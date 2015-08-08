Как декорировать мебель своими руками

Позолота — это не только очень красиво, но и очень просто! Так как же произвести золочение лепнины или мебели в домашних условиях?

Первое — это отшлифовать древесину и нанести грунтующий слой шеллака. Это нужно сделать для того, чтобы заполнить поры древесины и получить гладкую поверхность. Если мебель старая, рекомендуется нанести два слоя шеллака с разницей в 1—2 часа. После того, как вы дали ему высохнуть, нанесите водный клей на те места, что вы хотите покрыть поталью. Впоследствии вам нужно будет удалить поталь с тех мест, где нет клея. Дайте ему просохнуть в течение 15 минут, и через час начинайте главное действо.

Кстати, вместо водного клея можно использовать масляный мордан для золочения стекла, мрамора, гипса и металлов. Правда, сохнет он 12 часов, и работу придется перенести на следующий день.

Теперь нам нужно нанести саму поталь. Она бывает свободной и трансферной. Здесь нужно точно понять две технологии. Свободная поталь — это сусальное покрытие, которое полностью переносится на предмет позолочения. То есть вы берете лист потали и с помощью ножа-позолотчика или лампензеля переносите на место, покрытое клеем. Нанесение трансферной потали же осуществляется при помощи приклеивания сусального материала к мебели, после чего калька отрывается.

Последний тип потали более простой для новичков, но не подходит для позолоты предметов с рельефами и вырезами. Далее мы будем говорить именно о таком варианте. Нужно приложить лист трансферной потали, разгладить с помощью резиновой кисти, тщательно пригладить, подождать несколько минут и аккуратно оторвать поталь за край листа. Позолота уже останется на предмете мебели только в местах, где был клей. Если намазывать его орнаментами, то можно получить узорное золочение. Потом следует очистить не проклеенную поверхность от остатков потали с помощью кусочка ткани или кисти.