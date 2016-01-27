Как выбрать окна, сохраняющие тепло

Во время строительства дома многие задаются вопросом, какие же окна лучше, какие имеют свойства теплозащиты и энергоэффективности? При подборе окон для дома нужно, прежде всего, обратить внимание на материал, из которого они изготовлены. На данный момент есть следующий выбор – деревянные окна, алюминиевые, ПВХ окна, комбинированные изделия. Раньше же таких окон не было, поэтому использовались обычные стеклянные окна с деревянными рамами, они защищали от непогоды и сквозняка, но этого было не совсем достаточно.
В зимнее время приходилось их утеплять при помощи теплосберегающих материалов и обклеивать полосками из бумаги. Даже такие меры не приносили максимально нужных результатов. Поэтому на сегодняшний день окна со свойствами теплозащиты и энергосбережения являются просто необходимостью. При выборе окна учитывайте то, насколько шумно за окном, насколько холодно бывает в зимнее время. При наличии двух этих факторов нужно брать окна с большим количеством камер.
В данной статье вы ознакомитесь с тем, какие выбрать окна для сохранения тепла. Вы узнаете их краткие характеристики, преимущества и недостатки. Итак, какие выбрать окна в частный дом, чтобы они имели теплозащитные свойства?
Что можно отметить среди преимуществ деревянных окон? Подходят ли они для дома?
• Такие окна абсолютно экологичны.
• В условиях правильной эксплуатации они могут прослужить больше 50 лет.
• Через микропоры древесина может “дышать”.
Деревянные окна имеют и некоторые недостатки, к примеру, такие как относительно высокая цена (выше в несколько раз, чем у окон ПВХ), она обусловлена сложностью при изготовлении, им нужен постоянных уход из-за влияния окружающей среды.
В любом случае, какие бы окна вы не брали, придется изрядно потратиться, так как нужно приобрести не одно окно. Поэтому следует выбрать такие окна, которые могут прослужить максимально долго. Конечно, самыми дорогими окнами являются деревянные из-за сложности их изготовления. Также по дороговизне не уступают комбинированные окна. Это связано с тем, что при изготовлении используются 2 вида материала. Самыми доступными являются пластиковые окна, к тому же их характеристики самые оптимальные, а минусов не так уж и много.
В доме алюминиевые окна чаще всего применяются для остекления балконов, веранды, зимнего сада. К достоинствам этого материала относят:
• Долгий срок эксплуатации, больше 50 лет.
• Устойчивость к появлению коррозии.
• Пожаробезопасность.
• Эстетичный внешний вид.
• Устойчивость к резким перепадам температуры.
Есть и недостатки, которые связаны с правилами эксплуатации алюминиевых окон. Нужно избегать совместного применения алюминия с медью, известняком, цементными растворами, так как он не является химически нейтральным элементом. Алюминий считается «холодным» материалом, потому лучше выбирать вариант с утеплением при монтаже таких окон в доме.
Какие выбрать окна для сохранения тепла? Пластиковые окна или окна ПВХ часто применяются и по своей стоимости в основном доступны всем. Преимущества качественных металлопластиковых окон:
• Срок эксплуатации, который составляет больше 40 лет.
• Негорючесть.
• Устойчивость к перепадам температур.
• Герметичность.
• Широкий выбор расцветок и производителей.
• Доступная стоимость.
Из недостатков стоит отметить следующее. ПВХ является не дышащим материалом, поэтому помещение нуждается в частом проветривании. Считается, что экологичность у пластиковых окон невысокая.
Комбинированные окна получили такое название, так как их изготавливают из нескольких видов материалов. В основном используется такое сочетание, как алюминий и дерево. Данные окна оснащены преимуществами алюминиевых и деревянных окон, то есть деревянная сердцевина в них хорошо защищена внешним металлическим слоем. Особого ухода для них не требуется. Но в изготовлении такие окна являются самыми сложными, поэтому и стоимость на них самая высокая среди всех видов окон.
Ни для кого не секрет, что цены на жилищно-коммунальные услуги, а особенно на энергию постоянно растут. В соответствии с этим встает вопрос об энергосбережении дома. В связи с холодными погодами, присущими нашей стране, нужны окна с теплозащитной и энергосберегающей функцией. Через окна осуществляются значительные теплопотери.
Какие выбрать окна для сохранения тепла? Теплосберегающие свойства окон в основном зависят от вида и качества профиля, но он занимает только маленькую часть площади оконного проема. Остальное же пространство составляет стеклопакет. Именно его характеристики определяют, комфортно будет ли в доме зимой. Снизятся потери тепла, если будет большее количество стекол, например, 2 или 3. Еще специалисты советуют ставить окна из профиля с большим количеством камер, к примеру, подойдет пятикамерный профиль. Стеклопакет должен быть энергосберегающим с низкоэмиссионным покрытием. Рекомендуется произвести остекление балкона или лоджии, это создаст тепловой буфер. В связи с приведенной информацией для сохранения тепла лучше всего использовать стеклопакеты с энергосберегающим стеклом. Оно препятствует теплу выходить на улицу, отражая его внутрь помещения.
Таким образом, вы узнали о том, какие выбрать окна для сохранения тепла. Вы сможете сделать правильный выбор, оценив все плюсы и минусы каждого вида окна. Исходя из этого, решайте, что больше подходит для вашего дома и сможет сохранить максимально тепло.