Разделители комнаты для максимизации пространства

Согласитесь, чтобы создать отдельный уютный уголок в общей гостиной, совсем не обязательно строить стену в середине комнаты. Что нам нужно для уюта? Совсем немного – ощущение защищенности и камерности, сохранение хорошей освещенности и легкости интерьера в комнате. Для решения такой задачи идеально подойдет использование конструкции открытого стеллажа для разделения пространства.

Материал для изготовления такой перегородки выбирайте максимально легкий, тонкий и прозрачный, например, металлические опоры и стекло. Сегменты стеллажа не стоит загружать плотными рядами книг, оставьте побольше воздуха, придайте дополнительной декоративности, расставив на полках оригинальные аксессуары.