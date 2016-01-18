Разделители комнаты для максимизации пространства

Мы делили апельсин – много нас, а он один…
Часто скромные размеры помещений озадачивают нас похожими вопросами. Когда основательная межкомнатная перегородка никоим образом не вписывается в пространство, на помощь приходят дизайнерские идеи по зонированию общего объема комнаты.
Согласитесь, чтобы создать отдельный уютный уголок в общей гостиной, совсем не обязательно строить стену в середине комнаты. Что нам нужно для уюта? Совсем немного – ощущение защищенности и камерности, сохранение хорошей освещенности и легкости интерьера в комнате. Для решения такой задачи идеально подойдет использование конструкции открытого стеллажа для разделения пространства.
Материал для изготовления такой перегородки выбирайте максимально легкий, тонкий и прозрачный, например, металлические опоры и стекло. Сегменты стеллажа не стоит загружать плотными рядами книг, оставьте побольше воздуха, придайте дополнительной декоративности, расставив на полках оригинальные аксессуары.
В качестве эффектного и эффективного разделителя пространства комнаты превосходно работает такой островок флоры и фауны, как аквариум. Учитывайте задачи этого объекта при выборе формы: толщина аквариума должна быть небольшой, чтобы не загромождать комнату, оптимальны модели в виде тонкой прозрачной стены. С такой перегородкой обе части комнаты гарантированно получат нужный уровень освещения – ведь аквариум всегда оборудован яркой подсветкой.
Чтобы подводный пейзаж был одинаково красивым декором всех частей комнаты, разместите домики для рыбок и водоросли в центральной части аквариума. Тогда все четыре стены аквариума будут, каждая по-своему, украшать интерьер неповторимыми картинами морского дна.
Элегантным решением для небольших квартир, где нужно вместить в одну комнату и спальню, и гостиную, и кабинет, станет мобильное деление пространства с помощью штор. В зависимости от стиля интерьера, это могут быть совершенно разные варианты текстиля, например:
- лаконичные полотна в японском стиле,
- грубоватые ткани, вплоть до мешковины, подчеркивающие стилистику лофта,
- массивные драпировки для помещений в классическом стиле.
Отделив часть комнаты с помощью такой шторы, вы получите уединенное пространство для сна или детскую. Также можно глобально решить вопрос со шкафами в квартире, отделив шторой небольшую часть помещения под гардеробную.
Разделить комнату на несколько функциональных частей вовсе не значит создавать масштабных построек до потолка. Вполне достаточно – условного обозначения границы каждый части пространства. Обычные функциональные предметы мебели – столики, буфеты, тумбы, разделяют комнату и выполняют свои прямые задачи. На внутренних полках и верхних поверхностях сервантов и тумб поместятся все нужные в ближайшей части комнаты предметы:
– посуда для столовой зоны гостиной,
- книги, журналы, дистанционный пульт для тв – в зоне отдыха,
- документы и небольшие комнатные растения – если вы оборудуете кабинет.
Не хотите терять ощущение свободы и простора в помещении? Сделайте стены в виде раздвижных перегородок, которые легко трансформируют объем комнат. Так прямо из спальни открывается сквозной обзор всех комнат квартиры, что конечно же визуально придает объем каждому из небольших помещений: кабинету, кухне, уютной гостиной. И при необходимости любая комната быстро превращается в самостоятельное пространство.
Раздвижные стены – это еще и стильный способ обособить в общем пространстве квартиры-студии более уединенную часть для отдыха. Легкая, мобильная сдвижная стена практически не создает в комнате ощущения тесноты, сохраняется визуальная целостность всего объема помещения. Вместе с тем, спальня в закрытой части комнаты даст вам почувствовать себя гораздо более защищенным и расслабленным, чем устроив спальное место на раскладном диване.
Оригинальный элемент китайских интерьеров, еще в 17 веке вписавшийся в европейские комнаты – складная ширма. Назвать этот предмет обычным разделителем пространства было бы слишком грубо по отношению к такому древнему и богатому историей украшению интерьеров. Как и все предметы, прошедшие долгий путь в веках, ширма безусловно с легкостью справляется со своей функциональной задачей разделения пространства. Но делает это столько изысканно и элегантно, что при этом становится и стилистическим акцентом всего интерьера.
Казалось бы, откуда столько внимания к различным способам неявного деления пространства? Например, в этом проекте – почему бы не сделать всю межкомнатную перегородку в виде обычной стены? Но только представьте, на месте такой воздушной конструкции из тонких деревянных перекладин стандартную белую стену:
- небольшая гостиная и компактная кухня сразу станут тесными, сжатым стенами со всех сторон комнатушками,
- освещение каждой из выделенных комнат станет тусклым, потеряется ощущение наполненности светом и воздухом,
- белая стена в каждой из комнат потребует дополнительного декорирования.