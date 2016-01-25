Как меблировать квартиру: руководство для начинающих

Достаточно ли часто Вы сталкивались с необходимостью от начала до конца, полностью и заново меблировать квартиру? На самом деле, конечно, в новую квартиру мы заезжаем, как правило, не с улицы, и кое-что нет-нет, да захватим из старенькой мебели. Таким образом, меблировка для нас – это не тривиальной выбор среди гарнитуров, которыми заставлены мебельные салоны, а в чём-то не простой и весьма интересный поиск эклектичного ансамбля.
Сегодня, пожалуй, ярче всякого другого стиля о современности свидетельствует и современности соответствует эклектика. Именно в ней воплощается мера удобства, красоты и целесообразности, которые считаются признаками хорошего дизайна. Вообще, эклектика, какой мы её видим сегодня, – это не совсем стиль, скорее сочетание черт или примет стиля. Таким образом, залогом правильного выбора мебели для вашей квартиры будет соблюдение некоторых формальных принципов, делающих возможным такое сочетание.
Меблировка – едва ли не основа дизайна интерьера жилого дома. Хотя для жизни нам, по большому счёту, необходимо просто тёплое закрытое пространство, тем не менее приобретает формальные черты дома это пространство только с привнесением в него мебели. Значит, говоря о меблировке мы, собственно, говорим о доме вообще, даже о доме как идее – идее комфорта и привлекательности.
Во-первых, нет никакой необходимости тотчас избавляться ото всей старой мебели. Помимо того, что некоторые предметы мебели и сами по себе, и как память представляют ценность, прочая, даже скучнейшая и возможно “запользованая” мебель может найти место в новом интерьере благодаря современному увлечению апсайклингом. Таким образом, взявшись за меблировку квартиры, Вам будет необходимо не только изучить каталоги мебельных салонов, но и задуматься о том, в каком качестве. количестве и виде в новый интерьер перекочует старая мебель.
Важно с самого начала постараться достаточно точно определиться с предназначением каждой комнаты и возможными отклонениями. Может показаться, что это – шутка: ведь спальня, например, для сна, кухня – приёма и готовки пищи, детская для детей – что может быть проще?.. Однако, если Вы задумаетесь над этим вопросом повнимательнее, то обнаружите, что кухня, например, зачастую играет роль и столовой, и дополнительной “гостиной”, а порой, даже и гостевой спальни, если позволяет место.
Так же и спальня, и гостиная, да и детская – почти всякое пространство в квартире, за исключением разве что уборной, может быть переосмыслено при необходимости, и это обстоятельство должно быть учтено при меблировке. Для того, чтобы нагляднее “прикинуть” количество и расположение мебели, можно воспользоваться нехитрым трюком. Возьмите распечатанный план квартиры, вырежьте из бумаги в соответствующем масштабе предметы мебели и поиграйте с ними на плане. Так вам станут очевиднее проблемные участки и перегруженность помещений.
Стоит лишний раз заметить, что квартира – это не простая последовательность помещений, а целый ансамбль, где не может быть “проходного” пространства, то есть такого, которым мы пренебрегаем. И прихожая, которую мы привычно слегка обделяем вниманием, – не исключение. “Скелет” меблировки прихожей предзадан функцией помещения: главную роль здесь играют места хранения верхней одежды, обуви и прочего, что необходимо составляет наш убор на улице, от дождевика и валенок до брелока.
Среди прочих традиционных предметов мебели здесь своей изрядной декоративностью выделяется консольный столик. Консольные столики различают трех видов: отдельно стоящие, приставные и навесные. Каждый вид обладает своими преимуществами и может слегка отличаться функционально от прочих. Так отдельно стоящий консольный столик, отличается от обычного, например, обеденного стола, только тем, что он непривычно узок. Однако тем не менее, он может быть расположен далеко не только в прихожей, – то есть предполагает некоторого рода перекомпоновку. В отличие от него, приставной и особенно навесной консольные столики значительно более привязаны к своему месту.
Так или иначе, консольный столик любого вида – крайне удобный предмет интерьера: места он занимает не много, и при этом решает сразу ряд задач. Изящный и удобный, он может служить для хранения бумаг, газет и журналов, вмещать хранилище ключей, служить подставкой для настольных часов, телефонной базы или декоративной вазы. Но нужно помнить,что как декоративный элемент такой столик требует строгого согласования со стилем прочей мебели в квартире и в прихожей в частности.
Неоднозначное использование гостиной сегодня предопределяет и меблировку этой комнаты. Сперва стоит ответить себе, в каком качестве Вы видите гостиную: столовой, комнаты для отдыха и проведения вечеринок, домашнего кинотеатра, или всего вместе?
