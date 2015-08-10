Путешествие в прекрасное прошлое

Как выглядит ваша мечта об идеальной жизни? Красивый дом, счастливая семья, море солнца и ароматы цветов? Тогда посмотрите на этот потрясающий интерьер, спроектированный именно для такого стиля жизни — легкого и приятного.

Дизайн-студия FORMA создала этот проект для квартиры в ЖК «Афанасьевский» в Москве. В основу легла облегченная версия классического интерьера, светлые и теплые оттенки и простые традиционные решения.