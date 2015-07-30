Один дом – два сюрприза!

Дом, о котором мы расскажем сегодня, снаружи выдает себя за эдакого добротного середнячка – современный дизайн, крутой скат, крепкий каркас. Тем не менее, его
обычность очень обманчива. Возможно, хозяева дома не хотели привлекать к постройке излишнее внимание и решили реализовать свои невероятные творческие фантазии внутри дома.
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На структуру дома в значительной степени повлияло его расположение. Именно нахождением на северной стороне можно объяснить появление на втором этаже большого окна, благодаря которому пространство под скошенной крышей получает достаточное количество солнечного света. Из прочих особенностей архитектуры дома в глаза бросается очень низкий цокольный этаж. В остальном – вполне традиционное для небольших частных домов сочетание гипсовых панелей, горизонтально уложенные брусья из светлого дерева и стекла. Лишь выделяющаяся на фоне приглушенной цветовой гаммы ярко-красная входная дверь словно намекает нам на то, что внутри этот домик может выглядеть совсем по-другому.
Вид сзади наконец-то раскрывает одну из
изюминок дома. Оказывается, что он состоит из двух практически идентичных частей, располагающихся друг за дружкой. Объединяет
близнецов общая терраса. Нам остается только гадать, почему архитекторам из студии LA Hally Architect пришла в голову такая невероятная идея. Возможно, им просто хотелось создать дом необычной формы, а возможно, это было особое пожелание со стороны заказчика.
За той самой входной дверью нас ожидал минималистичный интерьер, построенный на контрасте красного и белого. Несмотря на практически полное отсутствие декора, кажется, что комната наполнена энергией головокружительной страсти. Нотки модерна в помещение вносит глянцевый фасад современной кухонной гарнитуры.
Светлая гостиная была оформлена таким образом, что смогла совместить в себе как образец интерьера в стиле модерн, так и уютный уголок, в котором по вечерам можно расположиться в мягком кресле и до бесконечности любоваться на мерцание огня в камине. Прозрачная дверь открывает потрясающий вид на живописный природный ландшафт, созерцать который можно как из самой готиной, так и выйдя на небольшую террасу.
Как и других комнатах, дизайнеры остались верными выбранной минималистской концепции дизайна и ограничились в использовании предметов декора. В этом храме спокойствия и релаксации также не встретить вызывающего красного, за цветовую насыщенность здесь отвечают естественные краски природы, врывающиеся в комнату из высоких модульных окон. Небольшое расстояние между кроватью и спальной комнатой – дополнительное преимущество, которое обязательно оценят будущие хозяева дома.
Белоснежная поверхность стен и потолка рождает ассоциации с безупречной чистотой. Границы размываются, и мы попадаем в плен оптической иллюзии, увлекательную игру света и тени, созданную с помощью редких предметов декора, одним из которых является представленный на фото необычный светильник.
Если вам нравятся дома с сюрпризом, не пропустите этот уникальный проект – ’Почти как в Голливуде’.