Путешествие в прекрасное прошлое

Как выглядит ваша мечта об идеальной жизни? Красивый дом, счастливая семья, море солнца и ароматы цветов? Тогда посмотрите на этот потрясающий интерьер, спроектированный именно для такого стиля жизни — легкого и приятного.
Дизайн-студия FORMA создала этот проект для квартиры в ЖК «Афанасьевский» в Москве. В основу легла облегченная версия классического интерьера, светлые и теплые оттенки и простые традиционные решения.
Особого комплимента заслуживает созданное в интерьере настроение. Любовь к классике здесь сочетается с позитивным настроем и ароматами легкого весеннего бриза. Для небольших цветовых акцентов были выбраны оттенки мяты и лаванды. Их нежное сочетание с основной кремовой палитрой интерьера освежает весь облик комнаты.
В этой квартире явно чувствуется настоящий вкус жизни, который мотивирует на наслаждение каждой секундой и пребывание в моменте «здесь и сейчас». Одного взгляда на эту гостиную достаточно, чтобы стать более счастливым человеком. Кажется, что стоит лишь сесть на софу с кружкой чая и все невзгоды растворятся в теплых лучах солнечного света.
Вся главная стена гостиной, по традиции, отдана под встроенные шкафы для книг и предметов декора. Больше о декоре ниш в интерьере мы писали в нашей предыдущей статье.
В другой части гостиной расположена столовая на 6 персон. С этого ракурса мы видим, как вся комната магическим образом изменяет свое настроение на более уютное и домашнее. Шоколадного цвета пианино, обивка кресел и слегка затемненные ниши в гостиной делают интерьер более основательным. Ведь классический стиль вовсе не обязан быть статичным. Он может переживать метаморфозы, быть оригинальным и нестандартным даже в своих собственных рамках.
Кухонный гарнитур в классическом стиле бывает очень сложно расположить в обычной комнате так, чтобы он смотрелся естественно и органично. В данном проекте мы видим прекрасный пример того, как данная проблема была решена с помощью симметрии.
В центре композиции мы находим варочную поверхность с вытяжкой, которая оформлена под старинный дымоход. Слева и справа от нее идут две рабочие поверхности — одна для раковины в углу, другая для резки на свету. В целом гарнитур имеет очертания буквы «П». У окна он продолжается в виде узких шкафчиков, а на противоположной стороне расположен блок со встроенными холодильником и духовыми шкафами. Кстати, последний модуль имеет другой цвет фасадов — оттенок светлого ореха, что красиво дополняет бело-кремовую кухню.
Интересным приемом в спальне было создание дополнительной стены посередине комнаты, которая впоследствии стала мягким изголовьем с зеркальным обрамлением. Зайдя за перегородку, мы попадаем в гардеробные: «Для него» и «Для нее».
Такая система очень популярна в европейских и американских современных домах и помогает четко разделить мужскую и женскую зоны хранения, чтобы сделать каждую из них максимально эффективной. К примеру, отдельные зоны для будуара и шляпок с женской стороны и модули для хранения мужских галстуков и ремней — с другой.
Уютная спальня для повзрослевшей принцессы имеет очень удобную планировку. В начале комнаты напротив телевизора стоит большая кровать, а возле окна расположилась зона кабинета. Так как весь фокус направлен на угол комнаты с остеклением, шкафы для хранения, выкрашенные в светлые оттенки, практически незаметны.