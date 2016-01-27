Как выбрать окна, сохраняющие тепло

Во время строительства дома многие задаются вопросом, какие же окна лучше, какие имеют свойства теплозащиты и энергоэффективности? При подборе окон для дома нужно, прежде всего, обратить внимание на материал, из которого они изготовлены. На данный момент есть следующий выбор – деревянные окна, алюминиевые, ПВХ окна, комбинированные изделия. Раньше же таких окон не было, поэтому использовались обычные стеклянные окна с деревянными рамами, они защищали от непогоды и сквозняка, но этого было не совсем достаточно.

В зимнее время приходилось их утеплять при помощи теплосберегающих материалов и обклеивать полосками из бумаги. Даже такие меры не приносили максимально нужных результатов. Поэтому на сегодняшний день окна со свойствами теплозащиты и энергосбережения являются просто необходимостью. При выборе окна учитывайте то, насколько шумно за окном, насколько холодно бывает в зимнее время. При наличии двух этих факторов нужно брать окна с большим количеством камер.

В данной статье вы ознакомитесь с тем, какие выбрать окна для сохранения тепла. Вы узнаете их краткие характеристики, преимущества и недостатки. Итак, какие выбрать окна в частный дом, чтобы они имели теплозащитные свойства?