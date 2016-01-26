Как создать рабочее место в гостиной

Сделать рабочее место в гостиной – идея не новая, но в каждом пространстве эта задача решается по-своему. Поэтому, прежде чем пытаться вписать в имеющийся интерьер красивый проект с обложки журнала, изучите все нюансы своей гостиной:

- форма комнаты, расположение окон, дверей, встроенных шкафов,

- какой стиль уже сложился в вашей гостиной и какой образ вы хотите увидеть, добавив в комнату рабочий уголок,

- как часто и насколько основательно вы планируете использовать свое рабочее пространство в гостиной.