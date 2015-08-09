Выбираем: пено- или газобетонные блоки

При выборе главного строительного материала для вашего дома все чаще выбор падает на блоки из легкого ячеистого бетона. В этой статье мы предлагаем сравнить две его разновидности, найти их достоинства и недостатки, окинуть взглядом альтернативы.
Пено- и газобетон относятся к ячеистым бетонам и обладают рядом схожих потребительских качеств. Блоки из этих материалов имеют хорошие теплоизоляционные свойства, низкий вес, что облегчает их транспортировку и укладку. Что немаловажно, и те, и другие имеют невысокую цену.
Хотя главные отличия пено- и газобетона лишь в составе смеси и технологии их изготовления, есть некоторые важные нюансы, которые могут стать решающими для вашего выбора.
Пенобетон — это пористый материал, образующийся в результате вспенивания песчано-цементной смеси, в которой присутствует пенообразователь в виде специальных добавок.
Свойства пенобетонных блоков сильно зависят от конкретного производителя. Так уж сложилось, что производством пенобетонных блоков занимается множество небольших компаний и многие из них использует свой состав смеси. В стремлении удешевить продукцию и/или увеличить прочность материала в состав порой добавляют гипс, известняк, доломит или даже металлургический шлак. Если вам не безразлична экологическая чистота вашего дома, то при покупке пеноблоков стоит очень внимательно отнестись к выбору производителя и убедиться, что у него выдерживается технология производства.
Среди недостатков пенобетона можно выделить неровную геометрическую форму. Это обусловлено большим количеством кустарных производств и не автоклавной технологией сушки, при которой сохнувший блок деформируется.
Есть у пеноблока и особенность, заметно отличающая его от газобетонного. Воздушные пузырьки пеноблока имеют закрытую структуру и не накапливают влагу. Он даже не тонет в воде.
Пено- и газобетон относятся к ячеистым бетонам и обладают рядом схожих потребительских качеств. Блоки из этих материалов имеют хорошие теплоизоляционные свойства, низкий вес, что облегчает их транспортировку и укладку. Что немаловажно, и те, и другие имеют невысокую цену.
Хотя главные отличия пено- и газобетона лишь в составе смеси и технологии их изготовления, есть некоторые важные нюансы, которые могут стать решающими для вашего выбора.
Пенобетон — это пористый материал, образующийся в результате вспенивания песчано-цементной смеси, в которой присутствует пенообразователь в виде специальных добавок.
Свойства пенобетонных блоков сильно зависят от конкретного производителя. Так уж сложилось, что производством пенобетонных блоков занимается множество небольших компаний и многие из них использует свой состав смеси. В стремлении удешевить продукцию и/или увеличить прочность материала в состав порой добавляют гипс, известняк, доломит или даже металлургический шлак. Если вам не безразлична экологическая чистота вашего дома, то при покупке пеноблоков стоит очень внимательно отнестись к выбору производителя и убедиться, что у него выдерживается технология производства.
Среди недостатков пенобетона можно выделить неровную геометрическую форму. Это обусловлено большим количеством кустарных производств и не автоклавной технологией сушки, при которой сохнувший блок деформируется. Есть у пеноблока и особенность, заметно отличающая его от газобетонного. Воздушные пузырьки пеноблока имеют закрытую структуру и не накапливают влагу. Он даже не тонет в воде.
Газобетон — это искусственный пористый камень. При его производстве используются цемент, известь, кварцевый песок и специальные газообразователи (обычно — алюминиевая пудра).
Технология производства газобетонных блоков требует дорогостоящего оборудования, что привело к тому, что их производством занимаются только крупные компании, которые более ответственно подходят к вопросам качества.
Использование автоклавов для сушки блоков и нарезка их струнами позволяют добиться исключительной геометрии. А ровные блоки дают возможность возводить более ровные стены и позволяют отказаться от цементного раствора при кладке, заменив его специальным клеем, уменьшив при этом мостики холода.
Среди недостатков газобетонных блоков можно выделить более высокую цену (в сравнении с пенобетонными) и гигроскопичность материала.
Потребительские свойства рассмотренных блоков очень близки и принимать окончательное решение можно лишь исходя из конкретной ситуации. Интернет наполнен спорами о том, какой вариант лучше. Для одного важней геометрия, для другого — влагостойкость, а для третьего — стоимость доставки.
Маркетинговые войны разделили потребителей, но в целом стоит признать, что пено- и газобетонные блоки выбирают те, кто хочет сэкономить на строительстве. Хочет сделать его более простым и быстрым. К сожалению, такие приоритеты в принципе не могут привести к созданию чего-то добротного и красивого.
Экологичность этих двух материалов вызывает сомнения. И хотя производители пено- и газобетона уверяют покупателей в экологической чистоте своих материалов, они скорее всего имеют ввиду их соответствие техническим условиям (ТУ) и строительным нормам и правилам (СНиП), что, честно говоря, не является синонимом.
Если вас интересует не только максимально низкая стоимость строительства, но и ваше самочувствие и здоровье, обратите, пожалуйста, внимание на поризованный керамический блок, который экологичен и имеет многие преимущества блоков из ячеистого бетона.
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