Колоритный интерьер дома в винтажном стиле

Повезло тем, у кого сохранились в хорошем состоянии вещи от предков. Кресло-качалка, зеркало в массивной раме, буфет, столешница, чемодан, часы и многие другие предметы, передавшиеся по наследству, могут стать основой дома в винтажном стиле. Они несут в себе богатую историю и наглядней всего демонстрируют, как менялись вкусы с течением десятилетий. Не беда, если у вас не сохранились такие вещицы; сегодня существует множество барахолок, блошиных рынков и магазинов антиквариата, где собрано огромное количество самых оригинальных старых предметов. Кстати, считается, что винтажной вещь можно называть, если она не старше 60-ти лет; все, что создано свыше этого срока, именуют уже антиквариатом. Но для винтажного интерьера не будет зазорным использовать антиквариат, если он гармонично дополняет общий стиль.