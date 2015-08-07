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Секреты технического характера: умный дом

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Умный дом в сердце столицы, Art-In Art-In Спальня в стиле модерн
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Современные апартаменты в центре города – это жилье самого высокого уровня. Сегодня речь пойдет об интерьерах квартиры в многофункциональном деловом комплексе «Москва-Сити», техническим обустройством которой занимались профессионалы установки и монтажа аудио- и видеосистем из компании ART-IN. Стоит ожидать, что жильцы этого дома предъявляют повышенные требования к уровню комфорта и удобства своих квартир. Шикарный панорамный вид из окон – это лишь малая толика того, что делает такие квартиры по-своему уникальными. Владельцы роскошного жилья ожидают, что всё будет устроено идеально, поэтому в вопросах новейших веяний моды и технологий обращаются к самым высококлассным архитекторам, дизайнерам и инженерам.

Интеллектуальная система уже давно в наших домах

Умный дом в сердце столицы Art-In Гостиная в стиле модерн
Art-In

Умный дом в сердце столицы

Art-In
Art-In
Art-In

По-европейски незаметная и в своем роде незаменимая интеллектуальная система «умный дом» стала наиболее востребованной в современных домах и квартирах. Однако для её установки и настройки требуются профессионалы. Так и квартиру одной из башен жилого комплекса «Город столиц» необходимо было оборудовать передовыми техническими новинками.

Много решений – один пульт

Умный дом в сердце столицы Art-In Гостиная в стиле модерн
Art-In

Умный дом в сердце столицы

Art-In
Art-In
Art-In

Сотрудникам компании предстояло осуществить полный комплекс работ по освещению, установке охранных и мультимедиа систем, а также систем управления. Особым пожеланием заказчика было грамотное размещение всех элементов так, чтобы они не бросались в глаза, но были легко доступны.Процесс настройки достаточно трудоемкий

Кинотеатр

Умный дом в сердце столицы Art-In Гостиная в стиле модерн
Art-In

Умный дом в сердце столицы

Art-In
Art-In
Art-In

Ядром домашнего кинотеатра выступил размещенный в специально отведенной нише телевизор Samsung диагональю 75 дюймов с многозонным Blu-Ray проигрывателем Marantz, ресивером Onkyo и специальной акустической системой Bowers & Wilkins для скрытой установки в мебель. Все гармонично настроено и работает без нареканий. 

Смартификация во всех комнатах

Умный дом в сердце столицы Art-In Спальня в стиле модерн
Art-In

Умный дом в сердце столицы

Art-In
Art-In
Art-In

Инновационный подход и «смартификация» были применены и в спальной комнате. Телевизор спрятали в тумбу в изножье кровати и оборудовали специальным лифтом. При желании он легко и просто поднимается. И также легко прячется, когда в нем нет необходимости. Управление домашним кинотеатром осуществляется через специальные сенсорные панели или планшет с системой Control4. Система выключит свет в комнате и согласует с вами источник подачи звука, иными словами, сделает все, чтобы вам было комфортно. 

Музыкальный подход

Умный дом в сердце столицы Art-In Спальня в стиле модерн
Art-In

Умный дом в сердце столицы

Art-In
Art-In
Art-In

Домашней аудиосистемой также «дирижирует» умная Control4. Реализована эта часть проекта не менее изящно, чем другие: всё пространство поделено на 5 локальных многозонных систем озвучивания. Таким образом, в каждой зоне могут играть разные композиции, а можно выбрать общую на весь дом. Этот приятный трюк можно использовать ежедневно или во время приемов гостей. 

Еще не вечер…

Умный дом в сердце столицы Art-In Гостиная в стиле модерн
Art-In

Умный дом в сердце столицы

Art-In
Art-In
Art-In

Помимо привычных задач, были и более оригинальные – с помощью системы KNX было автоматизировано управление шторами по всей квартире. Посредством этой же системы осуществляется управление климатическими установками, теплыми полами, камином и, конечно, освещением. Жильцы могут создавать собственные сценарии освещения и управлять светом из любой точки дома с помощью выключателей Vimar и системы Control4. Можно каждый раз выбирать новые сценарии «умного дома». Например, задать сценарий «Вечерняя Москва»: свет выключается, раздвигаются шторы, зажигается камин, а из колонок звучит любимая песня. 

Безопасность

Умный дом в сердце столицы Art-In Коридор, прихожая и лестница в модерн стиле
Art-In

Умный дом в сердце столицы

Art-In
Art-In
Art-In

В процессе работы была также установлена система безопасности дома: охранная, противопожарная и домашний контроль доступа (домофон). Работа над проектом заняла всего девять месяцев. Для столь масштабной работы, срок, конечно, небольшой, но благодаря профессионализму и налаженным бизнес-процессам, команда Art-In великолепно справилась с задачей. Таким образом пентхаус приобрел все атрибуты жилья современного успешного человека, который заботиться о собственном комфорте. Удобством, которое дарит система умный дом, можно наслаждаться бесконечно.

Подробнее об этом и других проектах можно узнать на личной странице компании.

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