Архитектура интерьера. Урок # 1: C чего начать

Архитектура интерьера – понятие не только многогранное, но и комплексное. Для работы в этом направлении необходимо умение видеть проект целостно и сочетать самые разные методы преобразования пространства, моделировать в своем воображении конечный образ и подбирать оптимальные средства для воплощения своих идей.
Архитектура интерьера представляет собой соединение трех отдельных дисциплин: дизайн интерьера, архитектура, и промышленный дизайн. Только такой целостный подход обеспечит вам актуальность и индивидуальный стиль каждого интерьерного проекта. В отдельности дизайн интерьера фокусируется на выборе отделочных материалов, отделки и мебели; архитектура на конструкции строительных форм и систем; и промышленный дизайн на конструкции выпускаемой продукции. А вместе они образуют единое видение пространства. Архитектура интерьера оперирует категориями целого.
Главный и единственный материал для архитектора интерьера – само пространство, а не камень, кирпич, бетон. Архитектор интерьера вырабатывает в себе способность видеть и формировать пространство, руководствуясь особым чутьем и глубоким понимаем принципов формообразования. Проект интерьерной архитектуры основывается на единой концепции, идее, которая задает и стиль оформления, и выразительные средства декора, и выбор строительных и отделочных материалов – всех частей системы пространства.
Построение архитектуры интерьера возможно только при глубоком понимании фундаментальных вопросов взаимодействия формы, света и цветовой гаммы в пространстве, особенностей восприятия человека.
Дизайнеры интерьера – люди творческие и креативные. Но для целостной архитектуры интерьера важно сочетать художественные средства декора и функциональность, эстетичность и безопасность, обеспечивать наилучшее использование всех технических особенностей помещения и раскрывать их с учетом индивидуальных пожеланий.
К примеру, курс Дизайн и архитектура интерьера в Британской Высшей Школе Дизайна включает в себя такие основные моменты:
- изучение пространственного дизайна и работу с трехмерными объектами и пространствами,
- анализ особенностей восприятия человека и его поведения в различном окружении,
- изучение культурологии, истории развития направлений в архитектуре и дизайне, развитие навыков определения существующих и будущих тенденций,
- изучение сочетаний материалов и предметов обстановки, освещения пространства,
- изучение эргономики и развитие навыков системного мышления.
Любой интерьер создается для людей, поэтому пространство должно строится в соответствии с особенностями восприятия человеком форм и их сочетаний. Выявлен ряд интересных закономерностей - в каких условиях человек ощущает себя расслабленно и спокойно, а какие формы предметов вызывают нервное напряжение и дискомфорт.
Крайне важны для комфортного самочувствия человека в помещении – соблюдение определенного равновесия форм и размеров предметов. Каждый предмет сам по себе может быть красивым и впечатляющим, но когда вы ставите их рядом в одной комнате, более важно – как они смотрятся рядом, насколько их размеры гармонируют с объемом пространства и другими элементами. Пропорциональные сочетания предметов помогут обогатить интерьер оригинальными предметами, создав при этом целостную композицию.
Так уж устроено восприятие человека, что в помещении, где предметы сбалансированы друг с другом тем или иным образом, мы чувствуем себя более уверенно и спокойно. Это отнюдь не подразумевает однообразия интерьера. Типов баланса в пространстве вполне достаточно для творчества: симметричный, ассиметричный, радиальный баланс.
Очень привычна для нас расстановка мебели по периметру комнаты у стен. Это, конечно, оправдывается ограниченным пространством и ассортиментом мебели для большинства типовых советских квартир. Но, что интересно, приобретая просторные дома, мы бывает не можем отказаться от стереотипов и продолжаем упорно ставить диван к стене, шкаф в угол, а полку – под телевизор. Рассматривайте помещение для построения архитектуры интерьера во всех трех измерения, тогда композиция пространства получится гармоничной и разнообразной.
Скажем честно, не всегда стремления сделать что-то особенное в комнате превращаются в презентабельный интерьер
как с картинки. Давайте вспомним детскую игру – найди 10 отличий и выделим несколько очень распространенных ошибок, когда небольшая неточность в понимании пространства играет злую шутку с интерьером:
- Гармония пространства не равна однообразию. Если бы все было так просто – расположил ряд одинаковых полочек на стене и весь интерьер идеален. Или стереотип о беспроигрышности бежевых тонов в интерьере. Таинство гармоничности состоит в тонком уравновешивании самых разных структур и элементов: бежевые тона рассекаются вкраплениями цвета индиго и спелой вишни, упорядоченный ряд форм сбивается разностью текстур, сочетание горизонтальных и вертикальных линий в интерьере комнаты формируют нужный объем пространства.
- Цвет изменяет форму и размер предметов. Этот цветовой нюанс можно использовать для коррекции пространства, а можно совершить очень большую ошибку, если не учесть – как выбранная вами форма предмета изменится в цвете, и как это будет сочетаться с остальным интерьером.
- Нужно четко следовать выбранному стилю. Давайте сразу определимся – любой стиль, это определенные правила игры, более или менее жесткие. Но, если вы мыслите категориями архитектуры интерьера, а не просто украшаете имеющееся пространство, то вы должны вести себя как шахматист, а не одна из фигур на поле.
Чтобы освовиться в принципах архитектуры интерьеров лучше всего разбирать практические примеры, пытаться понять – как тот или иной метод формирования пространства реализован в заинтересовавшем вас проекте. На страницах HOMIFY часто можно встретить прекрасные образчики целостной работы с пространством, гармоничные и неординарные интерьеры. Попробуйте себя в роли архитектора интерьеров: разберите понравившийся вам проект на отдельные составляющие. Как сбалансированы формы предметов, какую роль кроме непосредственно декоративной играют сочетания цветов в комнате, какие приемы работы с пространством вы хотели бы взять на вооружение, а что вызывает у вас сомнения и вопросы?