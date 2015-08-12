Добро пожаловать домой! Первое, что мы видим, появляясь на пороге своего дома и первое, что попадается на глаза нашим гостям – это входная дверь. Входная дверь – важная часть интерьера и нам, конечно, хотелось бы, чтобы она органичо вписывалась в выбранный нами стиль. Кроме того, не стоит забывать о том, что главная задача входной двери – защищать наши жилища. Поэтому стоит позаботиться не только о внешнем виде, но и о надежности двери и ее долговечности. Надежность двери определяется уровнем защиты от грубого и интеллектуально взлома, возможностью наружного наблюдения, а также качеством теплоизоляции и звукоизоляции.

При выборе входной двери сле­ду­ет об­ра­тить вни­ма­ние на предполагаемую интенсивность ее эксплуатации, раз­ме­ры двер­но­го про­ема и на­прав­ле­ние от­кры­тия две­ри, кон­струк­цию кар­ка­са, а также ка­чест­во двер­но­го по­лот­на и пе­тель. Важно уделить особое внимание про­ти­вов­з­лом­ным эле­мен­там и выбору замков. Проследите за уровнем токсичности и го­рю­чести на­пол­ни­те­ля две­ри.

Даже учитывая все эти нюансы, достичь поставленной цели, а именно найти качественную, надежную и приятную глазу дверь не составит большого труда. Сегодня на рынке представлено огромное количество разных видов дверей, особенности которых удовлетворят самого взыскательного покупателя.

И тут мы подходим к вопросу статьи: какие бывают типы входных дверей? Специалисты Homify помогут нам разобраться в этом вопросе.