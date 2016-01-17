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Топ 5 – Лучшие проекты недели

Ira Mikhno – homify Ira Mikhno – homify
Woonvilla Blaricum, Kabaz Kabaz Дома в стиле модерн
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Доброе утро! Вот и пролетела очередная неделя, ставшая для многих наших читателей первой рабочей неделей после новогодних праздников. Снова включиться в рабочий ритм непросто. Порой, на то, чтобы вернуться в прежний трудовой ритм, затрачивается столько энергии, что ни на что другое не остается сил. 

Для тех, кто пропустил самые интересные публикации прошедших дней, представляем подборку из 5 ярких, незаурядных и самых читаемых статей недели, среди которых – полезные советы о том, как увеличить стоимость дома и подробный разбор плюсов и минусов сборных домов, которые могут быть доставлены на ваш участок уже через несколько дней после заказа.

1. Проекты домов по системе «привезем и установим»

Prefabricated House, ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT Дома в стиле минимализм
ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT

Prefabricated House

ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT
ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT
ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT

Проекты, позволяющие вселиться в свой новый дом уже через несколько месяцев, а в исключительных случаях – даже недель после оплаты, вызывают восхищение! Ведь стройка с постоянными дополнениями, исправлением ошибок и растянутыми, плавающими сроками для многих становится самым стрессовым периодом в жизни.

Поэтому дома по системе «привезем и установим», которые нуждаются лишь в вашем заказе, оплате, а также купленном участке и разрешении на строительство выглядят как настоящее спасение! Рассмотреть 4 проекта готовых домов и решить для себя, хотели бы вы обзавестись сборным жилищем, вы можете в этой статье

2. Маленький дом с большими возможностями

Modelo Chipiona, Casas inHAUS Casas inHAUS Дома в стиле модерн
Casas inHAUS

Casas inHAUS
Casas inHAUS
Casas inHAUS

Красивый дом с комбинированной отделкой из квадратных панелей и декоративного камня является прекрасным стартовым вариантом для любой семьи! Спроектированый и построенный архитектурной студией Casas inHAUS из испанского города Валенсия, он называется «Чипиона» и порадует нас особенно стильным дизайном в столь бюджетном проекте.

3. Очаровательный семейный дом

Woonvilla Blaricum, Kabaz Kabaz Дома в стиле модерн
Kabaz

Kabaz
Kabaz
Kabaz

О том, что традиционные коттеджи после реконструкции могут быть особенно очаровательны, знают многие. Но этот проект удивит даже настоящего ценителя, ведь является абсолютно новым домом, построенным по голландским традициям в зодчестве для семейной пары с детьми. Давайте вместе отправимся в увлекательную прогулку по стильным и уютным комнатам этого чудесного домика

4. 7 способов увеличения стоимости вашего дома

homify Дома в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

У собственников домов и квартир часто возникает вопрос по увеличению стоимости дома. Обычно об этом задумываются при его подготовке к продаже. Но не всегда действия, предпринимаемые хозяевами жилья по его удорожанию, дают желаемые результаты. А затраты, понесенные при переделках частной собственности, неоправданно высокие и не всегда окупаются.

Как же сделать так, чтобы вложенные в улучшение финансы и силы максимально эффективно окупились и значительно повысили стоимость вашего дома? Несколько советов, которые продиктованы опытом, будут даны в этой статье. Возможно, они помогут кому-то исправить ситуацию, сделать дом как можно лучше, а его стоимость значительно выше.

5. Дом, не нуждающийся в отоплении

SUSI - Single Family House and Veterinarian Office, AllesWirdGut Architektur ZT GmbH AllesWirdGut Architektur ZT GmbH Дома в стиле модерн
AllesWirdGut Architektur ZT GmbH

SUSI – Single Family House and Veterinarian Office

AllesWirdGut Architektur ZT GmbH
AllesWirdGut Architektur ZT GmbH
AllesWirdGut Architektur ZT GmbH

У собственников домов и квартир часто возникает вопрос по увеличению стоимости дома. Обычно об этом задумываются при его подготовке к продаже. Но не всегда действия, предпринимаемые хозяевами жилья по его удорожанию, дают желаемые результаты. А затраты, понесенные при переделках частной собственности, неоправданно высокие и не всегда окупаются.

Как же сделать так, чтобы вложенные в улучшение финансы и силы максимально эффективно окупились и значительно повысили стоимость вашего дома? Несколько советов, которые продиктованы опытом, будут даны в этой статье. Возможно, они помогут кому-то исправить ситуацию, сделать дом как можно лучше, а его стоимость значительно выше.

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