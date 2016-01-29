Одно дело – это дополнить комнату несколькими традиционными, праздничными штрихами, а совсем другое – это создать полностью праздничный интерьер. Как создать праздничное настроение в доме? Что для этого нужно? При планировании праздничного интерьера, кроме внешних элементов, не нужно забывать и об эргономике, и о гармоничном единстве стиля. Позаботьтесь о наличии визуального центра в доме. Чтобы все выглядело хорошо, было выгодно подчеркнуто, необходим стильный декор, интересный фон, правильно организованный свет. Если вы готовитесь к празднику и думаете о создании праздничного декора и атмосферы, то обратите внимание на наши советы и идеи.

В данной статье вы узнаете, как создать праздничное настроение в доме, что для этого требуется, как этого добиться без особых усилий.