Легенда о Шахерезаде

В далеких жарких странах, где ночью в пустыне видны миллиарды звезд, родился на свет стиль интерьера, столь же колоритный и чувственный, как сам арабский мир. Его очарование и эмоциональные краски настолько захватывают воображение, что кажется, что это и есть тот самый идеал, которого мы все так давно искали.
Известная на весь мир книга «1000 и 1 ночь», в которой удивительно мудрая девушка Шахерезада рассказывала своему мужу по одной сказке за ночь, полна волшебной недосказанности. Героиня обрывала свое повествование на самом интересном моменте, чтобы сохранить интригу. Так и этот интерьер, магическим образом не дает нам раскрыть все его секреты, лишь заманивая на длительные прогулки по мраморным холлам и изящным резным лестницам…
Керамическая мозаика с этническими узорами, арабские светильники из разноцветного стекла, узорное панно на потолке с изображением не то листьев, не то перьев жар-птицы… Эта арабская сказка была воплощена дизайнерами интерьера из студии ABCDESIGN (Винница, Украина).
Нестандартная планировка кухни, которая кроме традиционных гарнитура и столовой группы включает в себя отдельную лаунж-зону для отдыха, позволяет вписать арабские мотивы в современный уклад жизни.
Одна из гостиных дома выполнена в салатовых оттенках и служит идеальным местом для встреч с друзьями, медитаций и чтения. Над потолком висит турецкая люстра из пары десятков отдельных светильников, созданных вручную из цветного стекла. На потолке мы видим панно в виде сакрального рисунка «мандала», он используется в буддийских храмах. Изображение самого Будды — на одной из стен гостиной, где он блаженно отдыхает под тенью большого дерева.
В интерьере этого дома использованы только насыщенные цвета. Среди них — канареечный желтый, алый, изумрудный, пурпурный, охристый, лазурно-синий. Все оттенки подбираются с учетом цветовой гаммы конкретной комнаты и группируются по 3—4 цвета для одного интерьера. Но абсолютно в каждом помещении используется самый традиционный цвет для арабского интерьера — теплый желтый оттенок солнечного света.
Потрясающая голубая спальня с изящным шелковым балдахином и разноцветной мозаикой на потолке сделает любые сны сказочными. При отделке стен дизайнер решил воспользоваться комбинированием материалов и создал гладкие силуэты куполов по всему периметру комнаты.
По арабской традиции холлы в этом доме украшены еще более богато и сказочно, чем остальные комнаты. Огромные панно практически на каждой стене, разнообразные светильники из меди и серебра, а также зеркала в пол и позолоченные колонны — все элементы интерьера вместе создают роскошную атмосферу, под стать дворцу шейха.
Еще одна гостиная комната находится возле хамама и представлена в ярких пламенных тонах. Для большего колорита потолок декорирован полотном атласной ткани, а просторный диван цвета красной розы украшен россыпью подушек, будто драгоценными камнями.
Легенда о Шахерезаде, как и этот интерьер, настолько насыщенна и полна таинственности, что нельзя точно предугадать, какие чудеса нас ждут в других комнатах дома. Остаются для нас волшебной загадкой и ароматы восточного сада, полного роз и жасмина. Мы можем лишь представить себе десятки уникальных панно с сюжетами из мифов и легенд и арабские ковры с традиционный вышивкой 1000 и 1 оттенка и позволить себе насладиться сполна столь оригинальной культурой.
Еще один этнический интерьер, на этот раз средиземноморский, вы можете посмотреть в другой нашей статье.