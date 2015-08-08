Интерьеры дома: все в одном стиле или каждая комната уникальна?

Сложно переоценить влияние окружающей среды на человека. Наше настроение может быть подвержено погодным шуткам и изменениям, поэтому работа дизайнеров интерьера оказывает неотъемлемый результат на наш комфорт и жизнедеятельность. Безусловно, у каждого человека свои представления об уюте и удобстве независимо от того, что именно он предпочитает – жизнь в городской квартире или загородном доме. Работая над созданием интерьеров дома в клубном поселке, специалисты студии дизайна NEW ART смогли воплотить неприхотливый и долговечный дизайн в интерьерах, которые наименее всего будут подвержены капризам моды.
Интерьеры этого дома демонстрируют статус и успехи своих хозяев. Осуществив индивидуальный и комплексный подход к проектированию, дизайнеры смогли подчеркнуть признаки семейного благополучия и надежности, что вылилось в создании микса современных и классического стилей. Таким образом, помещение гостиной стало пространством для размеренного отдыха в стиле неоклассика. Мебель обтянута белой кожей, её расположили по периметру комнаты, в центре находится небольших размеров журнальный столик. Напольное покрытие – глянцевая плитка под мрамор с рисунком, имитирующем ковровые узоры.
Поодаль от белоснежной мебели находится пристенный камин с порталом классической формы. Пространство над ним украшено массивными часами в форме звезды с двенадцатью концами, которые перекликаются с часовым форматом времени. Противоположная стена – это панно с нежным цветочном мотивом, привносящее настроение весенней свежести. В комнате чувствуется влияние модерна с его изящными линиями и растительными орнаментами.
Гостиная дома совмещена с небольшой комнатой, которая может стать идеальным местом для работы, приватных бесед или литературных чтений. Она лишена какого-либо специального декора, оставив хозяевам её оборудование по собственному усмотрению. Дизайнеры предложили разместить в стенах комнаты несколько напольных горшков с деревьями бонсай. Зелень и растения – наилучший декор, который подарила нам сама природа.
Мотивы деревенского стиля нашли свое выражение на кухне. Так, её оборудовали деревянной мебелью, тонированной в белый цвет. Ящики и дверцы украшают кованые ручки черного цвета, фартук выполнен из маленькой плитки, копирующей старинные средиземноморские узоры. Цвет каменной столешницы перекликается с цветом штор и обивкой мебели. Кухонный остров – прекрасное решение, позволяющее использовать эту поверхность, в том числе, как обеденный стол.
Столовая дома выполнена в стиле ар-деко. В дизайне мы можем наблюдать приятное сочетание цветов: лавандовые оттенки великолепно смотрятся с молочно-бежевыми. Брусничный цвет штор гармонирует с пастельной гаммой. Художественную ценность интерьерной композиции придает такой характерный для стиля ар-деко элемент, как фацетное зеркало во всю стену. Также к возлюбленному многими богемному стилю отсылают массивные дверные порталы из дорогой породы дерева.
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