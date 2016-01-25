Архитектура интерьера. Урок # 1: C чего начать

Построение архитектуры интерьера возможно только при глубоком понимании фундаментальных вопросов взаимодействия формы, света и цветовой гаммы в пространстве, особенностей восприятия человека.

Дизайнеры интерьера – люди творческие и креативные. Но для целостной архитектуры интерьера важно сочетать художественные средства декора и функциональность, эстетичность и безопасность, обеспечивать наилучшее использование всех технических особенностей помещения и раскрывать их с учетом индивидуальных пожеланий.

К примеру, курс Дизайн и архитектура интерьера в Британской Высшей Школе Дизайна включает в себя такие основные моменты:

- изучение пространственного дизайна и работу с трехмерными объектами и пространствами,

- анализ особенностей восприятия человека и его поведения в различном окружении,

- изучение культурологии, истории развития направлений в архитектуре и дизайне, развитие навыков определения существующих и будущих тенденций,

- изучение сочетаний материалов и предметов обстановки, освещения пространства,

- изучение эргономики и развитие навыков системного мышления.