Какой стол выбрать для кухни/столовой?

В старых фильмах часто показывают, как семья садится обедать за круглый стол. И вообще, такое круглое изделие было почти в каждом доме и каждой квартире. Оно создавало атмосферу домашнего уюта, тепла и любви к близким. Потому предметы мебели с круглым верхом пользуются спросом в современных семьях, желающих любви и добра.

Помимо благотворного влияния круглые столы имеют и другие абсолютно практичные преимущества в интерьере. Например, они обладают большей вместительностью. За таким столом можно разместить, как минимум на 4 человека больше, чем за квадратным или прямоугольным. Почему на 4? Как раз по количеству углов, которые в данном случае отсутствуют.

Нельзя не отметить эстетичность круглых столов. Они прекрасно вписываются в любые интерьеры. Более того, могут стать его изюминкой. В классическом интерьере, как правило, используются модели из дерева. Это дает возможность сделать их практически произведением мебельного искусства, украсив изысканной резьбой.

Впрочем, для разных стилей интерьеров и деревянный стол может иметь соответствующий стиль. Например, это может быть искусственно состаренная древесина для интерьера, выполненного в средневековом или готическом стиле, или массивный нарочито грубоватый круглый стол для каминной комнаты в дачном домике. Вариаций на самом деле множество.