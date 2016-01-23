Шесть райских бассейнов в Бразилии

Лето – самое прекрасное время для пребывания на свежем воздухе, принятия солнечных ванн и отдыха возле водоема. Однако не каждый из нас является счастливым обладателям загородного дома вблизи реки или хотя бы пруда. По мере того, как поднимается температура воздуха, многие из нас начинают чаще задумываться о прелестях собственного бассейна. Сегодня мы предлагаем нашим читателям окунуться в мечты об отдыхе там, где всегда светит солнце…
Великолепная вилла с ухоженным садом и личным бассейном находится в Бразилии. Расположение дома открывает перед нами вид на местные архитектурные красоты и виднеющийся на горизонте остров Санта-Катарина. Под навесом на небольшом подиуме — прекрасное место для принятия солнечных ванн. Все дизайнерские и архитектурные решения направлены на максимальное сближение интерьера и природы: звуки волн наполняют пространство, отдыхающий наслаждается свежестью воздуха и хорошим настроением.
Перед нами вилла, которая расположена в Ильябела (муниципалитет в бразильском штате Сан-Паулу). Кажется, что эта фотография зачаровывает. Действительно, такой панорамный бассейн позволяет осуществлять полную визуальную интеграцию с окружающим пейзажем.
Этот фантастический пентхаус расположен в Барра-да-Тижука в Рио-де-Жанейро, где все двенадцать месяцев тепло и светит солнце. Бассейн на крыше собственного дома – решение, которое часто встречается в современной архитектуре. Пожалуй, именно он и является визитной карточкой этого дома, где так часто собираются друзья и проводятся шумные вечеринки.
Перед нами шикарный открытый бассейн, окруженный величественной экзотикой. Для того, чтобы хозяин мог в полной мере ощутить гармонию с миром, в оформлении использованы благородные цвета кофе и сливок. Окруженный со всех сторон прозрачным стеклом, этот бассейн позволяет ощутить единство с живописным ландшафтом.
Расположенный возле гор Серра-да-Кантарейра, этот отель принимает туристов круглый год. Помимо прогулок на территории, которая составляет примерно 2 гектара, отдыхающих ждет приятный отдых на террасе с открытым бассейном с каскадами и массажными струями воды.
Отдых на шезлонге возле бассейна доступен и любителям больших городов, шумных дискотек, ярких уличных огней. Очарование небоскребов Сан-Паулу притягивает туристов со всего света. Согласитесь, что в ночное время городской пейзаж кажется наиболее притягательным. Продуманное освещение этого бассейна подчеркивает его красоту, а в вечернее время помогает создать особое настроение.
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