Как декорировать мебель своими руками

Уникальное золочение поталью, роспись витражей, модная покраска… мы собрали для вас коллекцию идей, которая способна вдохновить любого!
С помощью достаточно подробных инструкций мы расскажем вам о том, как самостоятельно изменить облик своего дома и создать уникальные предметы декора.
Позолота — это не только очень красиво, но и очень просто! Так как же произвести золочение лепнины или мебели в домашних условиях?
Первое — это отшлифовать древесину и нанести грунтующий слой шеллака. Это нужно сделать для того, чтобы заполнить поры древесины и получить гладкую поверхность. Если мебель старая, рекомендуется нанести два слоя шеллака с разницей в 1—2 часа. После того, как вы дали ему высохнуть, нанесите водный клей на те места, что вы хотите покрыть поталью. Впоследствии вам нужно будет удалить поталь с тех мест, где нет клея. Дайте ему просохнуть в течение 15 минут, и через час начинайте главное действо.
Кстати, вместо водного клея можно использовать масляный мордан для золочения стекла, мрамора, гипса и металлов. Правда, сохнет он 12 часов, и работу придется перенести на следующий день.
Теперь нам нужно нанести саму поталь. Она бывает свободной и трансферной. Здесь нужно точно понять две технологии. Свободная поталь — это сусальное покрытие, которое полностью переносится на предмет позолочения. То есть вы берете лист потали и с помощью ножа-позолотчика или лампензеля переносите на место, покрытое клеем. Нанесение трансферной потали же осуществляется при помощи приклеивания сусального материала к мебели, после чего калька отрывается.
Последний тип потали более простой для новичков, но не подходит для позолоты предметов с рельефами и вырезами. Далее мы будем говорить именно о таком варианте. Нужно приложить лист трансферной потали, разгладить с помощью резиновой кисти, тщательно пригладить, подождать несколько минут и аккуратно оторвать поталь за край листа. Позолота уже останется на предмете мебели только в местах, где был клей. Если намазывать его орнаментами, то можно получить узорное золочение. Потом следует очистить не проклеенную поверхность от остатков потали с помощью кусочка ткани или кисти.
Для того, чтобы покрасить какой-то предмет мебели в другой цвет, вам нужны не только кисть и краска. Для начала нужно пройтись по всей поверхности наждачной бумагой (со средним зерном, а потом и самой мелкой). Легче всего это сделать шлифовальной машиной. После следует обработать все дефекты акриловой шпаклевкой и покрыть грунтовкой, чтобы в данных местах новая краска держалась уверенно.
Далее нужно высушенный комод покрасить кистью или маленьким валиком. Лучше в два или даже в три слоя. Однотонный комод можно освежить узором с помощью трафарета или техники декупаж. Эффектно будет смотреться и позолота, о которой мы писали выше.
Наша идея состоит не в том, чтобы собрать мозаику из цветного стекла, а в том, чтобы нарисовать что-то красивое на своих окнах!
Для начала вам нужно обезжирить чистое стекло. Затем положить под него выбранный орнамент и тонкой кисточкой нанести контур черной краской. Можно также использовать зубочистку, иглу или шприц. Затем следует раскрасить витраж. На выбор перед вами акриловые и масляные краски и даже обычная гуашь. Только обязательно смешайте их с желатином, прозрачным клеем или бесцветным лаком, чтобы они не отвалились от стекла. Есть в магазинах и специальные витражные краски, которые заметно упрощают процесс.
После раскрашивания нужно покрыть витраж лаком, дать ему просохнуть и вставить в раму.
Вдохнуть новую жизнь в ваши любимые стулья не так сложно, как кажется. Не спешите покупать им на замену изделия из металла или пластика, ведь и ретро-экземпляры могут быть модными!
Замена обивки — занятие хлопотное, но не страшное. Для начала уберите мебельные гвозди и скобы с помощью долота. Затем их нужно выбросить, и лучше раньше, чем позже, чтобы вы не успели их потерять или наступить на острые детали. Далее снимите ткань и замените поролон. Затем вам нужно только выбрать новую ткань, прибить мебельными гвоздями или закрепить скобами при помощи мебельного степлера.
Европейский
Еще одним очень быстрым и эффектным способом обновления дома своими руками являются наклейки на кухонный гарнитур. Они могут быть яркими, символичными или позолоченными и очень сильно освежают интерьер кухни. Глянцевые кухонные гарнитуры тоже поддаются обновлению.
С помощью самых модных современных оттенков вы можете декорировать мебель на свой вкус и цвет. На этой фотографии использованы бирюзовый, мятный, фуксия, розовый и небесно-голубой.
Выберите красивую посуду, подушки, шторы, картины и абажуры, чтобы придать интерьеру модный вид.
Создайте что-то принципиально новое. С помощью фанеры, красок и фантазии с детьми или самому можно сделать потрясающие вещи, способные преобразить ваш дом.
Например, посмотрите на этих потрясающих слоников, украшающих стену гостиной. Разве может что-то больше удивить гостей и порадовать детишек, чем они?
Своими руками можно сделать очень много вещей из бамбука, гальки, кусочков ткани или древесины. Подумайте об украшении уже имеющихся предметов. Например, на этой фотографии зона крепления люстры к потолку была эффектно украшена бамбуком и ротанговой циновкой.
Табличку можно легко сделать с помощью прибора для выжигания. А потом покрасить и покрыть лаком или даже позолотить. Используйте все наши советы вместе!
Расписать однотонную плитку очень просто. Для этого понадобится лишь специальная эмаль для росписи по керамике, маркер и… духовка! Сначала нужно нанести эскиз с помощью простого карандаша. Затем, разбавив эмаль растворителем или белилами, раскрасить свои творения. В финале нужно закрепить нанесенный рисунок методом обжига. Для этого вам потребуется бумага и противень, а также 15 минут времени при температуре 160 градусов. Наклеивать плитку к стене следует лишь после полного остывания, в идеале — на следующий день.
Проконсультируйтесь в магазине о нужном вам варианте подсветки в зависимости от того, какой тип мебели и где именно вы хотите украсить. Для подсветки у линии пола вам подойдет светодиодная лента, которая имеет большое количество вариантов раскраски.
Украсить дом можно и котом, если заранее продумать места для его обитания. Если у вас есть возможность отдать ему небольшие местечки по всему дому для сна и отдыха, учтите, что коты любят быть повыше, прохладу летом и тепло зимой.
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