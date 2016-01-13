Мини-отель на склоне горы

Как должен выглядеть дом мечты? Пожалуй, этот вопрос каждый задавал задавал себе хотя бы раз в жизни. Одни мечтают о современном эргономичном дизайне с баром на крыше и бассейном. Другие видят во снах классический домик в деревне, окруженный высокими соснами. Что бы ни делало нашу мечту уникальной, архитекторы и дизайнеры интерьера всегда помогут её реализовать в самом лучшем виде.

Часто среди проектов нашего журнала мы видим работы, которые стали частью реконструкции старых городских или загородных сооружений. Масштабные переделки делают такие дома современными и пригодными для жизни. На этот раз местом действия стала Португалия.