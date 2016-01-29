Как применить грифельную краску в интерьере

Удивительно, как иногда в одном крохотном нюансе сходится сразу множество “верёвочек”! Так, кого из нас не тянуло когда-то от души порисовать на стенах? Кому придётся не по нраву возможность по настроению вносить в интерьер цвета и узоры? Для кого покажется лишним возможность фиксировать ту или иную информацию в наиболее заметном месте? Грифельной краска в интерьере предлагает в наше распоряжение возможность конструировать среду в соответствии с нашими даже минутными желаниями. И область применения этой краски в интерьере значительно шире, чем может показаться при первом приближении.
Применение грифельной краски в интерьере не ограничивается одними только стенами. Поскольку ложится она почти на любые материалы, область её использования может включать едва ли не любой элемент интерьера в вашем доме. Грифельный стол, дверцы буфета, межкомнатные двери, плитка – всё может быть преобразовано в пространство вашего творчества. При этом, следует заметить, что сегодня наряду с классической чёрной грифельной краской на рынке есть и краска для колеровки, позволяющая согласовать грифельные детали с общим колористическим решением интерьера.
Грифельная краска может быть нанесена едва ли не на любую поверхность. Она прекрасно ложится на такие материалы, как дерево, пластик, металл, штукатурку, гипсокартон и даже стекло. Фактически, в интерьере она показывает себя как универсальный покрасочный материал. При этом, наносить её можно как в виде аэрозоли, так и по старинке, кистью из банки. А в последнее время возможности грифельной краски расширились при помощи появившегося в продаже магнитного грунта (магнитной краски), позволяющего использовать покрашенные поверхности для размещения небольших магнитов.
По заверениям многих дизайнеров, сегодня грифельная поверхность превращается из простой модной новинки в необходимый элемент дизайна кухни. Благодаря ей вы можете не просто удобно и на видном месте записать какой-либо рецепт для запоминания, мгновенную идею, требующую немедленной фиксации, недельное меню или список покупок, или просто приятное послание близким, но и превратить сам текст в декоративный элемент. При помощи грифельной доски вы сможете занять скучающего ребенка на время, пока вы готовите. Кружка с грифельным покрытием, грифельные наклейки для временных пометок, грифельные карточки для гостей, поверхность холодильника, покрытая грифельной краской, подставки под горячее, столешница – возможность преобразования любых предметов в стильные “органайзеры” делает грифельную краску незаменимой на кухне, где постоянно требуется что-то записать и часто изменять написанное прежде.
Прихожая – это первое, что видят пришедшие гости. Впечатление, которое производит прихожая, автоматически переносится и на весь дом. Таким образом, вопреки распространённому мнению, что прихожую можно обойти вниманием, именно здесь стоит особенно позаботиться о том, чтобы все говорило о ваших достоинствах и достоинствах вашего дома. Если разместить здесь доску для рисования или предусмотреть отдельную грифельную стену, это даст вам прекрасную возможность при помощи слов или рисованных рассказов сообщать гостям о вашем расположении к ним, что не оставит никого равнодушным. Гости же в свою очередь будут рады возможности ответить вам дружеским посланием. Помимо того, здесь может быть размещена доска для рисования вашего ребёнка, если ей не нашлось места в детской: детские рисунки будут встречать вас и ваших гостей, сообщая всем умиление и радость.
Стоит лишний заметить, что грифельная краска – это не обязательно строгий, “взрослый” тёмно-серый тон. Возможно, в детской вам покажутся значительно более уместными пастельные или нейтральные цвета. Специально для этого существуют колеруемые грифельные краски. Таким образом, вы легко можете найти возможность разместить в детской грифельную доску, или даже целую стену для рисования, которые не будут разрушать колористической цельности интерьера. А наличие такой стены в его комнате будет огромным удовольствием для ребёнка: все мы прекрасно знаем, как любят дети рисовать на стенах не смотри ни на какие запреты и ограничения. Грифельные краски нетоксичны и способны выдерживать до 5 тысяч стираний, что делает их идеальным вариантом для решения проблемы с разрисованными обоями.
К месту грифельные доски придутся и в столовой или обеденной зоне. Здесь можно писать поздравления к праздникам, милые послания гостям, декоративное праздничное меню. А можно и просто декорировать помещение при помощи узоров, которые можно время от времени обновлять.
О возможностях использования грифельной доски или стены в кабинете или рядом с рабочим столом можно говорить без конца: тут можно записывать формулы, составлять уравнения и строить графики, рисовать эскизы или просто записывать мысли по ходу работы. Тут можно нарисовать большой и заметный календарь с местом для комментариев, чтобы не забыть про важные события и встречи, можно составить список дел и контактов на день или неделю. А если сочетать грифельную краску с магнитной, то рядом с рисунками и записями мелом или маркером прямо на стене можно будет крепить фото, важные бумаги, вырезки из журналов и бумажные записки.
Производители грифельной краски рекомендуют использовать ее в интерьере, а не снаружи дома, поэтому сложно сказать однозначно, достаточно ли хороший это вариант для покраски больших поверхностей в экстерьере, насколько вынослива эта краска к непогоде. Однако, ничего не мешает вам использовать переносные грифельные доски на улице, например, если вы устроили барбекю и хотите порадовать гостей гостеприимными приветствиями, или же для детских игр в саду. Это позволит вам избежать лишней меловой пыли в доме. К слову, один полезный совет поможет вам минимизировать загрязнение при эксплуатации мелков на грифельных поверхностях: чтобы пыльная крошка не разносилась по вашему жилью, используйте специальный мягкий мел с пониженным выделением пыли, а под окрашенной поверхностью делайте небольшой бортик, который будет собирать осыпавшийся мел.
Грифельная краска – прекрасное решение во многих случаях. Однако, кроме того, что краска эта обладает невероятным функциональным потенциалом, следует заметить и её декоративные качества. Классический матовый тёмно-серый тон грифельной краски придаст строгость и законченность вашему интерьеру, в какой бы комнате вы ни решили её использовать.