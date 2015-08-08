Интерьеры дома: все в одном стиле или каждая комната уникальна?

Сложно переоценить влияние окружающей среды на человека. Наше настроение может быть подвержено погодным шуткам и изменениям, поэтому работа дизайнеров интерьера оказывает неотъемлемый результат на наш комфорт и жизнедеятельность. Безусловно, у каждого человека свои представления об уюте и удобстве независимо от того, что именно он предпочитает – жизнь в городской квартире или загородном доме. Работая над созданием интерьеров дома в клубном поселке, специалисты студии дизайна NEW ART смогли воплотить неприхотливый и долговечный дизайн в интерьерах, которые наименее всего будут подвержены капризам моды.