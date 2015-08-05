Перерождение классического стиля

Представляем вам удивительный проект, полный лоска и духа авантюризма. Как сочетать в одном интерьере (и в своем сердце) несколько культур и при этом остаться верным своей родине?

Особняк площадью 450 квадратным метров был создан творческим коллективом из Центра дизайна DE STEIL. В основе дизайн-проекта мы найдем неоклассический стиль. А точнее, его современную вариацию для тех, кто имеет страсть к элегантности и традициям вопреки пластмассовому 21-му веку.

Здесь классика находит для самовыражения формы, невиданные прежде. Приглушенная колористическая палитра с одним цветовым акцентом больше напоминает минималистичные интерьеры. А неординарные дизайнерские решения, о которых вы прочтете ниже, закрепляют новый образ идеального дома состоятельного семейства.