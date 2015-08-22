Ассортимент таких панелей очень широк, что даже трудно сориентироваться в том, какие варианты вам подойдут лучше. Если у ванной комнаты габариты небольшие, то предпочтительнее выбрать панели светлых оттенков, чтобы пространство заметно увеличилось. Например, подойдут такие оттенки, как персиковый, бежевый, золотисто-желтый, светло-розовый, светло-зеленый и нежно-голубой. Если вы любите оригинальный дизайн, то можно подобрать материал разных цветов и удачно сочетать их. В других же случаях можно использовать панели темных цветов и со сложной фактурой.

Желательно, чтобы на панелях было минимальное количество выступов или выступающего орнамента, в таких местах может появиться грязь, а в дальнейшем и плесень. Панели могут своей поверхностью имитировать практически любой материал – и камень, и керамическую плитку.

Вертикально расположенный материал зрительно повысит низкий потолок, а горизонтальные полосы хорошо расширят узкую ванную комнату. Такие панели особенно подходят для новостроек, поскольку в течение нескольких лет идет усадка дома. Поэтому если сделать отделку керамической плиткой, то из-за усадки испортится весь ее вид. Таким образом, в качестве временного варианта лучше использовать панели для ванной.

На данном фото панели расположены вертикально, что увеличивает визуально высоту потолка. Довольно-таки интересно смотрится чередование темных и светлых полос пластика.