10 советов как навести порядок в доме (и сохранить его в таком виде!)

Вы думаете речь идет о новой части шпионских приключений Агента 007?… О нет, все намного серьезнее! Если опасности чистота и порядок в доме – только четкие действия обеспечат организацию безупречного пространства.

Устранение беспорядка в доме проводите поэтапно:

- выделяем локальную зону для уборки

- убираем все вещи: с полок, из ящичков, с поверхности столов и сортируем – что нужное, а что уже давно пора выбросить,

- пустые полочки и шкафчики быстро очищаются от мусора и загрязнений,

- раскладываем все нужные вещи по порядку на свои места.

Таким образом, уголок за уголком, комната за комнатой, вы планомерно наведете порядок во всем доме. Ну и конечно, начните с тех проблемных мест в доме, где уборка необходима в первую очередь.