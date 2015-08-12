Добро пожаловать домой! Первое, что мы видим, появляясь на пороге своего дома и первое, что попадается на глаза нашим гостям – это входная дверь. Входная дверь – важная часть интерьера и нам, конечно, хотелось бы, чтобы она органичо вписывалась в выбранный нами стиль. Кроме того, не стоит забывать о том, что главная задача входной двери – защищать наши жилища. Поэтому стоит позаботиться не только о внешнем виде, но и о надежности двери и ее долговечности. Надежность двери определяется уровнем защиты от грубого и интеллектуально взлома, возможностью наружного наблюдения, а также качеством теплоизоляции и звукоизоляции.
При выборе входной двери следует обратить внимание на предполагаемую интенсивность ее эксплуатации, размеры дверного проема и направление открытия двери, конструкцию каркаса, а также качество дверного полотна и петель. Важно уделить особое внимание противовзломным элементам и выбору замков. Проследите за уровнем токсичности и горючести наполнителя двери.
Даже учитывая все эти нюансы, достичь поставленной цели, а именно найти качественную, надежную и приятную глазу дверь не составит большого труда. Сегодня на рынке представлено огромное количество разных видов дверей, особенности которых удовлетворят самого взыскательного покупателя.
И тут мы подходим к вопросу статьи: какие бывают типы входных дверей? Специалисты Homify помогут нам разобраться в этом вопросе.
В зависимости от материала изготовления выделяют металлические, деревянные, пластиковые и стеклянные двери. Самые популярные среди пользователей – это металлические, в основном, стальные двери. Стальные двери считаются самыми надежными. Хотя для начала следует упомянуть, что абсолютно неприступных для взломщиков дверей не существует, ведь они пристально следят за новыми разработками и постоянно совершенствуют свои навыки. Однако чем больше времени требуется на взлом двери, тем меньше шансов, что вор станет рисковать и долго возиться с неприступной дверью, ведь каждая лишняя секунда означает дополнительный риск быть замеченным.
Итак, вернемся к стальным дверям. В этом случае работает довольно простое правило: чем толще стальной лист, ем она прочнее и, соответственно, надежнее. Толщина листа стали должна быть не менее полтора милиметра. Кроме того, на прочность двери влияет количество ребер жесткости. При этом надежнее всего конструкция, в которой вертикальные ребра жосткости дополняют горизонтальные или наклонные.
Кроме металлических большой популярностью пользуются деревянные двери, содержащие внутри металлический лист или каркас. Они довольно прочные и к тому же деревянные двери часто выглядят более выиграшно по сравнению со стальными. Дубовые двери, выполненные из цельного дерева, также отличаются большой прочностью, но такие двери обойдутся вам очень недешево.
Алюминевые двери, особенно раздвижного типа часто используются в гаражах, а также в хозяйственных постройках. Пластиковые и стеклянные двери могут быть очень декоративными, однако они не особо подходят к нашей действительности и нашли большее распространение в виде межкомнатных дверей.
Согласно предполагаемому назначению выделяются следующие типы входных дверей:
противоударные;
пуленепробиваемые;
противопожарные;
герметичные;
звукоизоляционные.
При этом можем вас немного успокоить: любая входная дверь с более-менее высокими показателями прочности является противоударной. Пуленепробиваемые и противопожарные входные двери изготовляются из высокопрочных сплавов и часто проходят дополнительную обработку. Такие двери самые надежные. Звукоизоляционные двери довольно дорогие и встречаются крайне редко в частных домах. Герметичные входные двери и вовсе не используются при частном строительстве.
Ваша входная дверь может быть распашной или раздвижной. Распашные двери отличаются расположением (слева или справа) и стороне открывания (внутрь или наружу). Раздвижные же отличаются стороной открывания (влево или вправо). Следует помнить, что открываемая наружу входная дверь создает меньше потери тепла, чем дверь, которая открывается внутрь. Кроме того, такая дверь еще и более безопасная. Раздвижные же двери встречаются в частных домах очень редко из-за сложности производства и установки. Однако такой тип дверей нередко встречается внутри пространства, хотя такие конструкции рекомендуется проектировать заранее до начала строительства.
Можно добавить, что существует несколько типов входных дверей в зависимости от количества створок. Двери бывают одностворчатые, тоесть имеют одно дверное полотно; полуторные, у которых имеется две створки, но одна из них открывается в редких случаях для увеличения дверного проема; двухстворчатые, имеющие две створки. Двухстворчатые двери часто выглядят очень солидно и даже массивно в зависимости от выбранного материала.
Форма и внешний вид вашей входной двери играют не самую последнюю роль. Поэтому помимо прочности, стоит обратить и на эстетические характеристики двери. В зависимости от формы двери бывают стандартные прямоугольные, классические двери в виде арки (верх двери имеет форму полукруга) или арочные двери с глухой фрамугой, в которых верх двери (арка) не открывается, а сама дверь имеет прямоугольную форму. Такой прием применяется для того, чтобы избежать утяжеления двери при большой высоте проема. В дополнение к всему перечисленному входные двери бывают с вставками из стекла и другими декоративными элементами. При этом во входных дверях приеняют не обычное, а бронестекло. Декоративные элементы – резьба, необычный глазок, роспись, оригинальная ручка или дверной молоток придают двери индивидуальность.
Важно помнить, что помимо качества дверного полотна, надежность двери определяют и дверные петли, о которых мы часто забываем. Дверные петли бывают двух видов - скрытые и наружные. Скрытые петли предпочтительнее наружных, так как их конструкция скрыта и их невозможно спилить, ведь именно так взломщики зачастую проникают в квартиру, если не хотят возиться со сложным замком. Но если ваша дверь оснащена противосъемными штырями, то не особо важно, какие петли: такую дверь невозможно открыть, даже спилив петли.
NDP.
Конечно, нельзя забывать и про замок. В зависимости о вида крепления замки бывают резными и накладными. При этом существует несколько типов замков, которые предназначены для разных видов материалов. Часто компании-производители предлагают для каждой модели двери специально разработанный под нее замок, делая акцент на том, что универсальные замки часто не такие надежные.
Часто специалисты рекомендуют установить минимум два замка разной конструкции (например, один сувальный и один цилиндровый замок). Таким образом вы сможете обезопасить себя от двух типов грабителей – применяющих грубую силу и
интеллектуалов. Современные цилиндровые замки настолько сложны, что подобрать к ним отмычку практически нереальная задача. Два разных замка будут дополнять друг друга, уменьшая таким образом шансы взлома. В качестве альтернативы можно подобрать один замок, совмещающий эти качества. Кроме того, на рынке представлены и двух-трехцилиндровые замки, которые открываются несколькими ключами.
Так называемые смартлоки – электронные замки с цифровой кодировкой или сканом не уступают в надежности. Единственный их минус – зависимость от электропитания. Но даже при отсутствии электричества такой замок проработает еще в течение двух суток, а после этого его можно использовать как обычный замок благодаря надежным внутренним задвижкам.