Колоритный интерьер дома в винтажном стиле

Как бы ни были популярные современные стили, всегда декор из прошлых столетий навевает особое настроение и придает интерьеру неповторимое очарование. Винтажный стиль – один из таких необыкновенных направлений, в котором милые сердцу старинные вещи сочетаются с новой обстановкой и утонченными аксессуарами из бабушкиного сундука. Дом в винтажном стиле всегда будет гостеприимным, наполненным уютом и приятной, трепетной ностальгией.
Повезло тем, у кого сохранились в хорошем состоянии вещи от предков. Кресло-качалка, зеркало в массивной раме, буфет, столешница, чемодан, часы и многие другие предметы, передавшиеся по наследству, могут стать основой дома в винтажном стиле. Они несут в себе богатую историю и наглядней всего демонстрируют, как менялись вкусы с течением десятилетий. Не беда, если у вас не сохранились такие вещицы; сегодня существует множество барахолок, блошиных рынков и магазинов антиквариата, где собрано огромное количество самых оригинальных старых предметов. Кстати, считается, что винтажной вещь можно называть, если она не старше 60-ти лет; все, что создано свыше этого срока, именуют уже антиквариатом. Но для винтажного интерьера не будет зазорным использовать антиквариат, если он гармонично дополняет общий стиль.
Понятие «винтажный» пришло к нам из Франции, где виноделы дали такую характеристику хорошим, качественным напиткам с многолетней выдержкой. Позже винтажными стали называть не только вина, но и любые предметы и вещи «с выдержкой», отражающие дух того времени, когда они были созданы. Не обязательно вещь должна быть долгожителем: с возрастанием популярности винтажного направления одежду и предметы декора стали искусственно старить, чтобы имитировать эту манеру. Интерьер в винтажном стиле – это своеобразный характер, который придает дому неповторимую атмосферу.
Винтажный стиль – понятие слегка размытое, так как обычно в интерьер других стилей привносится изюминка в виде предметов с яркими чертами моды какого-то времени. Например, в гостиную стиля модерн можно органично вписать старый бабушкин комод, который будет придавать комнате налет винтажности. Важно помнить, что декор нельзя перегружать такими вещами, хватит пары акцентов, а избыток винтажных вещей сделает ваш дом похожим на заброшенный чулан, а не на уютное жилище. Не пытайтесь создать строго винтажный стиль дома. Должно присутствовать соединение эпох и смешение направлений.
Для отделки комнаты в стиле винтаж не стоит выбирать ультрасовременные материалы. Наиболее подходящим напольным покрытием будет паркет для гостиной, спальни, столовой и плитка для ванной, кухни и коридора. Натяжные потолки вкупе со светодиодами будут совершенно неуместными, лучше сделать потолок деревянным или покрасить его, а для особо утонченного винтажного декора можно выполнить лепнину. Стены тоже покройте краской, либо выберите подходящие обои. Стиль винтаж навевает ностальгию, поэтому отделка должна иметь печать истории, как и остальное оформление интерьера.
В цветовой палитре винтажного интерьера должны преобладать светлые оттенки, при этом цвет может не быть чистым. Потертости, царапины и выцветшие поверхности придают предметам особый шарм. Можно добавить ярких штрихов, но лучше, чтобы они тоже имели слегка выгоревший тон. Не желательны контрастные сочетания; винтажный стиль – гармоничная небрежность, мягкая спокойная палитра и ощущение комфорта.
Деревянная мебель дома в винтажном стиле обязательно должна своим обликом говорить о том, что она многое повидала на своем веку. Если у вас уже есть раритетный и презентабельный предмет, сделайте его центром композиции комнаты. Даже простой деревянный стол, сколоченный из обычных досок, уже может стать частью винтажного стиля. Если же старой мебели не нашлось, можно приобрести новую и искусственно привести ее в нужный вид. Существует множество техник – декупаж, роспись, кракелюр – с помощью которых вы своими руками создадите уникальную вещь с эффектом «обжитости». В последнее время набирает популярность такая технология как шебби, когда создается эффект потертости, что как раз и нужно для винтажного стиля.
Кроме деревянной мебели эффектно дополнят винтажный стиль кованые предметы. Например, в спальне – кровать, в гостиной – настенная полка или журнальный столик, в коридоре – изящная вешалка, в столовой – стулья. Металл с налетом патины – благородное оформление винтажного интерьера. Также можно органично дополнить декор потертым кожаным креслом или диваном. Помните о том, что винтажный стиль в доме создается постепенно, а не в один момент. Не так просто сразу найти все необходимое на чердаке и в магазинах. Все детали подбираются индивидуально под интерьер.
Нежные цветы и растительные узоры – популярные мотивы в стиле винтаж. Они могут присутствовать на стенах, текстиле, обивке мебели, аксессуарах. Если для создания винтажного интерьера вы решили заняться декупажем, вырезая рисунки из бумаги и наклеивая их на мебель, подбирайте природные картинки, они будут гармонично смотреться с потертостями и напоминать о прекрасных декорах прошлых столетий. Выбирая флористические обои в винтажную комнату, помните, что для этого стиля не характерно выделять акцентную стену, поэтому обои должны подходить для оформления по всему периметру комнаты. Крупные цветы на легкой шторе из органзы дополнят интерьер в уютном деревенском стиле.
Один из наиболее часто встречающихся предметов в стиле винтаж – это чемодан. Его не так трудно найти на чердаке родителей и бабушек или на практически любой барахолке. Чемодан не только привносит аутентичности интерьеру, но и может продолжать служить: например, в качестве прикроватной тумбочки, как в варианте от студии декора L'ESSENZIALE HOME DESIGNS. Также чемодан может стать удобным хранилищем мелочей. Подойдет такой предмет и для гостиной, и для спальни, и для рабочего кабинета – там он будет символизировать стремление ко всему неизведанному.
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Никогда не лишними будут аксессуары в стиле винтаж, в них таится особая прелесть, придающая интерьеру утонченность. Аксессуары также должны соответствовать стилю, передавать атмосферу прошлых лет. Хорошо впишутся композиции из живых или сухих цветов, собранные в небрежный букет. Элегантно будут смотреться керамические вазы, черно-белые фотографии, зеркала с коваными или деревянными обрамлениями, часы с кукушкой, медные дверные ручки и ножки мебели, шкатулки, канделябр, подсвечники, состаренные фоторамки и многое другое. Подбирайте что-то старинное и необычное, и ваш интерьер заиграет новыми красками.