Дом, в котором нет границ

Проект мультиуровневого дома реализован в Ленинградской области, где бурными темпами развивается экологическое строительство. Оригинальный дом, созданный архитектурным бюро Snegiri Architects, имеет площадь в 177 квадратных метров.
Данный проект был оформлен в скандинавском стиле, который подразумевает использование экологически чистой древесины и лаконичную, простую отделку. Теплые тона дерева здесь всегда соперничают с белыми и черными оттенками, используемыми для декора.
Дом построен из кирпича, а облицовка выполнена из лиственницы и штукатурки с окраской природного оттенка. Снаружи он выглядит очень нестандартно, но при этом органично. Чередование черного цвета и древесины позволяет спланировать на основе мультиуровневой конструкции интересные визуальные эффекты. Так, с одного ракурса дом может казаться совсем обычным, а с другого — еще более сложным, чем есть на самом деле. Заглянуть внутрь нам поможет 3D-макет всего проекта, представленный архитекторами на фотографии ниже.
В США для дома такого типа есть особое название — split-level. Чаще всего они имеют два корпуса, каждый из которых состоит из двух этажей. Разница в первых этажах около 1,5 метров. Дома split-level распространены в основном на Северо-Востоке США и очень там востребованы. Изначально такие проекты чаще всего использовались для участков с перепадом высот, а сейчас выбираются и просто любителями нестандартного подхода.
На самом нижнем уровне находятся хозяйственные помещения, чуть выше — гостиная, столовая и кабинет, на следующей ступени — кухня, игровая и семейная комната, а на самом верху — две спальни. Такой подход к организации пространство помог полностью отказаться от коридоров и избежать изолированности помещений, создав единое пространство. Находясь в доме, члены семьи могут проводить время вместе и быть на виду (что особенно актуально для маленьких детей), но в то же время не мешать друг другу.
Данный проект в первую очередь семейный, ориентированный на максимально натуральную жизнь в пригороде с маленькими детьми. Дом подразумевает и организацию дополнительных комнат и уголков для детей, которые бы они могли бы назвать только своими.
Такой комнатой стала небольшая площадка под крышей с отдельным мансардным окном и полом из натуральной древесины. Впрочем, данный материал используется в доме повсеместно, как раз из-за его предельной экологичности.
Общая площадь гостиной-столовой действительно впечатляет. Почти 70 квадратных метров позволяют семье с тремя маленькими детьми чувствовать себя полностью свободно. А кабинет в 13 квадратных метров и дополнительная детская игровая над ним увеличивают полезную площадь дома.
Для детей здесь натянута оригинальная сетка для игр, конструкция которой просчитана профессиональными архитекторами. Так дом становится не просто местом, где дети растут и взрослеют, но и настоящим Домом.
Сам дом построен на участке рядом с сосновым бором, и полувековые деревья примыкают прямо к нему. В солнечном свете коттедж смотрится очень изящно, и кажется, что он делает окружающую природу красивее и насыщеннее, играя с ней на равных.
Выдающиеся из экстерьера окна, мультиуровневая система планировки, оригинальная отделка фасадов и даже та самая игровая сетка, вызывающая восторг у детей — все это части эксклюзивного проекта по созданию идеального семейного коттеджа. Без нестандартного и индивидуального подхода, свежего взгляда и инновационных решений нельзя считать дом действительно своим.
Еще один проект эко-дома можно посмотреть в другой нашей статье.