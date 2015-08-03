До и После: Новая жизнь хрущевки

Все, кому когда-либо приходилось жить в хрущевках , не понаслышке знакомы с проблемами, характерными для этого типа помещений – старомодная, неприглядная отделка, слабая теплоизоляция, совмещенный санузел, очень маленькая кухня и мизерная прихожая.

В защиту хрущевок , которые не ругает только ленивый, хотелось бы все-таки напомнить, что эти квартиры-малометражки были построены в период послевоенной разрухи и глубокого жилищного кризиса, когда нужно было в срочном порядке предоставить крышу над головой миллионам семей. В те нелегкие времена о декоративном оформлении и эргономике думали в последнюю очередь, но сегодня уровень жизни и потребности населения изменились, и хозяева малометражек в спешном порядке ищут архитекторов и дизайнеров, готовых превратить хрущевку в нормальное жилье.