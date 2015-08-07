Двухэтажный рай

Современный дизайн интерьера — это уже не просто красивая мебель и гармоничная цветовая гамма. Это инновации, технологии и их внедрение в дом каждого из нас. Так и в этой квартире благодаря высоким потолкам профессионалы из дизайн-бюро ARTTUNDRA создали потрясающий второй уровень, с которого открывается вид не только на всю квартиру, но и на весь город.

В настоящее время квартира современного человека часто является не семейный очагом, а креативной площадкой для самовыражения и определения своего образа жизни. В таком ключе появились нетрадиционные и особенно оригинальные стили интерьера, позволяющие создать что-то абсолютно новое.

Тренд на двухуровневые квартиры со спальней или кабинетом на втором этаже подкрепляется также и модой, ведь все больше знаменитостей и влиятельных людей предпочитают классике новую городскую эстетику современного интерьера.

Двухуровневые студии популярны и среди тех, кто хочет максимально использовать имеющееся в распоряжении пространство. Здесь и дополнительные квадратные метры, и возможность разнообразить планировку оригинальными решениями.