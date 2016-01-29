Как применить грифельную краску в интерьере

Производители грифельной краски рекомендуют использовать ее в интерьере, а не снаружи дома, поэтому сложно сказать однозначно, достаточно ли хороший это вариант для покраски больших поверхностей в экстерьере, насколько вынослива эта краска к непогоде. Однако, ничего не мешает вам использовать переносные грифельные доски на улице, например, если вы устроили барбекю и хотите порадовать гостей гостеприимными приветствиями, или же для детских игр в саду. Это позволит вам избежать лишней меловой пыли в доме. К слову, один полезный совет поможет вам минимизировать загрязнение при эксплуатации мелков на грифельных поверхностях: чтобы пыльная крошка не разносилась по вашему жилью, используйте специальный мягкий мел с пониженным выделением пыли, а под окрашенной поверхностью делайте небольшой бортик, который будет собирать осыпавшийся мел.

Грифельная краска – прекрасное решение во многих случаях. Однако, кроме того, что краска эта обладает невероятным функциональным потенциалом, следует заметить и её декоративные качества. Классический матовый тёмно-серый тон грифельной краски придаст строгость и законченность вашему интерьеру, в какой бы комнате вы ни решили её использовать.