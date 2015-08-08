Пристройка к дому по-английски

Таунхаусы в Великобритании, заполонившие все дальние окрестности крупных городов, стояли в строю как оловянные солдатики. Узкие фасады, шириной всего в пару окон и парадную дверь, не давали представления об их реальном размере. Обычно английский таунхаус был довольно просторный, просто очень вытянутый вглубь участка, а за домом еще оставалось место для зеленой площадки. Чаще всего и она использовалась для хозяйства — стирки, сушки, домашних столярных дел, как летняя столовая и игровая для детей.

Очень популярным решением в Великобритании для улучшения такого вида жилья было создание за кухней, окна которой выходили в дворик, зимнего сада или большой теплицы во весь рост. По традиции, которая уходит корнями еще в викторианскую архитектуру, здесь также располагалось место для чаепитий и легкого полуденного чтения. Во времена промышленной революции, которая и была причиной массовой постройки таунхаусов по всей стране, такие комнаты, которые использовались как вторые гостиные, начали пристраиваться массово к типичным кирпичным особнякам.