Выбираем: пено- или газобетонные блоки

Пенобетон — это пористый материал, образующийся в результате вспенивания песчано-цементной смеси, в которой присутствует пенообразователь в виде специальных добавок.

Свойства пенобетонных блоков сильно зависят от конкретного производителя. Так уж сложилось, что производством пенобетонных блоков занимается множество небольших компаний и многие из них использует свой состав смеси. В стремлении удешевить продукцию и/или увеличить прочность материала в состав порой добавляют гипс, известняк, доломит или даже металлургический шлак. Если вам не безразлична экологическая чистота вашего дома, то при покупке пеноблоков стоит очень внимательно отнестись к выбору производителя и убедиться, что у него выдерживается технология производства.

Среди недостатков пенобетона можно выделить неровную геометрическую форму. Это обусловлено большим количеством кустарных производств и не автоклавной технологией сушки, при которой сохнувший блок деформируется.

Есть у пеноблока и особенность, заметно отличающая его от газобетонного. Воздушные пузырьки пеноблока имеют закрытую структуру и не накапливают влагу. Он даже не тонет в воде.