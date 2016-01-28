Визуальное увеличение комнаты скромных размеров

Вопросами увеличения объема имеющейся комнаты нам приходится заниматься достаточно часто, но не всегда успешно. На самом деле, в визуальном увеличении комнаты не нужны какие-то особо хитрые дизайнерские приемы, достаточно не совершать грубых ошибок в оформлении интерьера и активно использовать функциональные и разумные решения в мебели.
Эффективность размещения зеркал в интерьере для зрительного увеличения объема комнаты – бесспорный факт. Вы и сами, наверное, не раз замечали – стоит убрать зеркало с привычного места, как сразу ощущается весомая нехватка пространства, как будто у вас украли половину комнаты.
Но и для зеркала стоит поискать наиболее подходящее размещение в комнате, тогда его действие станет максимальным:
- напротив окна, умножится количество солнечного света и воздушной невесомости пространства в комнате,
- напротив люстры, добавится декоративности и изящества,
- вертикальные зеркала в углах, увеличат высоту потолков,
- на стене за диваном, увеличит пространство не мешая общению,
- зеркало для декора дверей шкафа, растворит габариты этого массивного предмета в пространстве, сделает менее заметным.
Темные цвета сами по себе кажутся плотнее и насыщеннее, а в сочетании с яркими красками, создается многомерность пространства: темный фон словно отступает еще дальше на второй план, а свежесть ярких оттенков, выплескивается светящимися бликами. Такая визуальная игра цветов обогащает интерьер маленькой комнаты, делает объем пространства более глубоким и многослойным.
Так уж устроен человеческий мозг-компьютер, что каждый отдельный предмет требует отдельного внимания. И это не зависит от размера предмета, каждая маленькая деталь интерьера загружает наше визуальное восприятие. А что бывает с компьютером, если мы пытаемся заставить его выполнить одновременно слишком много действий? К сожалению и компьютерный, и человеческий мозг негативно воспринимает такую нагрузку.
Освежите маленькую комнату для начала уборкой лишних предметов по полкам и шкафам, а после – возьмитесь и за пересмотр мебели. Активный декор, массивные формы, сложные узоры текстиля – все это не украсит интерьер небольшой комнаты. В случае ограниченного размера лучшим решением будет максимальная простота и лаконичность мебели. Оставьте только предметы, выполняющие важную для вас функцию и выбирайте модели минималистичного стиля.
Освободить небольшую комнату от лишней мебели – вполне выполнимая задача, если использовать максимально практичные предметы. Существует огромное количество дизайнерских находок элегантного совмещения функций в одном предмете. И что интересно, мебель от таких конструктивных решений становится только оригинальнее: кровати с подъемным механизмом и объемной системой хранения или выкатными ящиками; полочки, встроенные в изголовья; журнальный столик с выдвижными ящиками, встроенный шкаф.
Огромные возможности по обстановке маленьких комнат дает использование складной мебели. Присмотритесь, например, внимательно к этому проекту, он не так прост, как кажется. Здесь использована складная кровать-трансформер. Днем вся кровать превращается небольшой белый шкафчик, ее место занимает диванчик и, вуаля, спальня превращается в просторную гостиную. Так оригинально в маленькой комнате разместились два полнофункциональных пространства.
Стало уже традицией использовать в интерьере спальни двухспальные кровати – без оглядки на размер комнаты и реальную необходимость. Речь, конечно, не идет об обустройстве сна для семейной пары. Но для небольшой комнаты, где спит один человек, гораздо удобнее заменить широчайшее спальное место не менее эргономичным односпальным. Высвободившиеся метры существенно добавят легкости интерьеру и могут быть использованы для более актуальных задач. Например, даже в узкой комнате рядом с односпальной кроватью поместится встроенный шкаф или компактное рабочее место.
В маленькой комнате каждый метр площади на счету, но почему то при этом мы часто забываем учесть и то пространство, которое поднимается чуть выше обычного уровня мебели. Сравните – комод и высокий шкаф. Оба предмета займут одинаковую площадь в комнате, но возвышающийся до потолка шкаф несравнимо более вместительный и правильный с точки зрения геометрии предмет для маленькой комнаты. Придавать маленькой комнате горизонтальный объем – значит делать ее более приземистой и тесной. А вот вертикали преображают скромное помещение, делают потолок выше, а объем комнаты – значительно больше.