средство сделать дом уютным и удобным.

Захват и устранение

Квартира в экостиле в Санкт-Петербурге, olegkurgaev design olegkurgaev design Ванная комната в скандинавском стиле
olegkurgaev design

Квартира в экостиле в Санкт-Петербурге

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olegkurgaev design
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Вы думаете речь идет о новой части шпионских приключений Агента 007?… О нет, все намного серьезнее! Если опасности чистота и порядок в доме –  только четкие действия обеспечат организацию безупречного пространства. 

Устранение беспорядка в доме проводите поэтапно:

- выделяем локальную зону для уборки

- убираем все вещи: с полок, из ящичков, с поверхности столов и сортируем – что нужное, а что уже давно пора выбросить,

- пустые полочки и шкафчики быстро очищаются от мусора и загрязнений,

- раскладываем все нужные вещи по порядку на свои места.

Таким образом, уголок за уголком, комната за комнатой, вы планомерно наведете порядок во всем доме. Ну и конечно, начните с тех проблемных мест в доме, где уборка необходима в первую очередь.

Контрольный список

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Andrea Pacciani Architetto

Andrea Pacciani Architetto
Andrea Pacciani Architetto
Andrea Pacciani Architetto

Пройдитесь по дому и выделите – что вам хотелось бы убрать и переделать. Составьте подробный список: 

- какие шкафы, ящики и полки нужно разобрать, пересортировав вещи,

- в каких помещениях  дома требуется особо основательная уборка загрязнений,

- какие вещи и предметы мебели требуют ремонта или специализированной очистки (например, мягкая мебель, ковер или кухонные шкафы).

Исходя из составленного списка основных работ, спланируйте порядок их проведения, покупку необходимых материалов и инструментов, привлечение специалистов из клининговых фирм.

Уберите все ненужные вещи

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Preisvergleich der Firma-Kess

Preisvergleich der Firma-Kess
Preisvergleich der Firma-Kess
Preisvergleich der Firma-Kess

Сложно решиться убирать с полок многочисленные сувениры, количество которых волнообразно увеличивается после каждого приема гостей и поездки в отпуск. И в платяных шкафах, как правило, хранится значительная доля вещей, не нашедших себе практического применения, устаревших и потерявших свой прежний вид. Как с этим бороться? Взяв в руки очередную вещь, признайтесь себе честно – как давно вы вспоминали о ней? И безжалостно убирайте с полки. Если вы боитесь, что сработает знаменитое правило: вещь становится нужной сразу после ее того, как ее выбросили, сложите все ненужные вещи в ящики и уберите подальше на пару месяцев, а потом уже решительно раздавайте, продавайте и просто выбрасывайте.

Избавьтесь от лишних бумаг

Квартира в стиле Loft , Alexander Krivov Alexander Krivov Рабочий кабинет в стиле лофт
Alexander Krivov

Квартира в стиле Loft

Alexander Krivov
Alexander Krivov
Alexander Krivov

В наш скоротечный век информация столь быстро становится неактуальной. Переберите тщательно журналы и газеты, свои старые записи и документы, которые вы храните. Скорее всего значительная часть этого бумажного груза на полках уже давно потеряла свою значимость. И конечно, не забывайте после очередного дед-лайна убирать черновики и рабочие записи со стола.

Награда за стойкость

Atelier, Gris Souris Gris Souris Рабочий кабинет Аксессуары и декор
Gris Souris

Gris Souris
Gris Souris
Gris Souris

Справились с наведением порядка в доме? Пришло время приятных сюрпризов: освободившиеся полки сияют чистотой, даже самые маленькие комнаты стали просторнее, а возможно и появилось свободное пространство для оборудования очень нужных вам функциональных зон. Расчистив кладовку или мансарду, балкон или часть гостиной от скопившихся вещей, вполне можно сделать себе подарок:  небольшой домашний кабинет, уголок  для фитнесса,  уединенная библиотека, просторная игровая для детей. 

Коробка любимых памятных предметов

homify ГардеробнаяХранение Хлопок Бежевый
homify

homify
homify
homify

Среди кипы разнообразных вещей всегда найдутся самые памятные, вызывающие особый отклик в сердце.  Приготовьте для них особое место хранения, например, изящную коробку в винтажном стиле. Аккуратно сложенные в коробку сувениры дольше сохранят яркость красок, не разобьются и не потеряются. 

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Сделайте ярмарку-распродажу ненужных вещей

WABI SABI Shop&Gallery, Wabi Sabi Shop Gallery Wabi Sabi Shop Gallery Конференц-центры в эклектичном стиле Офисы и магазины
Wabi Sabi Shop Gallery

Wabi Sabi Shop Gallery
Wabi Sabi Shop Gallery
Wabi Sabi Shop Gallery

Что же делать со всеми предметами, которые оказались абсолютно ненужными в вашем доме? Есть хорошая традиция организовывать распродажи вещей на дому. Еще более простой способ – сфотографировать вещи и выложить объявления о продаже на соответствующих сайтах в интернете – многие бесполезные для вас предметы найдут своих владельцев. 

Кстати, реальный опыт из жизни. В многоквартирном доме, где я живу,  есть такой обычай – жильцы дома выставляют свои старые или ненужные вещи на лавку возле подъезда, вдруг кому пригодится. И большую  часть вещей действительно разбирают, ну а остальное, спустя какое-то время, уже выбрасывает дворник.

Обустройте функциональные системы хранения

homify Спальня в стиле минимализм
homify

homify
homify
homify

Сохранить порядок в доме поможет грамотная система хранения. Что подразумевается под этим понятием:

- эргономичная организация  хранения, зональное деление пространства по функциональности и длительности хранения вещей,

- сочетание ячеек для хранения  мелких и крупно-габаритных вещей,

- специальные приспособления, организующие удобное хранение вещей (полки для обуви, ящички для галстуков, крючки для ремней и пр.)

Такую модульную систему хранения по-разному можно вписывать в интерьер дома. Кто-то предпочитает оборудовать вместительный встроенный шкаф-купе, кому-то больше нравятся пространства в стиле лофт с открытыми полками. Современное  оборудование систем хранения достойно смотрится в любом оформлении.

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