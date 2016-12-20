10 советов как навести порядок в доме (и сохранить его в таком виде!)

Пожалуй, никакие дизайнерские изыски не помогут украсить помещение, требующее серьезной уборки. Комфортное жилище – это не только красивые предметы интерьера или роскошная отделка комнат. Упорядоченность вещей, разумная организация хранения, аккуратность и свежесть – прекрасное и достижимое средство сделать дом уютным и удобным.
Вы думаете речь идет о новой части шпионских приключений Агента 007?… О нет, все намного серьезнее! Если опасности чистота и порядок в доме – только четкие действия обеспечат организацию безупречного пространства.
Устранение беспорядка в доме проводите поэтапно:
- выделяем локальную зону для уборки
- убираем все вещи: с полок, из ящичков, с поверхности столов и сортируем – что нужное, а что уже давно пора выбросить,
- пустые полочки и шкафчики быстро очищаются от мусора и загрязнений,
- раскладываем все нужные вещи по порядку на свои места.
Таким образом, уголок за уголком, комната за комнатой, вы планомерно наведете порядок во всем доме. Ну и конечно, начните с тех проблемных мест в доме, где уборка необходима в первую очередь.
Пройдитесь по дому и выделите – что вам хотелось бы убрать и переделать. Составьте подробный список:
- какие шкафы, ящики и полки нужно разобрать, пересортировав вещи,
- в каких помещениях дома требуется особо основательная уборка загрязнений,
- какие вещи и предметы мебели требуют ремонта или специализированной очистки (например, мягкая мебель, ковер или кухонные шкафы).
Исходя из составленного списка основных работ, спланируйте порядок их проведения, покупку необходимых материалов и инструментов, привлечение специалистов из клининговых фирм.
Сложно решиться убирать с полок многочисленные сувениры, количество которых волнообразно увеличивается после каждого приема гостей и поездки в отпуск. И в платяных шкафах, как правило, хранится значительная доля вещей, не нашедших себе практического применения, устаревших и потерявших свой прежний вид. Как с этим бороться? Взяв в руки очередную вещь, признайтесь себе честно – как давно вы вспоминали о ней? И безжалостно убирайте с полки. Если вы боитесь, что сработает знаменитое правило: вещь становится нужной сразу после ее того, как ее выбросили, сложите все ненужные вещи в ящики и уберите подальше на пару месяцев, а потом уже решительно раздавайте, продавайте и просто выбрасывайте.
В наш скоротечный век информация столь быстро становится неактуальной. Переберите тщательно журналы и газеты, свои старые записи и документы, которые вы храните. Скорее всего значительная часть этого бумажного груза на полках уже давно потеряла свою значимость. И конечно, не забывайте после очередного дед-лайна убирать черновики и рабочие записи со стола.
Справились с наведением порядка в доме? Пришло время приятных сюрпризов: освободившиеся полки сияют чистотой, даже самые маленькие комнаты стали просторнее, а возможно и появилось свободное пространство для оборудования очень нужных вам функциональных зон. Расчистив кладовку или мансарду, балкон или часть гостиной от скопившихся вещей, вполне можно сделать себе подарок: небольшой домашний кабинет, уголок для фитнесса, уединенная библиотека, просторная игровая для детей.
Среди кипы разнообразных вещей всегда найдутся самые памятные, вызывающие особый отклик в сердце. Приготовьте для них особое место хранения, например, изящную коробку в винтажном стиле. Аккуратно сложенные в коробку сувениры дольше сохранят яркость красок, не разобьются и не потеряются.
Что же делать со всеми предметами, которые оказались абсолютно ненужными в вашем доме? Есть хорошая традиция организовывать распродажи вещей на дому. Еще более простой способ – сфотографировать вещи и выложить объявления о продаже на соответствующих сайтах в интернете – многие бесполезные для вас предметы найдут своих владельцев.
Кстати, реальный опыт из жизни. В многоквартирном доме, где я живу, есть такой обычай – жильцы дома выставляют свои старые или ненужные вещи на лавку возле подъезда, вдруг кому пригодится. И большую часть вещей действительно разбирают, ну а остальное, спустя какое-то время, уже выбрасывает дворник.
Сохранить порядок в доме поможет грамотная система хранения. Что подразумевается под этим понятием:
- эргономичная организация хранения, зональное деление пространства по функциональности и длительности хранения вещей,
- сочетание ячеек для хранения мелких и крупно-габаритных вещей,
- специальные приспособления, организующие удобное хранение вещей (полки для обуви, ящички для галстуков, крючки для ремней и пр.)
Такую модульную систему хранения по-разному можно вписывать в интерьер дома. Кто-то предпочитает оборудовать вместительный встроенный шкаф-купе, кому-то больше нравятся пространства в стиле лофт с открытыми полками. Современное оборудование систем хранения достойно смотрится в любом оформлении.