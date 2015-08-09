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Зона отдыха на шести сотках

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
'Tutti giù per terra', Barbara Negretti - Garden design - Barbara Negretti - Garden design - Сад
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Где разместить, какую мебель купить, на чем сэкономить? Давайте искать вместе ответы на эти вопросы и вдохновляться идеями дизайна красивых садов.

Зона отдыха — самая важная часть сада, которая бывает незаслуженно обделена вниманием. Дизайн сада — это не только посадки и экстерьер дачного дома, но и эргономичное пространство, удобное для всех.

В этой статье мы рассмотрим несколько вариантов организации зон отдыха на шести сотках, каждый из которых подходит под конкретный тип участка.

Ривьера под навесом

Blokhutten, NuBuiten.nl NuBuiten.nl Садовые сараи
NuBuiten.nl

NuBuiten.nl
NuBuiten.nl
NuBuiten.nl

Деревянный навес является самым легким способом создать отдельную от домика зону отдыха на другом конце участка. Здесь, в уединении и спокойствии, можно организовать столовую или гостиную. Для функциональности такую постройку можно совместить с баней или сараем для инвентаря.

Столовая возле дома

Oxford Estate, Katharine Pooley Katharine Pooley Классический
Katharine Pooley

Oxford Estate

Katharine Pooley
Katharine Pooley
Katharine Pooley

На мощеной площадке или полянке возле дома можно просто поставить стол со стульями. Самая главная проблема такого варианта — дождь, от которого постоянно придется прятать мебель. Однако данную проблему можно решить либо тщательным уходом за мебелью (покрытие лаком два раза в сезон), либо пластмассовыми вариациями. Последние можно оснастить подушечками для удобства.

Лаунж с гамаком на веранде

Hängematte / Hängesessel, Daheim von Segmüller Daheim von Segmüller Гостиная в стиле модерн
Daheim von Segmüller

Daheim von Segmüller
Daheim von Segmüller
Daheim von Segmüller

Гамак можно разместить под крышей веранды, тенью дерева или самого дачного домика. Для большего удобства выбирайте конструкции с собственным каркасом, а не подвесные.

Возле гамака предусмотрительно поставьте столик или табурет для напитков и закусок, чаш со свежими ягодами и пары интерьерных журналов.

Беседка-гостиная

老人ホーム ホスピスの庭, 秦造園 秦造園 Сад в эклектичном стиле
秦造園

秦造園
秦造園
秦造園

Кроме традиционной беседки с лавкой по периметру и столом подумайте об организации беседки-гостиной, где будет стоять мягкая мебель или лавки с подушками.

Больше о беседках в саду вы можете прочитать в другой нашей статье.

Маленькое патио

Residência Santa Monica Jardins VL, ANGELA MEZA ARQUITETURA & INTERIORES ANGELA MEZA ARQUITETURA & INTERIORES Зимний сад в стиле модерн
ANGELA MEZA ARQUITETURA &amp; INTERIORES

ANGELA MEZA ARQUITETURA & INTERIORES
ANGELA MEZA ARQUITETURA &amp; INTERIORES
ANGELA MEZA ARQUITETURA & INTERIORES

Самым модным решением будет маленькое патио возле одной из стен домика. На восточный манер здесь будет стоять невысокая мебель, разложены подушки и аксессуары. Как правило, во время непогоды мебель заносится в дом или же каждый предмет имеет съемные мягкие подушки и водонепроницаемый каркас.

Настил для пикника

'Tutti giù per terra', Barbara Negretti - Garden design - Barbara Negretti - Garden design - Сад
Barbara Negretti – Garden design –

Barbara Negretti - Garden design -
Barbara Negretti – Garden design –
Barbara Negretti - Garden design -

Если вы только начинаете обживать свою дачу и хотите найти самый бюджетный вариант — мы можем поздравить вас! Самый простой деревянный настил для пикника может послужить отличным началом для хорошего отдыха. В будущем его можно дополнить, поставить здесь столовую группу или пару кресел, но пока хватит и нескольких подушек. Такой настил будет идеальным и для организации места для игр детей. Здесь можно играть, рисовать, читать книжки и устраивать чаепития.

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Зона отдыха возле водоема

Volker Michael, Volker Michael Photography Volker Michael Photography Сад в стиле модерн
Volker Michael Photography

Volker Michael Photography
Volker Michael Photography
Volker Michael Photography

Искусственный прудик с кувшинками и лягушками можно очень красиво оформить деревянным настилом практически по периметру, тем самым связав две зоны — отдыха и медитативного созерцания.

Вариант для таунхауса

REFORMA VIVIENDA UNIFAMILIAR ADOSADA. EL SOTO DE LA MORALEJA. MADRID. 2007, Bescos-Nicoletti Arquitectos Bescos-Nicoletti Arquitectos Сад в стиле модерн
Bescos-Nicoletti Arquitectos

Bescos-Nicoletti Arquitectos
Bescos-Nicoletti Arquitectos
Bescos-Nicoletti Arquitectos

На длинных и узких участках под таунхаусами, кажется, нет пространства для действительно очаровательного места для отдыха. На самом деле маленькая площадь лишь вдохновляет на более изящное решение проблемы.

Посмотрите на эту фотографию — на настиле возле дома оборудовано место для принятий солнечных ванн, а чуть дальше, в тени забора соседей стоит столовая группа. Стены увиты плетистыми растениями, чтобы сгладить эффект сплошного ограждения, а цвета мебели соревнуются друг с другом в красочности.

Райский уголок

Casa Santiago 49, Taller Estilo Arquitectura Taller Estilo Arquitectura Бассейн в стиле модерн
Taller Estilo Arquitectura

Taller Estilo Arquitectura
Taller Estilo Arquitectura
Taller Estilo Arquitectura

Бассейн не обязательно должен быть большим, особенно если он строится в первую очередь для отдыха и игр детей. Посмотрите, как всего на 20 квадратных метрах на красиво уместилась зона отдыха и волшебная лагуна, представленная каменной чашей.

Экономия места

homify Балкон и терраса в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

Если на вашем участке уже просто нет места для чего-то нового, но вам очень хочется создать дополнительную зону отдыха, подумайте об организации полноценного патио на балконе, террасе или крыше гаража.

Идеи ландшафтного дизайна доступны в нашей коллекции проектов. Там вы найдете все типы садов — от японского сада камней до маленьких патио при коттеджах.

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А вам какая идея для зоны отдыха на даче понравилась больше всего?

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