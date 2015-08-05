Перерождение классического стиля

Представляем вам удивительный проект, полный лоска и духа авантюризма. Как сочетать в одном интерьере (и в своем сердце) несколько культур и при этом остаться верным своей родине?
Особняк площадью 450 квадратным метров был создан творческим коллективом из Центра дизайна DE STEIL. В основе дизайн-проекта мы найдем неоклассический стиль. А точнее, его современную вариацию для тех, кто имеет страсть к элегантности и традициям вопреки пластмассовому 21-му веку.
Здесь классика находит для самовыражения формы, невиданные прежде. Приглушенная колористическая палитра с одним цветовым акцентом больше напоминает минималистичные интерьеры. А неординарные дизайнерские решения, о которых вы прочтете ниже, закрепляют новый образ идеального дома состоятельного семейства.
Гостиная в классическом стиле — гордость хозяина и хозяйки. Поэтому всегда так важно именно в этой комнате показать, кто ты есть и даже того, кем ты хочешь стать.
Идиллия — лучшее слово, которым только можно описать гостиную в этом проекте. Оригинальная выступающая форма потолка позволяет создать дополнительное освещение за счет целого ряда окон, расположенных по периметру комнаты. Такой ход не только создает ощущение огромного простора и обилия солнечного света, но и прекрасно влияет на создание классического антуража.
Самым же впечатляющим дизайнерским приемом в этой гостиной стало расположение по периметру всей комнаты круглых колонн с декоративными постаментами и лепниной.
Кроме того, в интерьере используется этнические светильники в каминной зоне, а геометрические узоры делают комнату близкой по духу к стилю Голливудского Возрождения. В сочетании с глянцем и этникой классика всегда представляет собой гораздо больше, чем просто традицию. Она становится целостным образом определенного мировоззрения, который подразумевает любовь к нескольким культурам.
Оттенок нэйви, использованный в гостиной для обивки диванов, подушек и штор, очень популярен в аристократических интерьерах. В данный момент он переживает свое второе рождения, в основном благодаря Атлантическому побережью США, где английские георгианские особняки и поместья французских плантаторов переживают эпоху реконструкций.
Каминная зона в теплом климате всегда имеет свои особенности. В основном в современном интерьере используются фальш-камины, дополненные свечами или просто декоративными элементами, как в данном примере. Эту комнату лучше всего совместить с другой (гостиной, зимним садом или кабинетом), так как в тропиках она утрачивает свое прямое назначение и становится данью традициям и символичным атрибутом классического интерьера.
Большая эксклюзивная кухня с элегантными фасадами и легким стремлением к готике добавляет всему дому особенного шарма. Если гостиная выглядит максимально парадно и говорит об образе жизни, то кухня есть его практические воплощение. Здесь мечты соприкасаются с реальностью.
Особенно отличаются на кухне высокие витрины, скопированные из древних соборов, вытяжка на цепях над кухонным островом и столешница с фартуком из натурального камня. Благодаря использованию в интерьере черного цвета наравне со светлыми оттенками создается впечатление большей глубины пространства.
Строгая симметрия дизайна столовой комнаты изящно сочетается со всеми традиционным дизайнерскими приемами. Обратите внимание, что остекление обоих буфетов копирует витрины кухонного гарнитура.
Главная спальня выполнена в мятных и бежевых тонах. В этом интерьере были использованы принципы многоуровневого освещения. Вместе с традиционной люстрой мы можем видеть потолочные светильники вдоль стен и две особенно оригинальные лампы над прикроватными столиками.
Если вы неравнодушны к роскошным интерьерам, обязательно прочитайте нашу статью «Элементы дворцового стиля в обычной квартире».