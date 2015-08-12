Мебель для ванной комнаты: выбираем с умом

Мебель для ванной комнаты помогает нам поддерживать порядок и аккуратный внешний вид наших ванных комнат. Еее главное предназначение – вместить все наши туалетно-косметические принадлежности, полотенца, банные халаты и т. д. в шкафах, на полках, в ящиках и корзинах таким образом, чтобы эти вещи были всегда под рукой и не захламляли и без того часто довольно небольшое пространство.
Однако мебель для ванной комнаты выполняет не только функциональную роль. Ее форма, цвет, материал и дизайн определяют внешний вид комнаты. Не столь важно, выполнена ли она из теплого натурального дерева, модерного глянцевого пластика или холодного стекла с блестящими хромироваными деталями – каждый найдет себе подходящие предметы интерьера по вкусу. При этом независимо от предпочтительного стиля, наверняка каждому хочется встречать утро бодрым душем и расслабляться в ванной после долгого трудового дня в располагающей и приятной атмосфере и мебель играет в этом не последнюю роль. На примерах из коллекции Homify мы продемонстрируем нестандартные идеи и приемы при выборе мебели для ванной комнаты.
Мебель для ванной комнаты не только предназначена для поддержания порядка, но и в некоторых случаях помогает зонировать пространство, особенно если метраж комнаты позволяет выделить несколько зон. При этом следует опять-таки подойти с умом к созданию дополнительных зон. Если ванная комната маленькая, лучше ограничиться одним открытым пространством. Даже если вам есть где разгуляться, не стоит пренебрегать создавшимися дополнительными метрами. Перегородку между зонами можно с легкостью превратить в полки или шкаф.
Если ваша ванная комната довольно маленьких размеров (а это бывает в большинстве случаев), подумайте о покупке встроенной мебели. Такие шкафы, полки, комоды и т.д. учитывают особенности планировки пространства, а опытные мастера подскажут, как использовать все уголки наиболее эффективно. Не дайте пропасть огромному количеству свободного места под и вокруг ванной. Отличная идея – закрепить полки для хранения под ванной, тем самым освободив остальную часть комнаты от дополнительной мебели, сделав ее более лаконичной, аккуратной и открытой. Вы можете оставить полки открытыми или закрыть их раздвижными дверцами. Главное отличие раздвижных дверей от распашных – все та же экономия свободного места и возможность монтировать их даже в очень ограниченных пространствах. При этом материал изготовления не имеет принципиального значения. Дерево, пластик или металл – главное, чтобы подходил к общему стилю комнаты. Особенно хорошо такие полки вписываются в минималистский, лаконичный интерьер.
В случае же, если вы не жалуетесь на недостаток свободного места, стоит подумать об установке встроенного шкафа-купе. В такой обьемный шкаф купе поместятся не только полотенца и другие мелкие банные принадлежности, но даже стиральная машина и вся ваша бытовая химия. Кроме того, вид стиральной машины не будет портить ванные комнаты в классическом стиле. При этом вы не только сможете сэкономить на покупке многочисленных столиков, шкафчиков и полочек и хранить все нужное в одном шкафу, но и освободить остальное помещение, где можо поставить сушилку для белья или гладильную доску.
Кстати, не стоит отказываться от идеи с гладильной доской, если вам не так повезло с габаритами жилища и, соответственно, ванной. На данный момент рынок может предложить самым требовательным покупателям целый ряд
умной мебели. Такая мебель для ванной не занимает много места и способна трансформироваться для выполнения дополнителньных функций. Гладильная доска, вмонтированная в шкаф, не занимает дополнительное место и отправляется после использования обратно в шкаф, в котором также можно хранить утюг, специальную жидкость для глаженья белья и тд. Теперь вам не нужно заваливать горами белья гостиную и барикадировать комнату громоздкой гладильной доской.
Полки – это еще один способ максимального использования доступного свободного пространства. Полку можно повесить даже в самой небольшой комнате и в этом случае вы ограничены лишь своей фантазией, ведь материал, форму, размер, цвет полок можно . Полки побольше годятся не только для хранения пузырьков-бутылочек, свечей и остальной мелочи. На полках побольше них можно хранить банные полотенца, махровые халаты, большие косметички и тд. Если у вас хорошая вентиляция и в комнате нет постоянно влажной атмосферы, картину отлично дополнят небольшие сувениры, вазы с цветами или другими композициями, фото в рамках, необычные часы и даже журналы с книгами.
Кстати, несмотря на распространенное мнение, что мебель для ванной должна быть прежде всего функциональной, она может быть к тому же довольно необычной и оригинальной. Попробуйте вместо навесных полок подобрать более оригинальный пенал как на этом фото. Многие предметы вполне подходят для того, чтобы переделать их под оригинальную мебель. Так почему же не разместить ее в ванной комнате? Постарайтесь выйти за рамки привычного представления о том, что подходит для ванной, а что нет. Например, эта полка, переделанная из старой лодки, отлично подошла бы для гостиных или спальных комнат. Но она очень неплохо выглядит и в необычном амплуа, не так ли?
Кстати, прибавить комнате оригинальности можно не только при помощи необычного выбора мебели, но и креативного ее размещения. Попробуйте использовать каждый свободный сантиметр площади как в этом интерьере.
Креативно можно не только подойти к выбору мебели и ее размещению, но и к архитектуре, а также планировке вашей ванной комнаты. Если у вас есть возможность внести изменения в планировку или даже изначально запланировать ванную комнату вашей мечты, не забудьте о нишах. Они очень универсальны вполне могут заменить полки или небольшой комод. Ниши могут быть открытыми или же закрытыми, если вы не хотите выставлять все содержимое на показ. Альтернатива дверцам и закрытым нишам – красивые контейнеры (коробки или корзины), в которые можно поместить мелочь для ванной комнаты.
Если же вы любитель провести время с пользой, находясь в ванной комнате, в нише может расположиться вашавременная библиотечка. Правда, не сильно увлекайтесь, ведь это не очень полезно для здоровья.
Предметы, хранящиеся на полках или в шкафах могут стать самостоятельными элементами дизайна. Скучные стопки полотенец вполне можно превратить в оригинальный предмет интерьера. Кстати, при этом можно поиграть с текстурой или цветами (расположить полотенца в радужном порядке, создать узор или подобрать полотенца одного цвета). И это касается не только полотенец. Детали играют большую роль при выборе мебели . Представьте, как будет выглядеть тот или иной предмет в интерьере и как его можно
апгрейдить. Главное, не забывать, что мебель для ванной комнаты может быть не только практичной, но и красивой, многофункциональной и необычной.