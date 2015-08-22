Пластиковые панели представляют собой уникальный и универсальный отделочный материал. Их можно использовать для оформления как стен, так и потолков. Они очень популярны благодаря своей долговечности, широкому выбору дизайна, эстетичности, простоте применения. Существуют различные виды панелей для ванной.
Панели для ванной являются одним из достойных, современных и популярных вариантов отделки стен и потолков. С помощью данного материала можно хорошо сэкономить денежные средства и получить вполне практичный и привлекательный интерьер помещения. Преимущество панелей состоит в том, что их можно монтировать самостоятельно, без участия мастеров. Изготавливаются они согласно современным стандартам качества.
Эти панели имеют продолговатую форму, изготавливаются из пластика, имеют внутреннюю перфорацию. На лицевую их часть наносится рисунок. Такой вариант отделки очень экономичный, так как материал стоит относительно дешево. Крепятся панели к стене просто, особых знаний и усилий не требуется, со временем не теряется цвет. В основном перед монтажом не нужно выравнивание стен или их очистка. Из недостатков стоит отметить то, что экологичность материала весьма низкая, а дизайн все же уступает кафельной плитке.
Панели для ванной, сделанные под такой природный материал, как дерево, отлично подчеркивают стиль модерн. Они выглядят классически и элегантно. Хорошо воплощена идея комбинирования деревянных панелей с отделкой белого цвета.
Ассортимент таких панелей очень широк, что даже трудно сориентироваться в том, какие варианты вам подойдут лучше. Если у ванной комнаты габариты небольшие, то предпочтительнее выбрать панели светлых оттенков, чтобы пространство заметно увеличилось. Например, подойдут такие оттенки, как персиковый, бежевый, золотисто-желтый, светло-розовый, светло-зеленый и нежно-голубой. Если вы любите оригинальный дизайн, то можно подобрать материал разных цветов и удачно сочетать их. В других же случаях можно использовать панели темных цветов и со сложной фактурой.
Желательно, чтобы на панелях было минимальное количество выступов или выступающего орнамента, в таких местах может появиться грязь, а в дальнейшем и плесень. Панели могут своей поверхностью имитировать практически любой материал – и камень, и керамическую плитку.
Вертикально расположенный материал зрительно повысит низкий потолок, а горизонтальные полосы хорошо расширят узкую ванную комнату. Такие панели особенно подходят для новостроек, поскольку в течение нескольких лет идет усадка дома. Поэтому если сделать отделку керамической плиткой, то из-за усадки испортится весь ее вид. Таким образом, в качестве временного варианта лучше использовать панели для ванной.
На данном фото панели расположены вертикально, что увеличивает визуально высоту потолка. Довольно-таки интересно смотрится чередование темных и светлых полос пластика.
Для начала посмотрите толщину изделия. Чем она больше, тем прочнее материал и устойчивее к возможному механическому повреждению. Большое количество ребер жесткости также свидетельствует о высокой прочности. Они должны быть ровными, без наличия каких-либо деформаций. Внешний вид самой панели не должен иметь изъянов и неровностей, окрас должен быть ровным. Проверьте соединительные пазы, их работоспособность. Вес одного изделия должен быть большим. Не стоит выбирать материал низкой цены, иначе вы получите низкое качество отделки. Лучше брать панели для ванной известных европейских производителей. Желательно, чтобы содержание мела в панели было минимальное.
Пластиковые панели серого цвета хорошо помогают в воссоздании стиля модерн. Они изготовлены в качестве имитации натурального материала, что придает им дополнительную эстетичность и оригинальность.
Перед тем как купить отделочный материал для ванной комнаты в виде панелей и начать ремонт, следует определиться с тем, из какого материала вы хотите взять панели. Выпускают панели ПВХ, МДФ, пластиковые панели и панели из дерева. Панели из МДФ не подвергаются влиянию перепадов температур, не расширяются из-за этого. Но их влагостойкость недостаточно высокая. ПВХ панели обладают высокой влагоустойчивостью, поэтому идеальны для данного помещения. Этот материал со временем не деформируется. Пластиковые панели также весьма практичны, имеют устойчивость к влаге, грязи, перепадам температуры, обладают широким ассортиментом.
Если во время установки панелей что-то не получилось, как задумывалось, то все это можно отлично исправить при помощи декоративных молдингов. Благодаря им можно скрыть самые различные дефекты.
Монтаж делается 2 способами. Либо сначала строится обрешетка, потом к ней крепят панели. Либо их клеят на так называемые жидкие гвозди. Для первого способа не требуется проводить подготовку стен, к тому же можно таким способом скрыть все коммуникации. Но при таком монтаже уменьшится площадь ванной, поэтому он подходит для больших помещений. Для второго способа нужны ровные стены, а значит, подготовительные работы по их выравниванию.
Итак, сначала по необходимости проводят подготовительные работы. Затем проводят монтаж направляющих планок. Используйте пластиковые профили, а не деревянные бруски. Если панели располагать вертикально, то это не только увеличит пространство, но и поспособствует лучшему выводу влаги. Далее ставят сами панели для ванной. Если панели крепят на жидкие гвозди, то их наносят на всю поверхность панели. Все стыки и углы замазывайте герметиком, чтобы при попадании влаги не возникли различные проблемы.
На этом фото в качестве отделки использованы панели, имеющие выступающую фактуру. Такой выбор дизайна делает помещение эксклюзивным и запоминающимся, хотя в данном случае панели будут требовать более тщательного ухода за собой. С их помощью отлично подчеркнут стиль модерн.
Панели темного цвета, как в данном интерьере, могут быть использованы только в том случае, если помещение ванной комнаты имеет приличную площадь. Иначе бы пространство в ванной значительно сузилось. В таком случае их хорошо оттеняет занавеска, унитаз и раковины.
На этом фото представлены панели, декорированные рисунком. Такой вариант однозначно привносит нотку оригинальности в помещение. Особенно хорошо сочетание панелей разных цветов. Ванная комната при таком комбинировании не выглядит однообразно и скучно. Это стало возможно благодаря студии Волковых.
На примере этого фото видно, что панели хорошо сочетаются с другими материалами для отделки, особенно если они отличаются по цвету.
Таким образом, можно сказать, что данный вид отделки является одним из наиболее доступных и подходящих для ванной. Панели для ванной можно подобрать самые разнообразные по виду, размеру и форме. Они обладают высокой практичностью, не пропускают влагу, моются легко. В итоге, неважно, какого цвета будут панели, какой формы, все должно просто сочетаться и гармонизировать друг с другом.