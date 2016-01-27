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Как выбрать окна, сохраняющие тепло

Ksenia Zayarnyuk Ksenia Zayarnyuk
Частный дом на 800м2, Архитектурная студия Архитектурная студия Окна и двери в классическом стиле
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Во время строительства дома многие задаются вопросом, какие же окна лучше, какие имеют свойства теплозащиты и энергоэффективности? При подборе окон для дома нужно, прежде всего, обратить внимание на материал, из которого они изготовлены. На данный момент есть следующий выбор – деревянные окна, алюминиевые, ПВХ окна, комбинированные изделия. Раньше же таких окон не было, поэтому использовались обычные стеклянные окна с деревянными рамами, они защищали от непогоды и сквозняка, но этого было не совсем достаточно. 

В зимнее время приходилось их утеплять при помощи теплосберегающих материалов и обклеивать полосками из бумаги. Даже такие меры не приносили максимально нужных результатов. Поэтому на сегодняшний день окна со свойствами теплозащиты и энергосбережения являются просто необходимостью. При выборе окна учитывайте то, насколько шумно за окном, насколько холодно бывает в зимнее время. При наличии двух этих факторов нужно брать окна с большим количеством камер.

В данной статье вы ознакомитесь с тем, какие выбрать окна для сохранения тепла. Вы узнаете их краткие характеристики, преимущества и недостатки. Итак, какие выбрать окна в частный дом, чтобы они имели теплозащитные свойства?

Деревянные окна – преимущества и недостатки

Панорамные окна из дуба, Lesomodul Lesomodul Окна и двери в классическом стиле
Lesomodul

Панорамные окна из дуба

Lesomodul
Lesomodul
Lesomodul

Что можно отметить среди преимуществ деревянных окон? Подходят ли они для дома

• Такие окна абсолютно экологичны. 

• В условиях правильной эксплуатации они могут прослужить больше 50 лет.

• Через микропоры древесина может “дышать”. 

Деревянные окна имеют и некоторые недостатки, к примеру, такие как относительно высокая цена (выше в несколько раз, чем у окон ПВХ), она обусловлена сложностью при изготовлении, им нужен постоянных уход из-за влияния окружающей среды.

Прежде всего, о цене

Dining room The Wood Window Alliance Окна и двери в стиле модерн Дерево Серый
The Wood Window Alliance

Dining room

The Wood Window Alliance
The Wood Window Alliance
The Wood Window Alliance

В любом случае, какие бы окна вы не брали, придется изрядно потратиться, так как нужно приобрести не одно окно. Поэтому следует выбрать такие окна, которые могут прослужить максимально долго. Конечно, самыми дорогими окнами являются деревянные из-за сложности их изготовления. Также по дороговизне не уступают комбинированные окна. Это связано с тем, что при изготовлении используются 2 вида материала. Самыми доступными являются пластиковые окна, к тому же их характеристики самые оптимальные, а минусов не так уж и много.

Алюминиевые изделия

Частный дом на 800м2, Архитектурная студия Архитектурная студия Окна и двери в классическом стиле
Архитектурная студия

Частный дом на 800м2

Архитектурная студия
Архитектурная студия
Архитектурная студия

В доме алюминиевые окна чаще всего применяются для остекления балконов, веранды, зимнего сада. К достоинствам этого материала относят:

• Долгий срок эксплуатации, больше 50 лет. 

• Устойчивость к появлению коррозии. 

• Пожаробезопасность. 

• Эстетичный внешний вид. 

• Устойчивость к резким перепадам температуры. 

Есть и недостатки, которые связаны с правилами эксплуатации алюминиевых окон. Нужно избегать совместного применения алюминия с медью, известняком, цементными растворами, так как он не является химически нейтральным элементом. Алюминий считается «холодным» материалом, потому лучше выбирать вариант с утеплением при монтаже таких окон в доме.

ПВХ окна – плюсы и минусы

Haut Courtil JAMIE FALLA Окна и двери в стиле модерн
JAMIE FALLA

Haut Courtil

JAMIE FALLA
JAMIE FALLA
JAMIE FALLA

Какие выбрать окна для сохранения тепла? Пластиковые окна или окна ПВХ часто применяются и по своей стоимости в основном доступны всем. Преимущества качественных металлопластиковых окон: 

• Срок эксплуатации, который составляет больше 40 лет. 

• Негорючесть. 

• Устойчивость к перепадам температур. 

• Герметичность. 

• Широкий выбор расцветок и производителей. 

• Доступная стоимость.  

Из недостатков стоит отметить следующее. ПВХ является не дышащим материалом, поэтому помещение нуждается в частом проветривании. Считается, что экологичность у пластиковых окон невысокая.

Комбинированные окна

Casa Residencial, SDHR Arquitectura SDHR Arquitectura Окна и двери в классическом стиле Дерево Белый
SDHR Arquitectura

SDHR Arquitectura
SDHR Arquitectura
SDHR Arquitectura

Комбинированные окна получили такое название, так как их изготавливают из нескольких видов материалов. В основном используется такое сочетание, как алюминий и дерево. Данные окна оснащены преимуществами алюминиевых и деревянных окон, то есть деревянная сердцевина в них хорошо защищена внешним металлическим слоем. Особого ухода для них не требуется. Но в изготовлении такие окна являются самыми сложными, поэтому и стоимость на них самая высокая среди всех видов окон.

Советы по энергосбережению

동탄2신도시 호반베르디움APT, YDesign YDesign Окна и двери в стиле модерн
YDesign

YDesign
YDesign
YDesign

Ни для кого не секрет, что цены на жилищно-коммунальные услуги, а особенно на энергию постоянно растут. В соответствии с этим встает вопрос об энергосбережении дома. В связи с холодными погодами, присущими нашей стране, нужны окна с теплозащитной и энергосберегающей функцией. Через окна осуществляются значительные теплопотери.

Какие выбрать окна для сохранения тепла? Теплосберегающие свойства окон в основном зависят от вида и качества профиля, но он занимает только маленькую часть площади оконного проема. Остальное же пространство составляет стеклопакет. Именно его характеристики определяют, комфортно будет ли в доме зимой. Снизятся потери тепла, если будет большее количество стекол, например, 2 или 3. Еще специалисты советуют ставить окна из профиля с большим количеством камер, к примеру, подойдет пятикамерный профиль. Стеклопакет должен быть энергосберегающим с низкоэмиссионным покрытием. Рекомендуется произвести остекление балкона или лоджии, это создаст тепловой буфер. В связи с приведенной информацией для сохранения тепла лучше всего использовать стеклопакеты с энергосберегающим стеклом. Оно препятствует теплу выходить на улицу, отражая его внутрь помещения. 

Таким образом, вы узнали о том, какие выбрать окна для сохранения тепла. Вы сможете сделать правильный выбор, оценив все плюсы и минусы каждого вида окна. Исходя из этого, решайте, что больше подходит для вашего дома и сможет сохранить максимально тепло.

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