Легенда о Шахерезаде

В далеких жарких странах, где ночью в пустыне видны миллиарды звезд, родился на свет стиль интерьера, столь же колоритный и чувственный, как сам арабский мир. Его очарование и эмоциональные краски настолько захватывают воображение, что кажется, что это и есть тот самый идеал, которого мы все так давно искали.

Известная на весь мир книга «1000 и 1 ночь», в которой удивительно мудрая девушка Шахерезада рассказывала своему мужу по одной сказке за ночь, полна волшебной недосказанности. Героиня обрывала свое повествование на самом интересном моменте, чтобы сохранить интригу. Так и этот интерьер, магическим образом не дает нам раскрыть все его секреты, лишь заманивая на длительные прогулки по мраморным холлам и изящным резным лестницам…