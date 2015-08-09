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Выбираем: пено- или газобетонные блоки

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
Haus Börger, Architekten Spiekermann Architekten Spiekermann Дома в стиле модерн
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При выборе главного строительного материала для вашего дома все чаще выбор падает на блоки из легкого ячеистого бетона. В этой статье мы предлагаем сравнить две его разновидности, найти их достоинства и недостатки, окинуть взглядом альтернативы.

Общие свойства

homify Гараж в стиле модерн
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homify
homify
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Пено- и газобетон относятся к ячеистым бетонам и обладают рядом схожих потребительских качеств. Блоки из этих материалов имеют хорошие теплоизоляционные свойства, низкий вес, что облегчает их транспортировку и укладку. Что немаловажно, и те, и другие имеют невысокую цену.

Хотя главные отличия пено- и газобетона лишь в составе смеси и технологии их изготовления, есть некоторые важные нюансы, которые могут стать решающими для вашего выбора.

Пенобетон

homify Дома в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

Пенобетон — это пористый материал, образующийся в результате вспенивания песчано-цементной смеси, в которой присутствует пенообразователь в виде специальных добавок.

Свойства пенобетонных блоков сильно зависят от конкретного производителя. Так уж сложилось, что производством пенобетонных блоков занимается множество небольших компаний и многие из них использует свой состав смеси. В стремлении удешевить продукцию и/или увеличить прочность материала в состав порой добавляют гипс, известняк, доломит или даже металлургический шлак. Если вам не безразлична экологическая чистота вашего дома, то при покупке пеноблоков стоит очень внимательно отнестись к выбору производителя и убедиться, что у него выдерживается технология производства. 

Среди недостатков пенобетона можно выделить неровную геометрическую форму. Это обусловлено большим количеством кустарных производств и не автоклавной технологией сушки, при которой сохнувший блок деформируется. 

Есть у пеноблока и особенность, заметно отличающая его от газобетонного. Воздушные пузырьки пеноблока имеют закрытую структуру и не накапливают влагу. Он даже не тонет в воде.

Общие свойства

homify Загородные дома
homify

homify
homify
homify

Пено- и газобетон относятся к ячеистым бетонам и обладают рядом схожих потребительских качеств. Блоки из этих материалов имеют хорошие теплоизоляционные свойства, низкий вес, что облегчает их транспортировку и укладку. Что немаловажно, и те, и другие имеют невысокую цену.

Хотя главные отличия пено- и газобетона лишь в составе смеси и технологии их изготовления, есть некоторые важные нюансы, которые могут стать решающими для вашего выбора.

Пенобетон

Haus Börger, Architekten Spiekermann Architekten Spiekermann Дома в стиле модерн
Architekten Spiekermann

Architekten Spiekermann
Architekten Spiekermann
Architekten Spiekermann

Пенобетон — это пористый материал, образующийся в результате вспенивания песчано-цементной смеси, в которой присутствует пенообразователь в виде специальных добавок.

Свойства пенобетонных блоков сильно зависят от конкретного производителя. Так уж сложилось, что производством пенобетонных блоков занимается множество небольших компаний и многие из них использует свой состав смеси. В стремлении удешевить продукцию и/или увеличить прочность материала в состав порой добавляют гипс, известняк, доломит или даже металлургический шлак. Если вам не безразлична экологическая чистота вашего дома, то при покупке пеноблоков стоит очень внимательно отнестись к выбору производителя и убедиться, что у него выдерживается технология производства. 

Среди недостатков пенобетона можно выделить неровную геометрическую форму. Это обусловлено большим количеством кустарных производств и не автоклавной технологией сушки, при которой сохнувший блок деформируется. Есть у пеноблока и особенность, заметно отличающая его от газобетонного. Воздушные пузырьки пеноблока имеют закрытую структуру и не накапливают влагу. Он даже не тонет в воде.

Газобетон

Villa am Rhein – Straßenansicht, Architekturbüro Lehnen Architekturbüro Lehnen Дома в стиле модерн
Architekturbüro Lehnen

Architekturbüro Lehnen
Architekturbüro Lehnen
Architekturbüro Lehnen

Газобетон — это искусственный пористый камень. При его производстве используются цемент, известь, кварцевый песок и специальные газообразователи (обычно — алюминиевая пудра).

Технология производства газобетонных блоков требует дорогостоящего оборудования, что привело к тому, что их производством занимаются только крупные компании, которые более ответственно подходят к вопросам качества.

Использование автоклавов для сушки блоков и нарезка их струнами позволяют добиться исключительной геометрии. А ровные блоки дают возможность возводить более ровные стены и позволяют отказаться от цементного раствора при кладке, заменив его специальным клеем, уменьшив при этом мостики холода.

Среди недостатков газобетонных блоков можно выделить более высокую цену (в сравнении с пенобетонными) и гигроскопичность материала.

Что мы получаем в итоге

House with the bath of bird, Sakurayama-Architect-Design Sakurayama-Architect-Design Дома в стиле модерн
Sakurayama-Architect-Design

Sakurayama-Architect-Design
Sakurayama-Architect-Design
Sakurayama-Architect-Design

Потребительские свойства рассмотренных блоков очень близки и принимать окончательное решение можно лишь исходя из конкретной ситуации. Интернет наполнен спорами о том, какой вариант лучше. Для одного важней геометрия, для другого — влагостойкость, а для третьего — стоимость доставки.

Маркетинговые войны разделили потребителей, но в целом стоит признать, что пено- и газобетонные блоки выбирают те, кто хочет сэкономить на строительстве. Хочет сделать его более простым и быстрым. К сожалению, такие приоритеты в принципе не могут привести к созданию чего-то добротного и красивого.

Экологичная альтернатива

Wohnhaus in Dresden, Architekturfotografie Steffen Spitzner Architekturfotografie Steffen Spitzner Дома в стиле модерн
Architekturfotografie Steffen Spitzner

Architekturfotografie Steffen Spitzner
Architekturfotografie Steffen Spitzner
Architekturfotografie Steffen Spitzner

Экологичность этих двух материалов вызывает сомнения. И хотя производители пено- и газобетона уверяют покупателей в экологической чистоте своих материалов, они скорее всего имеют ввиду их соответствие техническим условиям (ТУ) и строительным нормам и правилам (СНиП), что, честно говоря, не является синонимом.

Если вас интересует не только максимально низкая стоимость строительства, но и ваше самочувствие и здоровье, обратите, пожалуйста, внимание на поризованный керамический блок, который экологичен и имеет многие преимущества блоков из ячеистого бетона.

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