Топ 5 – Лучшие проекты недели

Доброе утро! Вот и пролетела очередная неделя, ставшая для многих наших читателей первой рабочей неделей после новогодних праздников. Снова включиться в рабочий ритм непросто. Порой, на то, чтобы вернуться в прежний трудовой ритм, затрачивается столько энергии, что ни на что другое не остается сил.

Для тех, кто пропустил самые интересные публикации прошедших дней, представляем подборку из 5 ярких, незаурядных и самых читаемых статей недели, среди которых – полезные советы о том, как увеличить стоимость дома и подробный разбор плюсов и минусов сборных домов, которые могут быть доставлены на ваш участок уже через несколько дней после заказа.