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Как выбрать плитку для ванной комнаты

Татьяна Ващенко Татьяна Ващенко
Hexatile, Equipe Ceramicas Equipe Ceramicas Ванная комната в стиле модерн
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Облицовка ванной комнаты керамической плиткой – весьма распространенное и грамотное решение. Данный материал отличается не только природным происхождением, но и долговечностью, простотой укладки, разнообразием цветовой палитры. 

Но как выбрать красивые плитки для ванной комнаты, учитывая все особенности дизайна, личных предпочтений, моды и цены? В этой статье мы подскажем вам, на что обратить внимание в первую очередь и какие характеристики названного материала следует оценивать до совершения покупки.

Первый шаг – цвета и поверхность

зона комфорта , VNUTRI VNUTRI Ванная комната в эклектичном стиле
VNUTRI

зона комфорта

VNUTRI
VNUTRI
VNUTRI

Конечно же, первое, на что мы обращаем внимание при выборе керамической плитки – это ее расцветка. Но делать ставку исключительно на свой любимый оттенок – дело опасное. Не забывайте о некоторых правилах подбора цвета для плитки в ванную комнату.

1. Для небольших помещений больше подойдут светлые оттенки керамической плитки, а темные варианты рекомендованы для ванных комнат с внушительной квадратурой.

2. Комбинация сразу нескольких оттенков плитки может визуально изменить параметры пространства, поэтому сочетайте цвета продуманно, избегая резких контрастов в маленьких ванных. 

3. Делая ставку на слишком яркие и агрессивные оттенки плитки проконсультируйтесь с дизайнерами,  ведь такая обстановка может раздражать психику, утомлять и быстро надоедать.

Что касается типа поверхности плитки для ванной, то она не должна быть грубой. Подберите образцы, которые вызывают у вас приятные тактильные ощущения.

Размер

Urlaub an der Ostsee: modernes Ferienhaus mit Holzfassade, Möhring Architekten Möhring Architekten Ванная комната в стиле модерн
Möhring Architekten

Möhring Architekten
Möhring Architekten
Möhring Architekten

Важное значение для эффектного восприятия керамической плитки в ванной имеет не только ее расцветка и текстура, но и размер. Он диктует характер укладки данного облицовочного материала, что, в свою очередь, определяет внешний вид комнаты по окончании работ.

Сегодня в моде как маленькие плиточки, которые именуются метро, так и большие элементы на стенах и полу. Чем меньше расстояние между плитками, тем более целостно выглядит поверхность, а это смотрится потрясающе. Если вы выбрали образец с интересной текстурой или рисунком, делайте швы минимальными, чтобы акцентировать внимание на изображении. 

Иногда, наоборот, возникает надобность подчеркнуть каждый элемент керамической плитки, создав между ними заметные расстояния или выбрав затирку для швов контрастного оттенка. В таком случае нужно детально продумать все нюансы композиции и пригласить квалифицированных мастеров, чтобы работы производились безупречно и результат порадовал вас.

Какой тип плитки?

WHITE TREE WC Artichok Design Ванная комната в скандинавском стиле Белый
Artichok Design

WHITE TREE WC

Artichok Design
Artichok Design
Artichok Design

Выбирая плитку в магазине, можно обратить внимание на то, что отдельные образцы отличаются друг от друга типом своей поверхности. Некоторые плитки блестящие, другие – матовые, третьи имеют шероховатую поверхность или имитируют дерево. Какому же виду следует отдать предпочтение, если речь идет о ванной комнате? 

Здесь нужно учитывать специфику помещения. В ванной повышенная влажность и имеют место перепады температур. Глянцевая или глазурованная плитка, являясь самой нарядной и презентабельной, требует более тщательного ухода в данных условиях, ведь брызги от воды становятся моментально заметными на ее поверхности. Неглазурованная плитка смотрится не так эффектно, как глянцевая, а также уступает ей в надежности, но также находит своего покупателя, ведь цена на нее, как правило, ниже.  

Для тех, кто предпочитает дерево в интерьере, существуют современные керамические покрытия, изумительно его имитирующие. Вы можете выбрать плитку под дерево, которая напоминает паркет или ламинат.

Устойчивость

Hexatile, Equipe Ceramicas Equipe Ceramicas Ванная комната в стиле модерн
Equipe Ceramicas

Equipe Ceramicas
Equipe Ceramicas
Equipe Ceramicas

Говоря об устойчивости керамической плитки, можно иметь в виду ее восприимчивость к различным температурам, механическим повреждениям и химическому воздействию чистящих средств.

В ванной комнате нужно поддерживать идеальную чистоту, поэтому вам вряд ли удастся обойтись без специальных средств. К тому же, постоянная влажность будет провоцировать накопление на поверхности известкового налета, от которого нужно регулярно избавляться. 

Плитка для ванной должна стойко выдерживать все мероприятия, связанные с ее очисткой и ежедневной эксплуатацией, поэтому выбирайте для стен и пола модели с защитным покрытием. Запомните, что чем больше степень структурности и пористости керамической плитки, тем сложнее за ней ухаживать и тем она более подвержена влиянию неблагоприятных внешних факторов.

Антискольжение

Kolekcje Ceramiki Paradyż, Ceramika Paradyż Ceramika Paradyż Ванная комната в стиле модерн
Ceramika Paradyż

Ceramika Paradyż
Ceramika Paradyż
Ceramika Paradyż

Высокая влажность в ванной комнате всегда провоцирует повышенное скольжение керамического покрытия. Это важная характеристика, особенно для квартир, где проживают дети или пожилые люди, ведь каждый неаккуратный шаг может обернуться травмированием.

Вот почему для отделки пола не рекомендуется выбирать глазурованные модели плитки, а искать на прилавках образцы с пометкой Антискольжение. Если же вам не нравятся матовые и шероховатые варианты, постелите сверху влагостойкий коврик, чтоб минимизировать неудобства.

Но как быть, если плитка уложена, а уже после этого вы обнаружили повышенное скольжение ее поверхности? Не перекладывать же ее заново?

Спешим вас успокоить – конечно же нет! Сегодня существуют специально разработанные средства, которые создают на поверхности плитки искусственные шероховатости путем образования микроскопических пор. Благодаря этому плитка становится более безопасной и скольжение значительно уменьшается.

Наши рекомендации

homify Ванная комната в эклектичном стиле
homify

homify
homify
homify

Подбирая для отделки своей ванной комнаты керамическую плитку, определите для себя главные приоритеты. Помните, что смещая акценты только в сторону финансовой экономии, вы рискуете приобрести некачественную плитку, которая прослужит совсем недолго.

Цветовую палитру покрытия нужно подбирать в строгом соответствии с габаритами помещения. Если ваша ванная небольшая – отдайте предпочтение светлым оттенкам и не экспериментируйте с крупными рисунками и контрастными решениями.

Помните о безопасности напольного покрытия из керамики, оценивайте влагозащитные свойства плитки и степень скольжения ее поверхности. Не спешите с выбором подходящей плитки – лучше детальнее изучите все ее особенности и только после этого отправляйтесь в магазин.

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А какую плитку вы выбрали для своей ванной комнаты?

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