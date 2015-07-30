Один дом – два сюрприза!

Дом, о котором мы расскажем сегодня, снаружи выдает себя за эдакого добротного середнячка – современный дизайн, крутой скат, крепкий каркас. Тем не менее, его обычность очень обманчива. Возможно, хозяева дома не хотели привлекать к постройке излишнее внимание и решили реализовать свои невероятные творческие фантазии внутри дома.

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