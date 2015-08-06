Полноценная жизнь в хрущевке

Скандинавский стиль является прекрасным решением проблемы маленьких квартир. Его лаконичность, прямые и строгие линии, а также мультифункциональность позволяют сделать даже из хрущевки современное комфортное жилье.

В этой статье мы расскажем, какие главные дизайнерские приемы были использованы в проекте и как профессионалам из студии PlatFORM удалось создать скандинавский интерьер в квартире старого фонда.