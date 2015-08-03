До и После: Новая жизнь хрущевки

Все, кому когда-либо приходилось жить в
хрущевках, не понаслышке знакомы с проблемами, характерными для этого типа помещений – старомодная, неприглядная отделка, слабая теплоизоляция, совмещенный санузел, очень маленькая кухня и мизерная прихожая.
В защиту
хрущевок, которые не ругает только ленивый, хотелось бы все-таки напомнить, что эти квартиры-малометражки были построены в период послевоенной разрухи и глубокого жилищного кризиса, когда нужно было в срочном порядке предоставить крышу над головой миллионам семей. В те нелегкие времена о декоративном оформлении и эргономике думали в последнюю очередь, но сегодня уровень жизни и потребности населения изменились, и хозяева малометражек в спешном порядке ищут архитекторов и дизайнеров, готовых превратить
хрущевку в
нормальное жилье.
Получив добро от новых владельцев квартиры, польские архитекторы из студии Od Nowa Meble взялись за полную переделку помещений. Специалистам предстояло не только заменить облицовку стен, оконные рамы, напольное покрытие, но и увеличить жилое пространство с помощью снесения не несущих стен.
Результатом проделанных работ стала эклектично оформленная комната, дизайн которой сочетает в себе элементы стилей лофт и винтаж. Надо сказать, что не каждый дизайнер решится скомбинировать открытую кирпичную кладку с французским паркетом, уложенном в форме
елочки, но в пространстве этой гостиной такой ход кажется вполне уместным.
Во время ремонта строители обнаружили скрывающийся за несколькими слоями штукатурки кирпич-сырец – дешевый вариант традиционного керамического кирпича, основным недостатком которого является очень слабая влагостойкость. Чтобы хоть как-то повысить влагостойкость помещения, они заменили оконный рамы и установили окна с двойным остеклением.
Скорее всего, новые владельцы квартиры в
хрущевке – молодая пара, которая любит эксперименты во всем. Ну и что, что кирпич-сырец не идеальный материал, зато он служит отличным и, главное, бесплатным декором для комнат в фабричном стиле. Вместо громоздкой мебели пара предпочла встроенный модульный шкаф, состоящий из нескольких блоков и необычный шкаф в форме лестницы.
Как и в предыдущем проекте, о котором мы писали в рубрике
До и После, столовая в этой квартире выглядит аккуратно, но уж очень старомодно. Те, кто не являются большими поклонниками стиля кантри, будут чувствовать себя в ней крайне неудобно.
Дизайнеры остались верными выбранной концепции комбинирования лофта с винтажным стилем. Новую жизнь в пространство кухни вдохнули современная кухонная гарнитура и небольшие светильники, а вот обеденный стол и шкаф для посуды остались прежними, их главная задача – наполнять
сердце дома уютом и теплом.
Где-то мы уже видели этот шкаф, вам не кажется? Новые владельцы просто так не избавляются от старой мебели, а изо всех сил стараются интегрировать ее в новый интерьер. Массивный шкаф из светлого дерева после ремонта переместился в просторную гостиную, а как выглядит дизайн обновленной спальни?
Приоткроем завесу тайны. Эта хрущевка находится в портовом городе Гданьске, расположенном на берегу Балтийского моря, так что неудивительно, что морская тематика стала частью дизайна представленной квартиры.
Узкий, совмещенный санузел – извечный источник плохого настроения жителей
хрущевок. В данной квартире удручает не только планировка ванной, но и очень не современный декор. На следующем фото вы станете свидетелями чудесного преображения.
В результате переделки комната, конечно же, не стала больше, но современная мебель и сантехника вкупе со светлой керамической плиткой небольшого размера визуально увеличили размер помещения. Для тех, кто в данный момент находится в мучительном поиске советов по тому, как увеличить пространство ванной, рекомендуем заглянуть в Книгу идей ’Декор для маленькой ванной’.