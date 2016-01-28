Визуальное увеличение комнаты скромных размеров

Эффективность размещения зеркал в интерьере для зрительного увеличения объема комнаты – бесспорный факт. Вы и сами, наверное, не раз замечали – стоит убрать зеркало с привычного места, как сразу ощущается весомая нехватка пространства, как будто у вас украли половину комнаты.

Но и для зеркала стоит поискать наиболее подходящее размещение в комнате, тогда его действие станет максимальным:

- напротив окна, умножится количество солнечного света и воздушной невесомости пространства в комнате,

- напротив люстры, добавится декоративности и изящества,

- вертикальные зеркала в углах, увеличат высоту потолков,

- на стене за диваном, увеличит пространство не мешая общению,

- зеркало для декора дверей шкафа, растворит габариты этого массивного предмета в пространстве, сделает менее заметным.