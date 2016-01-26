Как создать рабочее место в гостиной

Не следуйте стереотипам, удобный домашний кабинет – совсем не обязательно отдельная комната. Хотите создать свой рабочий уголок? Присмотритесь, например, к своей гостиной. Большая и просторная или компактная – в любой можно найти небольшое пространство для стола и стула. Просто сделайте этот процесс чуть более творческим.
Многофункциональное пространство не терпит суеты в декоре. Нет, скучной гостиную делать не обязательно, это по-прежнему ваше любимое место отдыха. Но удобными и стильными могут быть ведь не только вещи массивные и роскошные. Предметы интерьера, выполненные в стилистике минимализма не менее декоративны, только средствами выступают не дополнительные украшения, а чистота линий и форм, отточенная до совершенства гармония оттенков, элегантная простота.
Сделать рабочее место в гостиной – идея не новая, но в каждом пространстве эта задача решается по-своему. Поэтому, прежде чем пытаться вписать в имеющийся интерьер красивый проект с обложки журнала, изучите все нюансы своей гостиной:
- форма комнаты, расположение окон, дверей, встроенных шкафов,
- какой стиль уже сложился в вашей гостиной и какой образ вы хотите увидеть, добавив в комнату рабочий уголок,
- как часто и насколько основательно вы планируете использовать свое рабочее пространство в гостиной.
Вечера в комнате, плотно заставленной разнообразной мебелью – не лучший отдых. Поэтому добавляя в гостиную рабочее место, не нужно пытаться сохранить прежнее устройство зоны отдыха. Наоборот, освежите интерьер, добавьте в комнату воздуха и легкости.
Во-первых, эргономичный стул за рабочим столом вполне подойдет на роль дополнительного кресла для вечернего отдыха, так что массивный большой диван или набор мягкой мебели можно заменить на нечто более лаконичное. Во-вторых, ряд предметов гостиной носят больше декоративный, чем функциональных характер: большой стол – замените элегантным журнальным столиком рядом с диваном, модульную систему с телевизором – плоским экраном на стене и лаконичной подвесной полкой, массивные драпировки на окнах – легкой светлой шторой или жалюзи.
Современное рабочее место не подразумевает основательного оборудования: стол, тонкий ноутбук, мобильный телефон, полка для бумаг, удобный стул… Пожалуй, это исчерпывающий список предметов, достаточных для полноценного офиса на дому. Основное внимание при поиске места в гостиной для рабочего стола стоит уделить не столько размерам, как уюту этого небольшого пространства. Чуть обособленный от общего пространства, тихий уголок у окна – идеальное место. Постарайтесь найти прежде всего такое место, где вы будете чувствовать себя достаточно уверенно и спокойно, сможет сосредоточится для работы и в тоже время, не будете ощущать себя
загнанным в угол.
Не стоит придерживаться жестких правил, комбинирую функциональные зоны в одной комнате. Варианты использования одних и тех же предметов в разной роли – самое лучшее решение для небольших помещений. Если у вас в гостиной уже есть один стол, зачем искать место для второго? Достаточно просто обустроить свое рабочее место достаточно мобильным, чтобы все ваши вещи быстро перемещались в рабочую зону и обратно. Для этого подойдет подкатная тумба с рабочими вещами, навесная полка над обеденным столом – где будет хранится все необходимое для работы, выдвижной ящик под столешницей обеденного стола с ноутбуком.
Рядом с любым рабочим столом образуется небольшой резерв свободной площади. Дизайнеры призывают использовать такую стену с максимальной пользой для вашей работы и для интерьера комнаты. Чтобы рабочее место в гостиной всегда радовало окружающих чистотой, порядком и отсутствием завалов из заметок и очень нужных записей – оборудуйте на стене место для хранения таких записок. Тогда и все ценные идеи останутся в сохранности, не потеряются принятые за мусор и не запутаются в кипе других бумаг, и интерьер гостиной только украсит оригинальный настенный модуль с разноцветными листиками.