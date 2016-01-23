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Шесть райских бассейнов в Бразилии

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Villa Marinero, MarchettiBonetti+ MarchettiBonetti+ Домашнее хозяйство Аксессуары и декор
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Лето – самое прекрасное время для пребывания на свежем воздухе, принятия солнечных ванн и отдыха возле водоема. Однако не каждый из нас является счастливым обладателям загородного дома вблизи реки или хотя бы пруда. По мере того, как поднимается температура воздуха, многие из нас начинают чаще задумываться о прелестях собственного бассейна. Сегодня мы предлагаем нашим читателям окунуться в мечты об отдыхе там, где всегда светит солнце…

Звуки природы

Villa Marinero, MarchettiBonetti+ MarchettiBonetti+ Домашнее хозяйство Аксессуары и декор
MarchettiBonetti+

MarchettiBonetti+
MarchettiBonetti+
MarchettiBonetti+

Великолепная вилла с ухоженным садом и личным бассейном находится в Бразилии. Расположение дома открывает перед нами вид на местные архитектурные красоты и виднеющийся на горизонте остров Санта-Катарина. Под навесом на небольшом подиуме — прекрасное место для принятия солнечных ванн. Все дизайнерские и архитектурные решения направлены на максимальное сближение интерьера и природы: звуки волн наполняют пространство, отдыхающий наслаждается свежестью воздуха и хорошим настроением.

Счастье на горизонте

Casa Ilhabela , Arquitetura Juliana Fabrizzi Arquitetura Juliana Fabrizzi Бассейн в рустикальном стиле
Arquitetura Juliana Fabrizzi

Arquitetura Juliana Fabrizzi
Arquitetura Juliana Fabrizzi
Arquitetura Juliana Fabrizzi

Перед нами вилла, которая расположена в Ильябела (муниципалитет в бразильском штате Сан-Паулу). Кажется, что эта фотография зачаровывает. Действительно, такой панорамный бассейн позволяет осуществлять полную визуальную интеграцию с окружающим пейзажем.

Отдых под облаками

Cobertura Jardim Oceânico, Carolina Mendonça Projetos de Arquitetura e Interiores LTDA Carolina Mendonça Projetos de Arquitetura e Interiores LTDA Бассейн в стиле модерн
Carolina Mendonça Projetos de Arquitetura e Interiores LTDA

Carolina Mendonça Projetos de Arquitetura e Interiores LTDA
Carolina Mendonça Projetos de Arquitetura e Interiores LTDA
Carolina Mendonça Projetos de Arquitetura e Interiores LTDA

Этот фантастический пентхаус расположен в Барра-да-Тижука в Рио-де-Жанейро, где все двенадцать месяцев тепло и светит солнце. Бассейн на крыше собственного дома – решение, которое часто встречается в современной архитектуре. Пожалуй, именно он и является визитной карточкой этого дома, где так часто собираются друзья и проводятся шумные вечеринки.

Среди лесного массива

Sam Pedro - Guarujá - SP, Infinity Spaces Infinity Spaces Бассейн в стиле модерн
Infinity Spaces

Infinity Spaces
Infinity Spaces
Infinity Spaces

Перед нами шикарный открытый бассейн, окруженный величественной экзотикой. Для того, чтобы хозяин мог в полной мере ощутить гармонию с миром, в оформлении использованы благородные цвета кофе и сливок. Окруженный со всех сторон прозрачным стеклом, этот бассейн позволяет ощутить единство с живописным ландшафтом.

Для тех, кто любит горы…

homify Бассейн в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

Расположенный возле гор Серра-да-Кантарейра, этот отель принимает туристов круглый год. Помимо прогулок на территории, которая составляет примерно 2 гектара, отдыхающих ждет приятный отдых на террасе с открытым бассейном с каскадами и массажными струями воды.

Ночные огни

Projeto 2, Monica Rio Verde Paisagismo Monica Rio Verde Paisagismo Бассейн в стиле модерн
Monica Rio Verde Paisagismo

Monica Rio Verde Paisagismo
Monica Rio Verde Paisagismo
Monica Rio Verde Paisagismo

Отдых на шезлонге возле бассейна доступен и любителям больших городов, шумных дискотек, ярких уличных огней. Очарование небоскребов Сан-Паулу притягивает туристов со всего света. Согласитесь, что в ночное время городской пейзаж кажется наиболее притягательным. Продуманное освещение этого бассейна подчеркивает его красоту, а в вечернее время помогает создать особое настроение.

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