Какой стол выбрать для кухни/столовой?

Обустройство кухни имеет множество этапов, одним из которых является выбор мебели. Нельзя обойти стороной шкафы, полочки, тумбы и прочую мебель, но в первую очередь, стоит обратить внимание на кухонные столы. Сегодня речь пойдет именно о них. Мы рассмотрим дизайн кухонных столов, их размер, форму, материал исполнения и правильность выбора по выше указанным критериям.
Дизайн обеденного стола будет зависеть от стиля кухни в целом. Модели из натуральной древесины и камня подойдут для любого интерьера. Стекло также можно применять практически в любых стилях, начиная с хай-тек и заканчивая классикой. А вот пластиковые и металлические поверхности будут отлично смотреться в современных дизайнерских проектах.
В старых фильмах часто показывают, как семья садится обедать за круглый стол. И вообще, такое круглое изделие было почти в каждом доме и каждой квартире. Оно создавало атмосферу домашнего уюта, тепла и любви к близким. Потому предметы мебели с круглым верхом пользуются спросом в современных семьях, желающих любви и добра.
Помимо благотворного влияния круглые столы имеют и другие абсолютно практичные преимущества в интерьере. Например, они обладают большей вместительностью. За таким столом можно разместить, как минимум на 4 человека больше, чем за квадратным или прямоугольным. Почему на 4? Как раз по количеству углов, которые в данном случае отсутствуют.
Нельзя не отметить эстетичность круглых столов. Они прекрасно вписываются в любые интерьеры. Более того, могут стать его изюминкой. В классическом интерьере, как правило, используются модели из дерева. Это дает возможность сделать их практически произведением мебельного искусства, украсив изысканной резьбой.
Впрочем, для разных стилей интерьеров и деревянный стол может иметь соответствующий стиль. Например, это может быть искусственно состаренная древесина для интерьера, выполненного в средневековом или готическом стиле, или массивный нарочито грубоватый круглый стол для каминной комнаты в дачном домике. Вариаций на самом деле множество.
Прием гостей является особенным событием, даже если эти гости – ваши повзрослевшие дети с семьями. Для таких целей готовится праздничный стол с лучшими блюдами. Его переносят из кухни в зал, раздвигают по максимальной длине и накрывают скатертью. Для этих целей подойдут раздвижные предметы мебели и трансформеры. Они могут иметь круглую, овальную, прямоугольную форму столешницы.
Прекрасным вариантом для зала или большой кухни является обеденный стол овальный раздвижной. Отсутствие углов создает одинаковые условия для месторасположения гостей, определенное удобство, вызывающее сплоченную атмосферу и уют. Этот предмет мебели удобен для семей с маленькими детьми. Когда гости уйдут, его можно сложить до меньших размеров. Обеденный стол овальный раздвижной в собранном состоянии занимает не так и много места. Красивая салфетка и ваза с живыми цветами на нем, украсят всю комнату.
Стеклянный столик кажется не прочным, но это не так – современные стеклянные модели для кухни делают из специального прочного стекла, их почти невозможно разбить. В кухонных поверхностях используется особо прочное стекло, на которое можно спокойно ставить горячее, что очень удобно. Но, чтобы стеклянный столик выглядел всегда чистым, его нужно протирать специальными составами. Когда в доме есть дети, стеклянный вариант опасен, если в нем есть острые углы.
Элегантной кухне или столовой подойдет стол со стеклянной поверхностью и деревянным основанием, как в данном случае.
При выборе обеденного варианта мебели для кухни учитывают размеры комнаты, где он будет стоять и количество людей. Чтобы не загромождать комнату, удобным вариантом является обеденный стол складной. Им можно пользоваться ежедневно в сложенном состоянии, а при необходимости, разложить. Его можно поставить на кухне, если позволяют размеры этой комнаты и в столовой.
Квадратные столы – рационально занимают пространство и при этом достаточно вместительны, поэтому такие модели рекомендованы для маленьких кухонь. Как правило, квадратные столы в раскладном виде становятся прямоугольными.
Не в каждой квартире имеется большая кухня, в которой может поместиться большой кухонный стол или мягкий уголок, но и для самых небольших пространств найдется подходящая мебель. Самый практичный вариант – это столик на колёсиках или складной столик. Эти модели можно убрать из кухни, спрятав в сложенном состоянии в шкаф или легко переместить из кухни в столовую. Такие столики производятся из металла, дерева или древесноволокнистой плиты, поэтому есть возможность найти подходящий стол для любой кухни.
Овальный стол – актуальная альтернатива столу прямоугольному. В свою очередь, стол в форме овала превосходно впишется в прямоугольное помещение. Он будет компактным, но при этом функциональным – даже небольшая модель без труда вместит 5-6 персон.
Плавные линии и классические формы овального стола привлекают своей гармонией и благородным видом. Общим элементом всех овальных столов является столешница, а ножки могут иметь различное стилевое решение. Овальный стол в стиле барокко или рококо имеют изящные ножки, украшенные тонкой резьбой. Классические модели и овальные столы в стиле ампир отличаются массивной столешницей и мощными ножками. В дизайнерских столах современных авторов порой трудно определить, где заканчивается столешница, а где начинаются ножки.