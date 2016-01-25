Несколько дельных советов как организовать пространство в доме

Дом, словно живой организм, имеет свои «сосуды» в виде газо- и водопроводных труб, «нервную систему» в виде электросетей и сетей связи и «органы» – в виде отдельных комнат, различных по своему функциональному назначению. Как и любой организм, дому свойственно накапливать «шлаки» - ненужный хлам, который занимает много места. Или же в нем происходят нарушения, которые приводят к хаотичности обстановки. Так или иначе, все это создает достаточно много проблем, связанных с недостатком места и тратой времени на долгие поиски вещи, которая непонятно где лежит.

Избежать вышесказанного можно лишь прибегая к советам по организации пространства. При этом важно помнить, что использовать эти советы нужно ежедневно. Только постоянное и неуклонное им следование приведет к стабильному порядку в доме.

Советов по организации пространства в практике дизайна накопилось настолько много, что им можно посвятить не только маленькую статью, но и целую книгу. При этом, в несколько частей. Чтобы излишне не размывать тему и дать подробные инструкции, в статье сделан акцент лишь на немногие и наиболее практичные советы.