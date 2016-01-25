Несколько дельных советов как организовать пространство в доме

Дом, словно живой организм, имеет свои «сосуды» в виде газо- и водопроводных труб, «нервную систему» в виде электросетей и сетей связи и «органы» – в виде отдельных комнат, различных по своему функциональному назначению. Как и любой организм, дому свойственно накапливать «шлаки» - ненужный хлам, который занимает много места. Или же в нем происходят нарушения, которые приводят к хаотичности обстановки. Так или иначе, все это создает достаточно много проблем, связанных с недостатком места и тратой времени на долгие поиски вещи, которая непонятно где лежит.
Избежать вышесказанного можно лишь прибегая к советам по организации пространства. При этом важно помнить, что использовать эти советы нужно ежедневно. Только постоянное и неуклонное им следование приведет к стабильному порядку в доме.
Советов по организации пространства в практике дизайна накопилось настолько много, что им можно посвятить не только маленькую статью, но и целую книгу. При этом, в несколько частей. Чтобы излишне не размывать тему и дать подробные инструкции, в статье сделан акцент лишь на немногие и наиболее практичные советы.
Пустое место над дверями помещения часто не используется его жителями. Исправить этот недостаток можно лишь при помощи следующих советов по организации пространства в доме.
Во-первых, не стоит лениться использовать то пространство, которое еще не занято.
Во-вторых, целесообразно соорудить новые отсеки или антресоли, куда и складывать предметы обихода или сезонные вещи.
Таким образом, вариантов разумного использования домашнего пространства много. Главное — включить немножко фантазии и творчества.
La brise maritime
Любой дом или квартира могут иметь в своей планировке скрытое пространство, которое редко или вовсе не используется их жителями. В то же время, они имеют огромный потенциал для рационального использования площади жилья.
Например, к такому пространству можно отнести места под кроватями и диванами, кладовые, пустоты, которые образуются в лестнице и т.д. Почему бы не использовать их более разумно? Это и есть первый совет по организации пространства.
В первую очередь нужно провести своеобразную инвентаризацию таких мест и составить их список по комнатам. Поскольку они будут использованы для размещения предметов обихода, нужно учесть функциональное назначение помещения, в котором они находятся. В последнюю очередь — определить, нужно ли это место каким-либо образом дополнительно оборудовать: поставить дверку, разбить пространство по секциям при помощи полок и т.д.
Например, очень часто пространство под ступеньками не используется. А напрасно, ведь в них можно разместить инструменты для ухода за домом: пылесосы, швабры, совки, тряпки, ведра и т.д. В спальне под кровать можно расположить закрытые ящики для хранения вещей сезонного использования.
Гараж — помещение довольно специфическое. Помимо того, что это место хранение транспорта, он может стать отдушиной для мужчины, где он сможет проводить время наедине с самим с собой или с друзьями, которые заглянули на бокал красного вина или иного крепкого напитка.
Тут стоит заметить, что пространство гаража всегда стараются использовать наиболее рационально. Как правило, вдоль стен гаража ставят стеллажи со многими отсеками, где можно поместить все — от запчастей до машинных масел и тормозной жидкости.
В то же время, о потолке, как и в любом другом помещении, часто забывают. Следующий совет по организации пространства в доме — это использование потолка в гараже.
Каким же образом использовать потолок при нехватке пространства? Ответ прост: повесить на него ящики.
Для этого к потолку крепятся деревянные пазы, которые по ширине подходят выбранным пластиковым ящикам. После того, как пазы установлены, ящики можно крепить с их помощью на потолок. Важно помнить, что крепления пазов должны быть прочными и выдерживать предметы, которые кладутся в ящики.
Также важно знать, что в ящиках хранят различные инструменты, запчасти и другие предметы, которые могут быть использованы в гараже.
Еще один важный совет по организации пространства в доме — это маркировать ящики и полки. Здесь достаточно вспомнить уроки химии. Школьникам в первую очередь объясняют, что каждая пробирка с реактивом должна быть с подписанной этикеткой. Это не только удобство, но и деталь, обеспечивающая безопасность работы.
Конечно, бытовые предметы в ящиках — это не опасные химические реактивы, однако такую привычку следует взять на вооружение.
Во-первых, какой бы ни была хорошей память у человека, он никогда до конца не запомнит, какие вещи и в каком ящике у него лежат. Ведь ящиков может быть много, вещи не всегда кладутся в нужный ящик и т.д.
Во-вторых, этикетки на ящиках позволят быстро находить необходимые предметы, не перерывая каждый ящик и не выворачивая его наружу.
Во многих приключенческих или шпионских фильмах можно встретить сейф, спрятанный за картиной. Киношные лиходеи и супер герои прятали в них всякий хлам: от денег и алкоголя до сверхсовременного оружия, супер костюма и т.д.
Это идея не нова и для дизайнеров, ведь в классическом стиле кабинеты нередко оснащались подобными сейфами. Такую конструкцию шкафа не грех использовать и современному обывателю при решении вопроса о домашнем интерьере.
Сейф или шкаф за картиной имеют свои преимущества.
Во-первых, это экономия пространства прежде всего. Ведь вещи прячутся в пространство стены, которое раннее не использовалось.
Во-вторых, в таком шкафу действительно можно хранить наиболее ценные вещи. Таким образом их не затеряют члены семьи, в том числе и дети.
В-третьих, картина, которой закрывают сейф или шкаф, эстетически выглядит красиво и, несомненно, украшает интерьер.
Это еще один совет по организации пространства в доме.
Значение цвета в жизни человека сложно недооценить. Особенно если это касается обустройства интерьера. Дизайнеры давно научились с его помощью грамотно организовывать пространство в доме.
Говоря о цвете, в первую очередь важно вспомнить, что цветовые различия используют в целях разграничения отдельных комнат либо функциональных зон в одной из комнат. К примеру, спальня может быть зеленой, кухня белой и так далее. С помощью цвета делают акцент на отдельных деталях в доме. В то же время, цвета можно более точно применять при разграничении определенных элементов интерьера.
В качестве совета по организации пространства в доме при помощи света можно привести детский шкаф. Ребенка можно приучить, что игрушки нужно складывать в коричневый ящик. Штаны — в красный, а рубашки — в зеленый и т.д.
В зависимости от поставленных целей пространство в помещениях можно визуально увеличить или ограничить лишь при помощи цвета. Так, светлые тона «расширяют» пространство, а темные, наоборот, «сужают» его.