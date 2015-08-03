Дом, в котором нет границ

Данный проект был оформлен в скандинавском стиле, который подразумевает использование экологически чистой древесины и лаконичную, простую отделку. Теплые тона дерева здесь всегда соперничают с белыми и черными оттенками, используемыми для декора.

Дом построен из кирпича, а облицовка выполнена из лиственницы и штукатурки с окраской природного оттенка. Снаружи он выглядит очень нестандартно, но при этом органично. Чередование черного цвета и древесины позволяет спланировать на основе мультиуровневой конструкции интересные визуальные эффекты. Так, с одного ракурса дом может казаться совсем обычным, а с другого — еще более сложным, чем есть на самом деле. Заглянуть внутрь нам поможет 3D-макет всего проекта, представленный архитекторами на фотографии ниже.