Ваш браузер устарел.

เพื่อให้ได้รับประสบการณ์ที่ดีขึ้นกับการออกแบบบ้านของเราโปรดดาวน์โหลดเบราเซอร์ฟรีอื่น ๆ เพียงคลิกที่ไอคอน!

Комнаты
Специалисты
Журнал
Станьте профессионалом
Премиум
Выйти

Полноценная жизнь в хрущевке

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
Новая жизнь для однокомнатной хрущевки, PlatFORM PlatFORM Кухня в скандинавском стиле
Loading admin actions …

Скандинавский стиль является прекрасным решением проблемы маленьких квартир. Его лаконичность, прямые и строгие линии, а также мультифункциональность позволяют сделать даже из хрущевки современное комфортное жилье.

В этой статье мы расскажем, какие главные дизайнерские приемы были использованы в проекте и как профессионалам из студии PlatFORM удалось создать скандинавский интерьер в квартире старого фонда.

Лаконичное ретро

Кухня PlatFORM Кухня в скандинавском стиле
PlatFORM

Кухня

PlatFORM
PlatFORM
PlatFORM

Культовый холодильник SMEG в апельсиновой раскраске, фотографии и карты старого Манхэттена добавляют образу комнаты глубины во времени.

Скандинавская брутальность

Кухня PlatFORM Кухня в скандинавском стиле
PlatFORM

Кухня

PlatFORM
PlatFORM
PlatFORM

Благодаря таким эффектным элементам отделки и декора как кирпичная стена, трубы под медь и большому количеству металлических предметов скандинавский стиль на кухне приобрел тяжеловесность. Лишь матовые синие фасады и светлая столешница напоминают нам о безмолвной шведской зиме.

Капелька сюрреализма

Гостиная PlatFORM Гостиная в скандинавском стиле
PlatFORM

Гостиная

PlatFORM
PlatFORM
PlatFORM

По традиции, взятой из стиля лофт, в гостиной — картина в стиле сюрреализма. Обратите внимание, как нежные оттенки слоновой кости и бежевого компенсируют грубость кирпичной кладки. Текстиль сглаживает линии интерьера в любом стиле.

Геометрическая спальня

Спальная PlatFORM Спальня в скандинавском стиле
PlatFORM

Спальная

PlatFORM
PlatFORM
PlatFORM

Сразу несколько интересных узоров — кладка древесины квадратными панелями, ячейки в виде сот на обоях и тонкие белые линии на постельном белье — разбавляют светлый интерьер спальни. В практически полностью белоснежном интерьере, который создается с целью визуально увеличить пространство, очень важны элементы декора в виде орнаментов и декораторских игр с различными материалами.

Взгляд в прошлое

Ванная PlatFORM Ванная комната в скандинавском стиле
PlatFORM

Ванная

PlatFORM
PlatFORM
PlatFORM

Отдельно стоящая ванная с легкой тканевой занавеской напоминает старые французские фильмы, полные скромного изящества.

В этой ванной интересна и отделка. Наравне с двумя видами керамической плитки здесь использовался декоративный облицовочный кирпич песочного цвета и синие стеновые панели.

Система хранения в ванной

Ванная PlatFORM Ванная комната в скандинавском стиле
PlatFORM

Ванная

PlatFORM
PlatFORM
PlatFORM

Скандинавский стиль — это не просто определенная цветовая гамма, формы мебели и декор. Это еще и образ жизни, который подразумевает максимально эффективное использование всех ресурсов квартиры, даже самой маленькой площади.

За синей стеной в ванной скрывается несколько шкафчиков для хранения, встроенный слив и стиральная машина, что делает интерьер ванной комнаты гораздо более упорядоченным. В этом и есть вся нордическая простота, когда удобное становится еще и красивым.

Оформление узкого коридора

холл PlatFORM Коридор, прихожая и лестница в скандинавском стиле
PlatFORM

холл

PlatFORM
PlatFORM
PlatFORM

Небольшая геометричная декоративная перегородка создает в этом помещении небольшую интригу. Встроенный шкаф-купе полностью решает проблему хранения, а узкая полочка играет роль подставки для декора, бумажника и ключей. Эскизы в квадратных рамках на тему американской архитектуры являются здесь центральной точкой и видны с любого места в коридоре.

В отделке было использовано несколько разных материалов. Небольшой островок, украшенный натуральным камнем, сменяется практичным и уютным деревом на входе в жилые помещения. Так соблюдается практичность парадного входа, а коридор, который также используется во время внутренних передвижений по квартире, не становится холодным.

Если вам понравился этот проект, советуем прочитать и другую нашу статью «Современный минимализм в малогабаритной квартире».

Функциональный дизайн балкона под комнату
А вам нравятся реконструкции квартир старого фонда, или вы больше интересуетесь новостройками?

Нужна помощь с проектом дома?
Обратитесь к нам!

Найдите вдохновляющие идеи для дома

Дома

Дома

Гостиная

Гостиная

Кухни

Кухни

Спальни

Спальни

Сады

Сады

Ванные комнаты

Ванные комнаты

Столовые комнаты

Столовые комнаты

Бассейн

Бассейн

Edit SEO element

homify — идеи для ремонта

4.5

Смотрите миллионы фото интерьеров в приложении homify!

Скачать приложение бесплатно
Нет, спасибо