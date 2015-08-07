Секреты технического характера: умный дом

Современные апартаменты в центре города – это жилье самого высокого уровня. Сегодня речь пойдет об интерьерах квартиры в многофункциональном деловом комплексе «Москва-Сити», техническим обустройством которой занимались профессионалы установки и монтажа аудио- и видеосистем из компании ART-IN. Стоит ожидать, что жильцы этого дома предъявляют повышенные требования к уровню комфорта и удобства своих квартир. Шикарный панорамный вид из окон – это лишь малая толика того, что делает такие квартиры по-своему уникальными. Владельцы роскошного жилья ожидают, что всё будет устроено идеально, поэтому в вопросах новейших веяний моды и технологий обращаются к самым высококлассным архитекторам, дизайнерам и инженерам.