До и После: Редизайн интерьера

Проект, о котором будет рассказано в этой статье, является эталоном утонченности и элегантности в интерьере. Дом вовсе необязательно должен выглядеть помпезно и роскошно, чтобы привлекать внимание. Иногда бывает вполне достаточно провести небольшой редизайн, чтобы в корне изменить визуальное впечатление от интерьера.
В этой Книге идей мы продемонстрируем, как специалисты из студии bplus Architektur шаг за шагом превращали старомодный дом в лакомый кусочек загородной недвижимости.
Это, конечно же, далеко не худшая гостиная комната из тех, что нам доводилось видеть в рубрике ’До и После’, но вряд ли современному человеку захотелось бы жить в квартире, интерьер которой настолько пропитан духом давно ушедших 60-х. Даже относительно новый мягкий уголок не спасает положение. Давайте посмотрим, какое решение предложили профессионалы.
Архитекторы совершенно безжалостно вынесли из дома все, что могло представлять угрозу модернизации дома, оставив новым владельцам заново побеленные стены, отполированный паркет и два ряда встроенных светильников. Обновленная гостиная выглядит свежо и демонстрирует большой потенциал для дизайнерских экспериментов.
Не исключено, что многим читателям homify представленный на фото интерьер вполне придется по вкусу, но новые владельцы дома сошлись во мнении, что он отслужил свое, и массивному деревянному серванту вместе с фарфоровой посудой пора отправляться на свалку истории. В свою очередь, архитекторы решили далеко не отклоняться от выбранного курса и оформили столовую так же, как и гостиную.
Теперь, некогда узкое пространство столовой, заполнилось светом и свежестью. Оно, словно пустой холст, на который новые владельцы будут постепенно накладывать свои мазки. А мы можем воспользоваться моментом и потренировать воображение. Нам представляется, что здесь вполне удачно смотрелся бы скандинавский стиль, представленный минималистичной мебелью и стильным, но не навязчивым декором. Обычные двери мы бы заменили на раздвижные, чтобы сэкономить ограниченное пространство комнаты, а на потолок повесили бы светильник необычной геометрической формы. А как бы вы обставили это помещение?
Лестница дома выглядит слишком банально и стандартно для ультрасовременного интерьера, который ожидают увидеть заказчики. Никого уже не удивишь металлическими перилами и ковролином на ступеньках, поэтому архитекторам пришлось в поте лица искать новые дизайнерские решения. Кто знает, может они подсмотрели их в статье ’Необыкновенные лестницы’.
Дизайн лестницы заслуживает наивысшей похвалы. Здесь на лицо искусная игра линий и контрастов – яркие белые стены контрастируют с гладкими черными оконными рамами, в то время как вертикальная форма перил сочетается с горизонтальными жалюзи. Благодаря этим эффектам, архитекторами была достигнута невероятная глубина пространства.