Как выбрать плитку для ванной комнаты

Конечно же, первое, на что мы обращаем внимание при выборе керамической плитки – это ее расцветка. Но делать ставку исключительно на свой любимый оттенок – дело опасное. Не забывайте о некоторых правилах подбора цвета для плитки в ванную комнату.

1. Для небольших помещений больше подойдут светлые оттенки керамической плитки, а темные варианты рекомендованы для ванных комнат с внушительной квадратурой.

2. Комбинация сразу нескольких оттенков плитки может визуально изменить параметры пространства, поэтому сочетайте цвета продуманно, избегая резких контрастов в маленьких ванных.

3. Делая ставку на слишком яркие и агрессивные оттенки плитки проконсультируйтесь с дизайнерами, ведь такая обстановка может раздражать психику, утомлять и быстро надоедать.

Что касается типа поверхности плитки для ванной, то она не должна быть грубой. Подберите образцы, которые вызывают у вас приятные тактильные ощущения.