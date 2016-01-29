Одно дело – это дополнить комнату несколькими традиционными, праздничными штрихами, а совсем другое – это создать полностью праздничный интерьер. Как создать праздничное настроение в доме? Что для этого нужно? При планировании праздничного интерьера, кроме внешних элементов, не нужно забывать и об эргономике, и о гармоничном единстве стиля. Позаботьтесь о наличии визуального центра в доме. Чтобы все выглядело хорошо, было выгодно подчеркнуто, необходим стильный декор, интересный фон, правильно организованный свет. Если вы готовитесь к празднику и думаете о создании праздничного декора и атмосферы, то обратите внимание на наши советы и идеи.
В данной статье вы узнаете, как создать праздничное настроение в доме, что для этого требуется, как этого добиться без особых усилий.
Диско шары все чаще применяются для домашних праздников. Они являются прекрасным элементом декора. Интерьер станет намного ярче и наряднее. Диско шар представляет собой своего рода светильник, который может вращаться в различных плоскостях. Цветные преломляющиеся лучи создают интересный эффект. Для дома можно купить компактные диско шары, они создадут праздничное настроение в любой комнате. Этот способ декора вполне недорогой и оригинальный. Он особенно подходит для тех, кто не любит посещать ночные заведения, а желает проводить мероприятия в узком кругу друзей на своей территории.
Любой праздник должен быть светлым во всех смыслах. Световой декор можно создать при комбинации гирлянд, свечей, основного освещения. Особое внимание уделите вечернему свету, он создает необычную атмосферу, особенно перед новогодними праздниками. Мелкие гирлянды можно пустить вдоль занавесок, детям понравится ночник-проектор со звездным небом.
Можно сделать интересную композицию из свечей, дополненную сладостями, бусинками и маленькими открытками с пожеланиями. Для дополнительных световых эффектов используйте прозрачные, блестящие и зеркальные предметы интерьера. Электрическими гирляндами можно украсить вазы, стол, различные декоративные элементы. Они хорошо будут смотреться и по периметру комнаты. Из гирлянд можно создавать различные фигуры и формы.
Блестящие предметы без сомнений создают праздничную атмосферу. Учтите, что если вы развесили много мерцающих гирлянд, то блеска должно быть поменьше в интерьере. Блестящие элементы создают дополнительный эффект света. Для преображения интерьера зачастую используют глиттер. Это изобретение может добавить блеска всему, чему вы пожелаете. Он с легкостью преображает повседневные предметы, делая их по-настоящему праздничными. Глиттер уместен при проведении любого праздника.
Что с легкостью создает атмосферу праздника? Конечно же, яркие, насыщенные цвета. Для праздников есть традиционные цветовые комбинации, к примеру, оранжевый-коричневый-зеленый, белый-синий-серебристый, зеленый-белый-красный, золотой-белый-зеленый. Но если вы следуете более современным тенденциям, тогда обратите внимание на такие сочетания, как фиолетовый-коричневый-белый, золотой-белый-черный, розовый-золотой-белый. В определенных случаях подойдет и полное разноцветье.
При подборе тонов специалисты рекомендуют ориентироваться на общий цветовой фон комнаты или дома в целом. В случае если отделка стен сделана в ярких тонах или на ней есть пестрый рисунок, то делайте упор на один-два базовых, нейтральных оттенка, к примеру, на белый, бежевый или коричневый.
Как еще создать праздничное настроение в доме? Чтобы создать настоящую атмосферу праздника иногда подходит и одна деталь, но отличающаяся своей яркостью и необычностью. В качестве такой детали может использоваться бумажная гирлянда и большое количество ее вариаций. Классический вариант – это многоцветные треугольники в необходимой цветовой палитре. Дайте волю фантазии, сделайте такую гирлянду тематической. Для детей гирлянда может быть вырезана в форме корабликов, любимых героев, бабочек, звездочек, сердечек.
Чем больше гирлянд будет использовано, тем более праздничным будет интерьер. Также интересным и праздничным элементом являются помпоны. Для их создания нужны усилия и время, но такое украшение очень стильное, оно подходит для любых праздников, начиная от детских дней рождений и заканчивая свадьбами. Помпоны можно подвешивать, тогда они станут своеобразной вариацией воздушных шаров. Некоторые их ставят в вазоны вместо настоящих цветов. Интересно будут смотреться тематические наклейки для стен, они разнообразят даже минималистский интерьер. Их вид может быть сделан в форме пожеланий. Такой декор может стать настоящим подарком.
Цветное стекло также может использоваться для праздничного декора. Оно может применяться в виде различных декоративных элементов (которые будут отлично выглядеть, будучи подсвеченными изнутри), а также использоваться для создания мозаики и витражей. Все это наполнит помещение хорошим настроением и весельем.
Если вы будете расставлять живые цветы, то возьмите вазы из цветного стекла, можно использовать просто декоративные вазы, не требующие наличия цветов. Хорошо будут смотреться светильники и столовая посуда из этого материала. Праздничный стол с такой посудой запомнится каждому гостю надолго. Чтобы цветное стекло выглядело максимально интересно, следует использовать правильное освещение, к примеру, свечи, мягкий искусственный свет. Такой декор не выходит из моды, а значит, будет актуальным для любого праздника.
Таким образом, вы узнали, как создать праздничное настроение в доме. Для этого не требуется много денежных затрат и ваших сил.