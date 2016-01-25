Сделайте из лестницы нечто большее!

Всем собственникам частных домов в несколько этажей или многоуровневых квартир хорошо известно, какая важная роль в интерьере отведена лестнице. Это не только конструктивный элемент, который соединяет этажи, но и украшение жилища.
В наши дни талантливые дизайнеры могут создать лестницу из любого материала, самой неожиданной формы и цвета, чтобы поразить воображение заказчика. Но как найти ту грань, которая поможет совместить высокие эстетические характеристики и практичность данной конструкции? Давайте попробуем разобраться в этом вопросе вместе.
Варианты оформления лестниц могут быть самыми различными. Здесь все зависит от фантазии заказчика и таланта исполнителя. Но помните, что при всей красоте и надежности ступеней, в глаза бросаются именно перила лестницы, продумать стилистику которых следует особенно тщательно.
В зависимости от дизайна конструкции, перила могут быть сделаны из дерева, стекла, металла, пластика и комбинации сразу нескольких материалов. При выборе подходящего варианта нужно полагаться на собственный вкус, финансовые возможности и учитывать советы специалиста.
Если лестница в вашем доме находится в углу комнаты и общий характер помещения довольно спокойный, то и перила должны соответствовать этому – быть простыми и едва заметными. Для тех помещений, где лестница выступает центральным элементом дизайна, именно перила нужно сделать ее изюминкой.
Обратите внимание, как изящные стеклянные ограждения с нежным рисунком преображают помещение. Они наполняют его легкостью, романтизмом и неповторимым шармом. Очертания деревьев, которые можно рассмотреть на перилах, подчеркивают экологичность дизайна и прекрасно сочетаются с линиями в интерьере.
Самый простой и действенный способ сделать лестницу акцентной точкой помещения – выделить ее цветом.
При правильном подходе к реализации данной идеи удается достигнуть потрясающих результатов без особых усилий. Оцените палитру используемых в интерьере цветов и подумайте, в каком контрастном тоне вам хотелось бы оформить лестницу.
Отличный пример гармоничного соединения оттенков представлен на фото. Черно-белая стилистика пространства подчеркивает ярко-красную конструкцию. В то же время, классический дизайн лестницы благодаря такому подходу выглядит очень современно и невероятно стильно.
Чтобы лестница была максимально практичным приспособлением в вашем доме, подумайте о том, как можно использовать пространство под ней. Мы предлагаем создать там конструкции для хранения разнообразных предметов.
Сделать это совсем несложно – главное иметь желание и вдохновение. Произведите расчеты свободного места под ступеньками, где будут располагаться открытые полки или шкафчики для хранения. Подумайте, какое лучше сделать расстояние между стеллажами и как декорировать конструктивные элементы.
Самый простой способ задействования пространства под лестницей – размещение там книжных полок. Посмотрите на фото, как это может выглядеть, и смело приступайте к реализации.
Большинство лестниц установлены не в открытом пространстве, а у стены. Соответственно, нужно каким-либо образом ее декорировать, чтобы подниматься наверх было чуточку веселее. Кроме того, стена является частью комнаты и, оставаясь безликой, она может ухудшать общий дизайн помещения.
Предлагаем украсить стену стильными фотографиями, придумав из них интересный коллаж. Это могут быть снимки с изображением членов вашей семьи, домашних питомцев, природных красот или просто абстрактные рисунки. Главное – определить близкую вам тематику и удачно оформить выбранные фото.
Чтобы коллаж выглядел интереснее, комбинируйте различные размеры рамок и подбирайте для них цвет, контрастный к оттенку стены. Удачный пример такого подхода представлен на фото.
Использование в интерьере промышленных материалов – модный тренд современного дизайна. Попробуйте реализовать эту идею в своем доме с помощью стильной лестницы.
Массивная конструкция из бетона, камня, цементных блоков или кирпича окажется не только долговечной, но и невероятно стильной. Она может стать центральной точкой в пространстве, приковывая к себе взгляды каждого, кто попадает в дом. Даже если ваше жилище выполнено в сдержанной манере, такая лестница с легкостью преобразит его дизайн и подчеркнет ваш вкус.
Шагайте в ногу со временем и прислушайтесь к советам профессионалам – за промышленными материалами будущее. Все новшества появляются и исчезают, выходят из моды или надоедают, а индустриальные элементы актуальны всегда. К тому же, благодаря своему естественному происхождению, они сделают ваш дом экологически ориентированным.
Необычный дизайн ступеней может сделать лестницу, а вместе с ней и всю комнату, шедевром современного искусства. И для этого совсем необязательно тратить на изготовление уникальной конструкции баснословные средства. Если подойти к этому вопросу творчески, то можно создать лестницу с потрясающими ступенями легко и просто.
Выберите, что вам по душе – необычная форма ступенек, цвет, элементы декора или эффектная подсветка? Пример на фото содержит сразу несколько названных характеристик. Яркие ступени красного цвета имеют по краям полезное украшение в виде линии из маленьких кружков. Они обеспечат вам безопасный подъем и спуск по лестнице, а также украсят ее внешний вид.