Функциональный дизайн балкона под комнату

Мы почему-то привыкли к тому, что балкон выполняет функцию своеобразной кладовки. На балконе мы храним вещи, которыми не пользуемся долгое время, в надежде, что они нам еще пригодятся. Коробки, чемоданы, велосипед, ролики, предметы мебели – все это годами скапливается и занимает драгоценное место. Но небольшую площадь в 5-6 квадратных метров можно обустроить и использовать более рационально. Существует несколько способов выполнить дизайн балкона под комнату, организовав пространство красиво и функционально.
Для начала, избавьтесь от всего ненужного. Выбросите старые вещи, которыми не пользовались больше полугода; если они не пригодились вам до сих пор, то вряд ли их час настанет. Не жалейте ничего старого: вам нужно освободить балкон, чтобы вдохнуть в него новую жизнь. Вывезите все лишнее на дачу или смело отправляйте на мусорку. При этом не обязательно избавляться от всей мебели: например, старые шкаф или комод можно отреставрировать, обклеить самоклеящейся плёнкой или покрасить. Также в новую комнату можно красиво вписать оригинальные раритетные предметы декора.
Следующий этап – отделка балкона. Если вы будете проводить на нём много времени, то балкон необходимо
утеплить. Во-первых, займитесь остеклением. Можно установить окна как в других
комнатах или сделать безрамное остекление. Во-вторых, позаботьтесь об отоплении
в этом помещении. Идеальным вариантом будет система
теплый пол.
Менее затратный способ – предусмотреть обогреватель. Отделка стен, потолка, а
также выбор материала для пола зависит от того, в каком направлении будет ваш
дизайн балкона под комнату. Наиболее оптимальные материалы для нового помещения
– дерево, пробка, пластик. Для стен подойдет штукатурка, краска, кирпичная
кладка.
Самый простой способ использовать площадь балкона с пользой – присоединить ее к комнате. При этом такой вариант требует сил, денег и терпения, потому что сначала необходимо получить официальное разрешение, что займет немало времени. Стоит также учитывать, что подобный ремонт возможен только в кирпичных домах, но никак не в панельных. Но если вы все-таки решились и получили соответствующие бумаги, то приступайте к перепланировке. Для этого нужно убрать дверной проем и окно, переделать подоконник или установить раздвижную прозрачную дверь. Площадь балкона можно полностью включить в площадь комнаты, а можно организовать там функциональный уголок с креслами и туалетным столиком, как предложила студия ALEKS-DESIGN.
Домашняя оранжерея с живыми растениями – мечта многих хозяек. Балкон можно переделать в мини-теплицу и выращивать там декоративные растения и цветы, а также помидоры, лук, мяту, базилик, другую зелень. Главное, нужно обратить внимание на то, какую сторону занимает балкон – солнечную или теневую, а также учитывать температурные особенности внутри помещения. В зависимости от этого подбираются растения. В плане декора гармонично впишутся элегантные горшки под общий стиль, кресло или диван для отдыха, небольшой стеллаж для кашпо или специальная многоуровневая подставка для растений, на которой поместится сразу несколько горшков. Поддерживайте нужную температуру и влажность на балконе-теплице, и круглый год у вас будет свежий урожай и нежные цветы, украшающие дом.
Любой ребенок мечтает о своей, отдельной, игровой комнате. Если площадь квартиры не позволяет организовать просторную детскую, на помощь придет балкон. Требования к дизайну балкона под комнату для игр – обеспечить безопасность малышу, как следует утеплить площадь и разместить все любимые игрушки ребенка. Оформляйте комнату в ярких, сочных цветах, не забудьте о веселых картинах или рисунках на стенах. Вкачестве напольного покрытия уместным будет пробковый пол или ковролин. В игровой комнате не обойтись без мини-турника или горки, разнообразных игрушек, мягкого уголка. Если позволяет пространство, то летом здесь хорошо расположится надувной бассейн. При грамотном оформлении балкон-игровая станет любимым местом ребенка.
Переделать балкон под столовую или мини-бар – еще одна отличная идея дизайна. Большой плюс балкона в том, что в качестве стола или барной стойки можно задействовать подоконник – это экономит пространство, поэтому подходит для балконов даже самых скромных размеров. Разумеется, к такому высокому столу необходимо подобрать высокие стулья. Антураж зависит от назначения комнаты: столовую можно сделать в традиционном сдержанном стиле, а бар – в насыщенном эклектичном, разбавляя декор стильными аксессуарами и полкой с напитками и бокалами. Готовить еду здесь точно не выйдет, но обедать или устраивать романтический ужин с прекрасным видом будет очень приятно.
Выбирая дизайн балкона под комнату нельзя обойти вниманием обычную и в то же время такую необходимую комнату для отдыха. Не так просто бывает в семье найти уединенное местечко, где можно в спокойной и тихой обстановке подумать, почитать, попить кофе. Переоборудованный балкон идеально подходит для этих целей, а если установить огромные панорамные окна, то видом из них можно любоваться в любое время суток круглый год. В комнате отдыха обязательно должны присутствовать мягкие пуфы, кресла-качалки, компактный диван или даже гамак. Хорошим дополнением станет журнальный столик, а также шкаф с книгами. Завершить эту идиллию можно торшером, создающим теплый уютный свет.
Многие предпочитают переделывать балкон под рабочий кабинет. И это действительно неплохая идея: уютная светлая комната, где никто не будет тревожить и отвлекать от дел. Для рабочего кабинета нужно не так много, что как раз подходит для небольшой площади балкона. Стол под ноутбук, стул или кресло – это минимальный набор мебели. Вместо стола на ножках часто используют складной, что оставляет еще больше свободного пространства. Можно также добавить стеллаж или шкаф для мелких предметов и книг. Чтобы дизайн балкона под комнату для работы не выглядел скучным и чопорным, привнесите в него пару ярких штрихов в виде живых цветов или красочного текстиля.
Если вы любите заниматься любым видом творчества, то вам придется по вкусу дизайн балкона под комнату для творческих дел. Рисование, шитье, вязание, лепка, мелкий ремонт – все эти занятия требуют спокойной обстановки и уединения. Установите удобное рабочее место и комфортное кресло, рядом пригодится комод для хранения необходимых предметов. Если творчество кропотливое, то позаботьтесь о хорошем освещении над столом или креслом. Музыкальным натурам понравится балкон с синтезатором или гитарой в углу. Здесь можно и сочинять, и упражняться, и проводить творческие вечера для любимых.
Не многие могут позволить себе тренажерный зал в квартире. А если переоборудовать балкон, то легко получите комнату для спорта. Даже на нескольких квадратных метрах без труда поместится как минимум один тренажер и маленькая шведская стенка, а коврик для растяжки и занятий йогой совсем не требует лишнего пространства. Спортивный инвентарь – гантели, эспандер, скакалка – почти не отнимают места, зато у вас будет свой оборудованный тренажерный зал. Помните, что даже маленький балкон можно изменить так, как вам хочется, используя каждый метр с пользой.