Мебель для ванной комнаты: выбираем с умом

Мебель для ванной комнаты помогает нам поддерживать порядок и аккуратный внешний вид наших ванных комнат. Еее главное предназначение – вместить все наши туалетно-косметические принадлежности, полотенца, банные халаты и т. д. в шкафах, на полках, в ящиках и корзинах таким образом, чтобы эти вещи были всегда под рукой и не захламляли и без того часто довольно небольшое пространство.

Однако мебель для ванной комнаты выполняет не только функциональную роль. Ее форма, цвет, материал и дизайн определяют внешний вид комнаты. Не столь важно, выполнена ли она из теплого натурального дерева, модерного глянцевого пластика или холодного стекла с блестящими хромироваными деталями – каждый найдет себе подходящие предметы интерьера по вкусу. При этом независимо от предпочтительного стиля, наверняка каждому хочется встречать утро бодрым душем и расслабляться в ванной после долгого трудового дня в располагающей и приятной атмосфере и мебель играет в этом не последнюю роль. На примерах из коллекции Homify мы продемонстрируем нестандартные идеи и приемы при выборе мебели для ванной комнаты.