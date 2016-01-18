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Разделители комнаты для максимизации пространства

Перла Вереника Перла Вереника
Однокомнатная квартира «Wood&Stone», Мастерская дизайна Welcome Studio Мастерская дизайна Welcome Studio Гостиная в скандинавском стиле
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Мы делили апельсин – много нас, а он один…

Часто скромные размеры помещений озадачивают нас похожими вопросами. Когда основательная межкомнатная  перегородка никоим образом не вписывается в пространство,  на помощь приходят дизайнерские идеи по зонированию общего объема комнаты. 

Открытый стеллаж

Квартира Бухта Мечты, INCUBE Алексея Щербачёва INCUBE Алексея Щербачёва Гостиная в стиле модерн
INCUBE Алексея Щербачёва

Квартира Бухта Мечты

INCUBE Алексея Щербачёва
INCUBE Алексея Щербачёва
INCUBE Алексея Щербачёва

Согласитесь, чтобы создать отдельный уютный уголок в общей гостиной, совсем не обязательно строить стену в середине комнаты. Что нам нужно для уюта? Совсем немного – ощущение защищенности и камерности, сохранение хорошей освещенности и легкости интерьера в комнате. Для решения такой задачи идеально подойдет использование конструкции открытого стеллажа для разделения пространства. 

Материал для изготовления такой перегородки выбирайте максимально легкий, тонкий и прозрачный, например, металлические опоры и стекло. Сегменты стеллажа не стоит загружать плотными рядами книг, оставьте побольше воздуха, придайте дополнительной декоративности, расставив на полках оригинальные аксессуары. 

Аквариум для зонирования пространства

Частный дом, 450 м2, Анапа, De Steil De Steil Гостиная в классическом стиле
De Steil

Частный дом, 450 м2, Анапа

De Steil
De Steil
De Steil

В качестве эффектного и эффективного разделителя пространства комнаты превосходно работает такой островок флоры и фауны, как  аквариум. Учитывайте задачи этого объекта при выборе формы: толщина аквариума должна быть небольшой, чтобы не загромождать комнату,  оптимальны модели в виде тонкой прозрачной стены. С такой перегородкой обе части комнаты гарантированно получат  нужный уровень освещения – ведь аквариум всегда оборудован яркой подсветкой. 

Чтобы подводный пейзаж был одинаково красивым декором всех частей комнаты, разместите домики для рыбок и водоросли в центральной части аквариума. Тогда все четыре стены аквариума будут, каждая по-своему, украшать интерьер неповторимыми картинами морского дна.

Штора отделит часть комнаты

Тишинка 28.8, Мария Дадиани Мария Дадиани Гостиная в классическом стиле
Мария Дадиани

Тишинка 28.8

Мария Дадиани
Мария Дадиани
Мария Дадиани

Элегантным решением для небольших квартир, где нужно вместить в одну комнату и спальню, и гостиную, и кабинет, станет мобильное деление пространства с помощью штор. В зависимости от стиля интерьера, это могут быть совершенно разные варианты текстиля, например:

- лаконичные полотна в японском стиле,

- грубоватые ткани, вплоть до мешковины, подчеркивающие стилистику лофта,

- массивные драпировки для помещений в классическом стиле.

Отделив часть комнаты с помощью такой шторы, вы получите уединенное пространство для сна или детскую. Также можно глобально решить вопрос со шкафами в квартире, отделив шторой небольшую часть помещения под гардеробную.

Невысокие тумбы и буфеты

Campo Belo, MeyerCortez arquitetura & design MeyerCortez arquitetura & design Гостиная в стиле модерн
MeyerCortez arquitetura &amp; design

MeyerCortez arquitetura & design
MeyerCortez arquitetura &amp; design
MeyerCortez arquitetura & design

Разделить комнату на несколько функциональных частей вовсе не значит создавать масштабных построек до потолка. Вполне достаточно – условного обозначения границы каждый части пространства. Обычные функциональные предметы мебели – столики, буфеты, тумбы, разделяют комнату и выполняют свои прямые задачи. На внутренних полках и верхних поверхностях сервантов и тумб поместятся все нужные в ближайшей части комнаты предметы:

– посуда для столовой зоны гостиной

- книги, журналы, дистанционный пульт для тв – в зоне отдыха,

- документы и небольшие комнатные растения – если вы оборудуете кабинет

Раздвижные стены для увеличения объема пространства

Холл - галерея homify Коридор, прихожая и лестница в модерн стиле
homify

Холл – галерея

homify
homify
homify

Не хотите терять ощущение свободы и простора в помещении? Сделайте стены в виде раздвижных перегородок, которые легко трансформируют объем комнат. Так прямо из спальни открывается сквозной обзор всех комнат квартиры, что конечно же визуально придает объем каждому из небольших помещений: кабинету, кухне, уютной гостиной. И при необходимости любая комната быстро превращается в самостоятельное пространство.

Приватная комната спряталась за раздвижной стеной

студия 2 Tatiana Shishkina Гостиная в стиле лофт
Tatiana Shishkina

студия 2

Tatiana Shishkina
Tatiana Shishkina
Tatiana Shishkina

Раздвижные стены – это еще и стильный способ обособить в общем пространстве квартиры-студии более уединенную часть для отдыха. Легкая, мобильная сдвижная стена практически не создает в комнате ощущения тесноты, сохраняется визуальная целостность всего объема помещения. Вместе с тем, спальня в закрытой части комнаты даст вам почувствовать себя гораздо более защищенным и расслабленным, чем устроив спальное место на раскладном диване. 

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Элегантная складная ширма

Гостиная в частном доме, Sweet Home Design Sweet Home Design Гостиная в стиле модерн Белый
Sweet Home Design

Гостиная в частном доме

Sweet Home Design
Sweet Home Design
Sweet Home Design

Оригинальный элемент китайских интерьеров, еще в 17 веке вписавшийся в европейские комнаты – складная ширма. Назвать этот предмет обычным разделителем пространства было бы слишком грубо по отношению к такому древнему и богатому историей украшению интерьеров. Как и все предметы, прошедшие долгий путь в веках, ширма безусловно с легкостью справляется со своей функциональной задачей разделения пространства. Но делает это столько изысканно и элегантно, что при этом становится и стилистическим акцентом всего интерьера.

Легкий намек на межкомнатную перегородку

Однокомнатная квартира «Wood&Stone», Мастерская дизайна Welcome Studio Мастерская дизайна Welcome Studio Гостиная в скандинавском стиле
Мастерская дизайна Welcome Studio

Однокомнатная квартира «Wood&Stone»

Мастерская дизайна Welcome Studio
Мастерская дизайна Welcome Studio
Мастерская дизайна Welcome Studio

Казалось бы, откуда столько внимания к различным способам неявного деления пространства? Например, в этом проекте – почему бы не сделать всю межкомнатную перегородку в виде обычной стены? Но только представьте, на месте такой воздушной конструкции из тонких деревянных перекладин стандартную белую стену:

- небольшая гостиная и компактная кухня сразу станут тесными, сжатым стенами со всех сторон комнатушками, 

- освещение каждой из выделенных комнат станет тусклым, потеряется ощущение наполненности светом и воздухом,

- белая стена в каждой из комнат потребует дополнительного декорирования.

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