Функциональный дизайн балкона под комнату

Многие предпочитают переделывать балкон под рабочий кабинет. И это действительно неплохая идея: уютная светлая комната, где никто не будет тревожить и отвлекать от дел. Для рабочего кабинета нужно не так много, что как раз подходит для небольшой площади балкона. Стол под ноутбук, стул или кресло – это минимальный набор мебели. Вместо стола на ножках часто используют складной, что оставляет еще больше свободного пространства. Можно также добавить стеллаж или шкаф для мелких предметов и книг. Чтобы дизайн балкона под комнату для работы не выглядел скучным и чопорным, привнесите в него пару ярких штрихов в виде живых цветов или красочного текстиля.