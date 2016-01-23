Шесть райских бассейнов в Бразилии

Лето – самое прекрасное время для пребывания на свежем воздухе, принятия солнечных ванн и отдыха возле водоема. Однако не каждый из нас является счастливым обладателям загородного дома вблизи реки или хотя бы пруда. По мере того, как поднимается температура воздуха, многие из нас начинают чаще задумываться о прелестях собственного бассейна. Сегодня мы предлагаем нашим читателям окунуться в мечты об отдыхе там, где всегда светит солнце…