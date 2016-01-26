Как выбрать плитку для ванной комнаты

Облицовка ванной комнаты керамической плиткой – весьма распространенное и грамотное решение. Данный материал отличается не только природным происхождением, но и долговечностью, простотой укладки, разнообразием цветовой палитры.
Но как выбрать красивые плитки для ванной комнаты, учитывая все особенности дизайна, личных предпочтений, моды и цены? В этой статье мы подскажем вам, на что обратить внимание в первую очередь и какие характеристики названного материала следует оценивать до совершения покупки.
Конечно же, первое, на что мы обращаем внимание при выборе керамической плитки – это ее расцветка. Но делать ставку исключительно на свой любимый оттенок – дело опасное. Не забывайте о некоторых правилах подбора цвета для плитки в ванную комнату.
1. Для небольших помещений больше подойдут светлые оттенки керамической плитки, а темные варианты рекомендованы для ванных комнат с внушительной квадратурой.
2. Комбинация сразу нескольких оттенков плитки может визуально изменить параметры пространства, поэтому сочетайте цвета продуманно, избегая резких контрастов в маленьких ванных.
3. Делая ставку на слишком яркие и агрессивные оттенки плитки проконсультируйтесь с дизайнерами, ведь такая обстановка может раздражать психику, утомлять и быстро надоедать.
Что касается типа поверхности плитки для ванной, то она не должна быть грубой. Подберите образцы, которые вызывают у вас приятные тактильные ощущения.
Важное значение для эффектного восприятия керамической плитки в ванной имеет не только ее расцветка и текстура, но и размер. Он диктует характер укладки данного облицовочного материала, что, в свою очередь, определяет внешний вид комнаты по окончании работ.
Сегодня в моде как маленькие плиточки, которые именуются
метро, так и большие элементы на стенах и полу. Чем меньше расстояние между плитками, тем более целостно выглядит поверхность, а это смотрится потрясающе. Если вы выбрали образец с интересной текстурой или рисунком, делайте швы минимальными, чтобы акцентировать внимание на изображении.
Иногда, наоборот, возникает надобность подчеркнуть каждый элемент керамической плитки, создав между ними заметные расстояния или выбрав затирку для швов контрастного оттенка. В таком случае нужно детально продумать все нюансы композиции и пригласить квалифицированных мастеров, чтобы работы производились безупречно и результат порадовал вас.
Выбирая плитку в магазине, можно обратить внимание на то, что отдельные образцы отличаются друг от друга типом своей поверхности. Некоторые плитки блестящие, другие – матовые, третьи имеют шероховатую поверхность или имитируют дерево. Какому же виду следует отдать предпочтение, если речь идет о ванной комнате?
Здесь нужно учитывать специфику помещения. В ванной повышенная влажность и имеют место перепады температур. Глянцевая или глазурованная плитка, являясь самой нарядной и презентабельной, требует более тщательного ухода в данных условиях, ведь брызги от воды становятся моментально заметными на ее поверхности. Неглазурованная плитка смотрится не так эффектно, как глянцевая, а также уступает ей в надежности, но также находит своего покупателя, ведь цена на нее, как правило, ниже.
Для тех, кто предпочитает дерево в интерьере, существуют современные керамические покрытия, изумительно его имитирующие. Вы можете выбрать плитку под дерево, которая напоминает паркет или ламинат.
Говоря об устойчивости керамической плитки, можно иметь в виду ее восприимчивость к различным температурам, механическим повреждениям и химическому воздействию чистящих средств.
В ванной комнате нужно поддерживать идеальную чистоту, поэтому вам вряд ли удастся обойтись без специальных средств. К тому же, постоянная влажность будет провоцировать накопление на поверхности известкового налета, от которого нужно регулярно избавляться.
Плитка для ванной должна стойко выдерживать все мероприятия, связанные с ее очисткой и ежедневной эксплуатацией, поэтому выбирайте для стен и пола модели с защитным покрытием. Запомните, что чем больше степень структурности и пористости керамической плитки, тем сложнее за ней ухаживать и тем она более подвержена влиянию неблагоприятных внешних факторов.
Высокая влажность в ванной комнате всегда провоцирует повышенное скольжение керамического покрытия. Это важная характеристика, особенно для квартир, где проживают дети или пожилые люди, ведь каждый неаккуратный шаг может обернуться травмированием.
Вот почему для отделки пола не рекомендуется выбирать глазурованные модели плитки, а искать на прилавках образцы с пометкой
Антискольжение. Если же вам не нравятся матовые и шероховатые варианты, постелите сверху влагостойкий коврик, чтоб минимизировать неудобства.
Но как быть, если плитка уложена, а уже после этого вы обнаружили повышенное скольжение ее поверхности? Не перекладывать же ее заново?
Спешим вас успокоить – конечно же нет! Сегодня существуют специально разработанные средства, которые создают на поверхности плитки искусственные шероховатости путем образования микроскопических пор. Благодаря этому плитка становится более безопасной и скольжение значительно уменьшается.
Подбирая для отделки своей ванной комнаты керамическую плитку, определите для себя главные приоритеты. Помните, что смещая акценты только в сторону финансовой экономии, вы рискуете приобрести некачественную плитку, которая прослужит совсем недолго.
Цветовую палитру покрытия нужно подбирать в строгом соответствии с габаритами помещения. Если ваша ванная небольшая – отдайте предпочтение светлым оттенкам и не экспериментируйте с крупными рисунками и контрастными решениями.
Помните о безопасности напольного покрытия из керамики, оценивайте влагозащитные свойства плитки и степень скольжения ее поверхности. Не спешите с выбором подходящей плитки – лучше детальнее изучите все ее особенности и только после этого отправляйтесь в магазин.