Сделайте из лестницы нечто большее!

Варианты оформления лестниц могут быть самыми различными. Здесь все зависит от фантазии заказчика и таланта исполнителя. Но помните, что при всей красоте и надежности ступеней, в глаза бросаются именно перила лестницы, продумать стилистику которых следует особенно тщательно.

В зависимости от дизайна конструкции, перила могут быть сделаны из дерева, стекла, металла, пластика и комбинации сразу нескольких материалов. При выборе подходящего варианта нужно полагаться на собственный вкус, финансовые возможности и учитывать советы специалиста.

Если лестница в вашем доме находится в углу комнаты и общий характер помещения довольно спокойный, то и перила должны соответствовать этому – быть простыми и едва заметными. Для тех помещений, где лестница выступает центральным элементом дизайна, именно перила нужно сделать ее изюминкой.

Обратите внимание, как изящные стеклянные ограждения с нежным рисунком преображают помещение. Они наполняют его легкостью, романтизмом и неповторимым шармом. Очертания деревьев, которые можно рассмотреть на перилах, подчеркивают экологичность дизайна и прекрасно сочетаются с линиями в интерьере.