Мебель совершенно не обязательно должна строго соответствовать стилю, например, текстиля и обоев. Главное – функциональная целесообразность и композиция. Так, центром гостиной может стать – как зачастую и бывает – небольшой столик с парой кресел и причудливый торшер. Расходясь от центра, разместите группы предметов мебели для хранения ближе к периферии. Исключением может стать книжный стеллаж или бюро, которые можно противопоставить в качестве второго центра группе со столиком.
Вообще, некоторые, не крупные, предметы мебели в гостиной можно сделать подвижными при помощи колёсиков или роликов. Этот бесхитростный приём позволит Вам изменять вид и назначение гостиной исходя из конкретной ситуации. Кроме этого, для решения этой же задачи много пользы могут принести всяческие перегородки, вроде ширмы или декоративного экрана.
Существует огромное множество разнообразных видов обеденных столов. Они различаются по форме, материалу, размеру и конструкции. Ориентироваться во всём этом многообразии можно только имея точное представление о том, что вам необходимо. Однако, без колебания можно утверждать, что самыми универсальными и одновременно распространёнными вариантами являются складной и раздвижной стол.
Размеры, форма и конструкция во многом связаны с тем, где Вы планирует поставить стол и как много человек за ним собирается сидеть единовременно. Если Вы знаете, например, что обедать вместе дома будет только семья из трёх человек, уверенно можно позволить себе поставить стол не только посреди комнаты,но и к стене одной стороной. Размеры высчитываются исходя из нормы в 60 см поверхности на одного человека.
Элегантная классика
Кухня- пространство, обладающее сугубой спецификой. Однако и тут всё не так просто. Вполне возможно – и часто так происходит,- что кухня выступает одновременно и в качестве столовой, а порой, если позволяет метраж, и в дополнительное спальное место для гостей. Таким образом, определяясь с меблировкой кухни, помимо естественных стилистических соображений, придётся принять во внимания и возможные трансформации.
Первый и главный критерий – размеры помещения. Помимо возможности совместить в одном месте функции разных пространств, это так же существенно и для того, чтобы определиться с характером самого кухонного гарнитура: будет ли он ориентирован вдоль стены, углом или будет сосредоточен вокруг кухонного острова. Необходимо кроме того учесть ещё и такие условия, как количество оконных и дверных проемов, наличие особенностей планировки, которые могут повлиять на расположение, количество и размеры мебели, количество бытовых приборов, которые Вы планируете встроить в гарнитур, Ваши предпочтения в отношении расположения приборов, а также количество человек, которые будут пользоваться кухней в одно время.
Собственно, задаваясь вопросами рационализации выбора мебели для квартиры, размеры кровати вполне можно обойти стороной: нет никаких разумных доводов остановить Вас от покупки двуспальной кровати даже в том случае, если Вы завзятый холостяк. Единственное соображение, которое тут стоит принимать во внимание это Ваш комфорт.
Точно так же, как и в случае с кухней, первым делом нужно разобраться с размерами и особенностями планировки ванной. Стандартный набор мебели для ванной состоит из тумбы или шкафа-тумбы с зеркалом под раковину, навесного шкафчика и шкафа-пенала. Важным условием, определяющим в большой степени внешний вид мебели для ванной комнаты является то, что материалы для неё должны быть устойчивы к длительному воздействию влаги.
Самое первое условие, которое раз от разу проговаривается специалистами, когда речь заходит о балконе: не стоит превращать балкон в свалку! Разумеется, все мы прекрасно знаем, как порой бывает сложно найти место для хранения “сезонных” вещей, таких, как велосипед, коляска, лыжи. Да, и вообще, как правило с хранением у нас возникают проблемы. Функция балкона не задана вперёд. Эта дополнительная комнатка, в зависимости от её величины, может принять на себя уйму прочих задач: кабинет, зимний сад, продолжение гостиной или столовой или дополнительная спальня на летнее время. Установив тёплый пол и дополнительную теплоизоляцию, Вы умножите возможности эксплуатации балкона. Однако небольшие размеры помещения заставляют отнестись к меблировке с особенным тщанием, предпочитая гибридные конструкции и износостойкие материалы.
При помощи меблировки можно кардинальным образом изменить дизайн не только нового, но и старого дома. При чём даже и со старой мебелью, если, конечно, отнестись к её “реанимации” со вкусом и бесстрашием. Успех предприятия зависит от того, как хорошо Вы чувствуете и понимаете свои собственные потребности. Для того, чтобы выбор не повлёк за собой в последствие разочарования, будьте предельно внимательны по отношению ко всем мелочам, и не лишним будет консультация специалиста-декоратора.