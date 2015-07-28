До и После: Редизайн интерьера

Теперь, некогда узкое пространство столовой, заполнилось светом и свежестью. Оно, словно пустой холст, на который новые владельцы будут постепенно накладывать свои мазки. А мы можем воспользоваться моментом и потренировать воображение. Нам представляется, что здесь вполне удачно смотрелся бы скандинавский стиль, представленный минималистичной мебелью и стильным, но не навязчивым декором. Обычные двери мы бы заменили на раздвижные, чтобы сэкономить ограниченное пространство комнаты, а на потолок повесили бы светильник необычной геометрической формы. А как бы вы обставили это помещение?