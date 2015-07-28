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До и После: Редизайн интерьера

Ira Mikhno – homify Ira Mikhno – homify
Wohnungen K. , BPLUSARCHITEKTUR BPLUSARCHITEKTUR Гостиная в стиле модерн
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Проект, о котором будет рассказано в этой статье, является эталоном утонченности и элегантности в интерьере. Дом вовсе необязательно должен выглядеть помпезно и роскошно, чтобы привлекать внимание. Иногда бывает вполне достаточно провести небольшой редизайн, чтобы в корне изменить визуальное впечатление от интерьера. 
В этой Книге идей мы продемонстрируем, как специалисты из студии bplus Architektur шаг за шагом превращали старомодный дом в лакомый кусочек загородной недвижимости.

До: Гостиная комната

Wohnungen K. , BPLUSARCHITEKTUR BPLUSARCHITEKTUR
BPLUSARCHITEKTUR

BPLUSARCHITEKTUR
BPLUSARCHITEKTUR
BPLUSARCHITEKTUR

Это, конечно же, далеко не худшая гостиная комната из тех, что нам доводилось видеть в рубрике ’До и После’, но вряд ли современному человеку захотелось бы жить в квартире, интерьер которой настолько пропитан духом давно ушедших 60-х. Даже относительно новый мягкий уголок не спасает положение. Давайте посмотрим, какое решение предложили профессионалы.

После: Полная модернизация

Wohnungen K. , BPLUSARCHITEKTUR BPLUSARCHITEKTUR Гостиная в стиле модерн
BPLUSARCHITEKTUR

BPLUSARCHITEKTUR
BPLUSARCHITEKTUR
BPLUSARCHITEKTUR

Архитекторы совершенно безжалостно вынесли из дома все, что могло представлять угрозу модернизации дома, оставив новым владельцам заново побеленные стены, отполированный паркет и два ряда встроенных светильников. Обновленная гостиная выглядит свежо и демонстрирует большой потенциал для дизайнерских экспериментов.

До: Непривлекательная обеденная комната

Wohnungen K. , BPLUSARCHITEKTUR BPLUSARCHITEKTUR
BPLUSARCHITEKTUR

BPLUSARCHITEKTUR
BPLUSARCHITEKTUR
BPLUSARCHITEKTUR

Не исключено, что многим читателям homify представленный на фото интерьер вполне придется по вкусу, но новые владельцы дома сошлись во мнении, что он отслужил свое, и  массивному деревянному серванту вместе с фарфоровой посудой пора отправляться на свалку истории. В свою очередь, архитекторы решили далеко не отклоняться от выбранного курса и оформили столовую так же, как и гостиную.

После: Как бы вы обставили это помещение?

Wohnungen K. , BPLUSARCHITEKTUR BPLUSARCHITEKTUR Коридор, прихожая и лестница в модерн стиле
BPLUSARCHITEKTUR

BPLUSARCHITEKTUR
BPLUSARCHITEKTUR
BPLUSARCHITEKTUR

Теперь, некогда узкое пространство столовой, заполнилось светом и свежестью. Оно, словно пустой холст, на который новые владельцы будут постепенно накладывать свои мазки. А мы можем воспользоваться моментом и потренировать воображение. Нам представляется, что здесь вполне удачно смотрелся бы скандинавский стиль, представленный минималистичной мебелью и стильным, но не навязчивым декором. Обычные двери мы бы заменили на раздвижные, чтобы сэкономить ограниченное пространство комнаты, а на потолок повесили бы светильник необычной геометрической формы. А как бы вы обставили это помещение?

До: Лестничный проем

Wohnungen K. , BPLUSARCHITEKTUR BPLUSARCHITEKTUR
BPLUSARCHITEKTUR

BPLUSARCHITEKTUR
BPLUSARCHITEKTUR
BPLUSARCHITEKTUR

Лестница дома выглядит слишком банально и стандартно для ультрасовременного интерьера, который ожидают увидеть заказчики. Никого уже не удивишь металлическими перилами и ковролином на ступеньках, поэтому архитекторам пришлось в поте лица искать новые дизайнерские решения. Кто знает, может они подсмотрели их в статье ’Необыкновенные лестницы’.

После: Неожиданный поворот

Wohnungen K. , BPLUSARCHITEKTUR BPLUSARCHITEKTUR Коридор, прихожая и лестница в модерн стиле
BPLUSARCHITEKTUR

BPLUSARCHITEKTUR
BPLUSARCHITEKTUR
BPLUSARCHITEKTUR

Дизайн лестницы заслуживает наивысшей похвалы. Здесь на лицо искусная игра линий и контрастов – яркие белые стены контрастируют с гладкими черными оконными рамами, в то время как вертикальная форма перил сочетается с горизонтальными жалюзи. Благодаря этим эффектам, архитекторами была достигнута невероятная глубина пространства.

Почти как в Голливуде
Понравился ли вам этот проект? Ждем восторженных и критических отзывов! 

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