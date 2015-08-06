Полноценная жизнь в хрущевке

Скандинавский стиль является прекрасным решением проблемы маленьких квартир. Его лаконичность, прямые и строгие линии, а также мультифункциональность позволяют сделать даже из хрущевки современное комфортное жилье.
В этой статье мы расскажем, какие главные дизайнерские приемы были использованы в проекте и как профессионалам из студии PlatFORM удалось создать скандинавский интерьер в квартире старого фонда.
Культовый холодильник SMEG в апельсиновой раскраске, фотографии и карты старого Манхэттена добавляют образу комнаты глубины во времени.
Благодаря таким эффектным элементам отделки и декора как кирпичная стена, трубы под медь и большому количеству металлических предметов скандинавский стиль на кухне приобрел тяжеловесность. Лишь матовые синие фасады и светлая столешница напоминают нам о безмолвной шведской зиме.
По традиции, взятой из стиля лофт, в гостиной — картина в стиле сюрреализма. Обратите внимание, как нежные оттенки слоновой кости и бежевого компенсируют грубость кирпичной кладки. Текстиль сглаживает линии интерьера в любом стиле.
Сразу несколько интересных узоров — кладка древесины квадратными панелями, ячейки в виде сот на обоях и тонкие белые линии на постельном белье — разбавляют светлый интерьер спальни. В практически полностью белоснежном интерьере, который создается с целью визуально увеличить пространство, очень важны элементы декора в виде орнаментов и декораторских игр с различными материалами.
Отдельно стоящая ванная с легкой тканевой занавеской напоминает старые французские фильмы, полные скромного изящества.
В этой ванной интересна и отделка. Наравне с двумя видами керамической плитки здесь использовался декоративный облицовочный кирпич песочного цвета и синие стеновые панели.
Скандинавский стиль — это не просто определенная цветовая гамма, формы мебели и декор. Это еще и образ жизни, который подразумевает максимально эффективное использование всех ресурсов квартиры, даже самой маленькой площади.
За синей стеной в ванной скрывается несколько шкафчиков для хранения, встроенный слив и стиральная машина, что делает интерьер ванной комнаты гораздо более упорядоченным. В этом и есть вся нордическая простота, когда удобное становится еще и красивым.
Небольшая геометричная декоративная перегородка создает в этом помещении небольшую интригу. Встроенный шкаф-купе полностью решает проблему хранения, а узкая полочка играет роль подставки для декора, бумажника и ключей. Эскизы в квадратных рамках на тему американской архитектуры являются здесь центральной точкой и видны с любого места в коридоре.
В отделке было использовано несколько разных материалов. Небольшой островок, украшенный натуральным камнем, сменяется практичным и уютным деревом на входе в жилые помещения. Так соблюдается практичность парадного входа, а коридор, который также используется во время внутренних передвижений по квартире, не становится холодным.
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