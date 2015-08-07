Двухэтажный рай

Современный дизайн интерьера — это уже не просто красивая мебель и гармоничная цветовая гамма. Это инновации, технологии и их внедрение в дом каждого из нас. Так и в этой квартире благодаря высоким потолкам профессионалы из дизайн-бюро ARTTUNDRA создали потрясающий второй уровень, с которого открывается вид не только на всю квартиру, но и на весь город.
В настоящее время квартира современного человека часто является не семейный очагом, а креативной площадкой для самовыражения и определения своего образа жизни. В таком ключе появились нетрадиционные и особенно оригинальные стили интерьера, позволяющие создать что-то абсолютно новое.
Тренд на двухуровневые квартиры со спальней или кабинетом на втором этаже подкрепляется также и модой, ведь все больше знаменитостей и влиятельных людей предпочитают классике новую городскую эстетику современного интерьера.
Двухуровневые студии популярны и среди тех, кто хочет максимально использовать имеющееся в распоряжении пространство. Здесь и дополнительные квадратные метры, и возможность разнообразить планировку оригинальными решениями.
Благодаря панорамному остеклению в гостиной создание второго уровня было особенно уместным и эффектным решением. Двухуровневые окна пропускают так много света, что его с лихвой хватит на каждый уголок столь разноплановых апартаментов.
Ощущение свободного пространства в квартире было сохранено за счет зеркал, зеркальных шкафов-купе, встроенной подсветки и светлых оттенков пола и стен. Практически все материалы отделки имеют бледный серый оттенок, что позволяет добавить ему немного современного урбанистического лоска.
Гостиная выполнена в стиле модерн и находится прямо под вторым уровнем. Рядом с диваном главная зона хранения в доме — большая гардеробная с зеркальными дверцами-слайдерами.
Белая глянцевая кухня является бесспорным трендом сезона в дизайне интерьера. Благодаря своей приверженности минимализму она была выбрана как идеальный вариант и для данного проекта. Гарнитур расположен вдоль одной стены и состоит из двух главных модулей — левого со встроенным холодильником и духовкой и правого — рабочей поверхности.
Кухонный фартук имеет декоративный рисунок в виде монохромного эскиза Бруклинского моста в Нью-Йорке. Больше о глянцевых кухнях можно прочитать в другой нашей статье.
Еще одна зона квартиры с панорамным остеклением остается свободной для экспериментов. Здесь можно расположить кабинет, домашнюю студию, добавить лаунж-зону или поставить пианино.
Вместо лоджии в квартире расположен зимний сад, который отличается от первой почти сплошным остеклением. Изогнутая форма наружных стен добавляет интерьеру футуристичности и напоминает апартаменты на Манхэттене.
Обратите внимание и на интересный светильник, украшающий столовую. Преломляя свет, он создает на стене оригинальные геометрические узоры.
Изюминкой дизайн-проекта стала возможность сооружения второго этажа, где разместилось спальное место. Отсюда мы легко можем заметить, что по всей квартире на потолке расположились встроенные светильники с различными программами освещения.
Металлическое ограждение спальной зоны добавляет в интерьер индустриального блеска большого города. Вся спальня выполнена в изящной черно-белой гамме, идеально подходящей под настроение квартиры.
Дизайнерами был создан и второй вариант оформления, который подразумевает немного другую цветовую гамму и двери шкафа-купе в гостиной в стиле современного искусства.