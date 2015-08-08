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Пристройка к дому по-английски

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
Banqueting house, Kerimov Architects Kerimov Architects Дома в стиле минимализм
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Сегодня мы покажем вам, как местные архитекторы удачно перенимают английские традиции и воспроизводят их со всей точностью и изяществом. Расскажем об английской архитектуре и образе жизни на примере нового проекта пристройки от архитектурного бюро KERIMOV PARTNERS Architects.

Пристройка к дому может помочь и вам расширить пространство в коттедже, дополнив его еще одной полноценной комнатой.

История пристройки по-английски

Banqueting house, Kerimov Architects Kerimov Architects Балкон и терраса в стиле минимализм
Kerimov Architects

Banqueting house

Kerimov Architects
Kerimov Architects
Kerimov Architects

Таунхаусы в Великобритании, заполонившие все дальние окрестности крупных городов, стояли в строю как оловянные солдатики. Узкие фасады, шириной всего в пару окон и парадную дверь, не давали представления об их реальном размере. Обычно английский таунхаус был довольно просторный, просто очень вытянутый вглубь участка, а за домом еще оставалось место для зеленой площадки. Чаще всего и она использовалась для хозяйства — стирки, сушки, домашних столярных дел, как летняя столовая и игровая для детей.

Очень популярным решением в Великобритании для улучшения такого вида жилья было создание за кухней, окна которой выходили в дворик, зимнего сада или большой теплицы во весь рост. По традиции, которая уходит корнями еще в викторианскую архитектуру, здесь также располагалось место для чаепитий и легкого полуденного чтения. Во времена промышленной революции, которая и была причиной массовой постройки таунхаусов по всей стране, такие комнаты, которые использовались как вторые гостиные, начали пристраиваться массово к типичным кирпичным особнякам.

Современное использование

Banqueting house, Kerimov Architects Kerimov Architects Балкон и терраса в стиле минимализм
Kerimov Architects

Banqueting house

Kerimov Architects
Kerimov Architects
Kerimov Architects

Такая пристройка — отдушина как для хозяйки, так и для всей семьи. При тесной застройке она является спасительным уголком для уединения с природой, дополнительным местом для отдыха и наслаждения собственным садом. Кроме того, здесь можно принимать гостей, устраивать вечеринки и праздновать семейные торжества. Такая пристройка может заменить вам традиционную беседку, а навес для патио можно сделать одновременно с ее строительством.

Вид изнутри

Banqueting house, Kerimov Architects Kerimov Architects Балкон и терраса в стиле минимализм
Kerimov Architects

Banqueting house

Kerimov Architects
Kerimov Architects
Kerimov Architects

Большинство из них позволяли создать и плавный переход между столовой и патио. Стеклянные двери на такой пристройке чаще всего были раздвижные или складные и реже, на французский манер, распашные.

Зона патио

Banqueting house, Kerimov Architects Kerimov Architects Балкон и терраса в стиле минимализм
Kerimov Architects

Banqueting house

Kerimov Architects
Kerimov Architects
Kerimov Architects

Деревянный настил или каменное мощение возле пристройки были местом для добрососедских бесед. В данном проекте мы видим, что английские традиции были резко продвинуты на новый уровень по комфортабельности и ландшафтному дизайну. Посмотрите на верхней фотографии справа, как красиво береза вписана в деревянный настил.

Барбекю

Banqueting house, Kerimov Architects Kerimov Architects Дома в стиле минимализм
Kerimov Architects

Banqueting house

Kerimov Architects
Kerimov Architects
Kerimov Architects

Особенное место в этом проекте занимает зона барбекю. Здесь распашное деревянное окно дает возможность очень удобно подавать свежеприготовленную еду ближе к обеденной зоне. При такой планировке запахи от жарки не достигают всех гостей, что позволяет с большим комфортом проводить время в ожидании обеда.

Ландшафтный дизайн

Banqueting house, Kerimov Architects Kerimov Architects Дома в стиле минимализм
Kerimov Architects

Banqueting house

Kerimov Architects
Kerimov Architects
Kerimov Architects

В проекте использовалась очень практичная планировка посадок всех декоративных растений. Одна часть расположена вдоль периметра всего участка, а вторая — вокруг самого здания, огибая его. Отдельно стоящее дерево возле патио делает вид более живописным, а со временем это дерево станет и вовсе центром внимания.

Все довольны

Banqueting house, Kerimov Architects Kerimov Architects Балкон и терраса в стиле минимализм
Kerimov Architects

Banqueting house

Kerimov Architects
Kerimov Architects
Kerimov Architects

В итоге мы получаем гостиную в пристройке и столовую, каждая из которых рассчитана на 5—6 человек. Зона патио так же служит местом для игр детей, как и вся зеленая площадка вокруг него. Даже коту понравилась новая организация, ведь теперь, чтобы укрыться от дождя, можно просто забежать под навес.

Таунхаус или коттедж можно увеличить и за счет мансардного этажа, как в проекте, описанном в другой нашей статье.

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