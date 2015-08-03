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Дом, в котором нет границ

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
Дом в уровнях, Snegiri Architects Snegiri Architects Дома в скандинавском стиле
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Проект мультиуровневого дома реализован в Ленинградской области, где бурными темпами развивается экологическое строительство. Оригинальный дом, созданный архитектурным бюро Snegiri Architects, имеет площадь в 177 квадратных метров.

Скандинавский экстерьер

Дом в уровнях Snegiri Architects Дома в скандинавском стиле
Snegiri Architects

Дом в уровнях

Snegiri Architects
Snegiri Architects
Snegiri Architects

Данный проект был оформлен в скандинавском стиле, который подразумевает использование экологически чистой древесины и лаконичную, простую отделку. Теплые тона дерева здесь всегда соперничают с белыми и черными оттенками, используемыми для декора.

Дом построен из кирпича, а облицовка выполнена из лиственницы и штукатурки с окраской природного оттенка. Снаружи он выглядит очень нестандартно, но при этом органично. Чередование черного цвета и древесины позволяет спланировать на основе мультиуровневой конструкции интересные визуальные эффекты. Так, с одного ракурса дом может казаться совсем обычным, а с другого — еще более сложным, чем есть на самом деле. Заглянуть внутрь нам поможет 3D-макет всего проекта, представленный архитекторами на фотографии ниже.

В стиле split-level

Дом в уровнях Snegiri Architects
Snegiri Architects

Дом в уровнях

Snegiri Architects
Snegiri Architects
Snegiri Architects

В США для дома такого типа есть особое название — split-level. Чаще всего они имеют два корпуса, каждый из которых состоит из двух этажей. Разница в первых этажах около 1,5 метров. Дома split-level распространены в основном на Северо-Востоке США и очень там востребованы. Изначально такие проекты чаще всего использовались для участков с перепадом высот, а сейчас выбираются и просто любителями нестандартного подхода.

На самом нижнем уровне находятся хозяйственные помещения, чуть выше — гостиная, столовая и кабинет, на следующей ступени — кухня, игровая и семейная комната, а на самом верху — две спальни. Такой подход к организации пространство помог полностью отказаться от коридоров и избежать изолированности помещений, создав единое пространство. Находясь в доме, члены семьи могут проводить время вместе и быть на виду (что особенно актуально для маленьких детей), но в то же время не мешать друг другу.

Решение нестандартных задач

Дом в уровнях Snegiri Architects Детская комнатa в скандинавском стиле
Snegiri Architects

Дом в уровнях

Snegiri Architects
Snegiri Architects
Snegiri Architects

Данный проект в первую очередь семейный, ориентированный на максимально натуральную жизнь в пригороде с маленькими детьми. Дом подразумевает и организацию дополнительных комнат и уголков для детей, которые бы они могли бы назвать только своими.

Такой комнатой стала небольшая площадка под крышей с отдельным мансардным окном и полом из натуральной древесины. Впрочем, данный материал используется в доме повсеместно, как раз из-за его предельной экологичности.

Общая площадь гостиной-столовой действительно впечатляет. Почти 70 квадратных метров позволяют семье с тремя маленькими детьми чувствовать себя полностью свободно. А кабинет в 13 квадратных метров и дополнительная детская игровая над ним увеличивают полезную площадь дома.

Игровая сетка

Дом в уровнях Snegiri Architects Детская комнатa в скандинавском стиле
Snegiri Architects

Дом в уровнях

Snegiri Architects
Snegiri Architects
Snegiri Architects

Для детей здесь натянута оригинальная сетка для игр, конструкция которой просчитана профессиональными архитекторами. Так дом становится не просто местом, где дети растут и взрослеют, но и настоящим Домом.

В окружении природы

Дом в уровнях Snegiri Architects Дома в скандинавском стиле
Snegiri Architects

Дом в уровнях

Snegiri Architects
Snegiri Architects
Snegiri Architects

Сам дом построен на участке рядом с сосновым бором, и полувековые деревья примыкают прямо к нему. В солнечном свете коттедж смотрится очень изящно, и кажется, что он делает окружающую природу красивее и насыщеннее, играя с ней на равных.

Эксклюзивные идеи

Дом в уровнях Snegiri Architects Дома в скандинавском стиле
Snegiri Architects

Дом в уровнях

Snegiri Architects
Snegiri Architects
Snegiri Architects

Выдающиеся из экстерьера окна, мультиуровневая система планировки, оригинальная отделка фасадов и даже та самая игровая сетка, вызывающая восторг у детей — все это части эксклюзивного проекта по созданию идеального семейного коттеджа. Без нестандартного и индивидуального подхода, свежего взгляда и инновационных решений нельзя считать дом действительно своим.

Еще один проект эко-дома можно посмотреть в другой нашей статье.

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