Как меблировать квартиру: руководство для начинающих

Во-первых, нет никакой необходимости тотчас избавляться ото всей старой мебели. Помимо того, что некоторые предметы мебели и сами по себе, и как память представляют ценность, прочая, даже скучнейшая и возможно “запользованая” мебель может найти место в новом интерьере благодаря современному увлечению апсайклингом. Таким образом, взявшись за меблировку квартиры, Вам будет необходимо не только изучить каталоги мебельных салонов, но и задуматься о том, в каком качестве. количестве и виде в новый интерьер перекочует старая мебель.

Важно с самого начала постараться достаточно точно определиться с предназначением каждой комнаты и возможными отклонениями. Может показаться, что это – шутка: ведь спальня, например, для сна, кухня – приёма и готовки пищи, детская для детей – что может быть проще?.. Однако, если Вы задумаетесь над этим вопросом повнимательнее, то обнаружите, что кухня, например, зачастую играет роль и столовой, и дополнительной “гостиной”, а порой, даже и гостевой спальни, если позволяет место.

Так же и спальня, и гостиная, да и детская – почти всякое пространство в квартире, за исключением разве что уборной, может быть переосмыслено при необходимости, и это обстоятельство должно быть учтено при меблировке. Для того, чтобы нагляднее “прикинуть” количество и расположение мебели, можно воспользоваться нехитрым трюком. Возьмите распечатанный план квартиры, вырежьте из бумаги в соответствующем масштабе предметы мебели и поиграйте с ними на плане. Так вам станут очевиднее проблемные участки и перегруженность помещений.