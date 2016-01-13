Мини-отель на склоне горы

Как должен выглядеть дом мечты? Пожалуй, этот вопрос каждый задавал задавал себе хотя бы раз в жизни. Одни мечтают о современном эргономичном дизайне с баром на крыше и бассейном. Другие видят во снах классический домик в деревне, окруженный высокими соснами. Что бы ни делало нашу мечту уникальной, архитекторы и дизайнеры интерьера всегда помогут её реализовать в самом лучшем виде.
Часто среди проектов нашего журнала мы видим работы, которые стали частью реконструкции старых городских или загородных сооружений. Масштабные переделки делают такие дома современными и пригодными для жизни. На этот раз местом действия стала Португалия.
Старая ферма за годы пустования оставила в память о себе только лишь стены, с заботой выложенные из камня много-много лет назад. О прежних интерьерах можно было лишь догадываться, так как перед архитекторами предстала картина, сравнить которую можно с находкой историков и палеонтологов во время раскопок.
Как видно по фотографии, ландшафт местности отнюдь не ровный. Поэтому приступившие к реставрации архитекторы внимательно изучили прилегающие к дому участки земли, чтобы извлечь максимальную пользу от места расположения. Одна из целей – восстановить связь между различными частями дома, которые прежде были оторваны друг от друга.
Оторванность одной части дома от другой объясняется тем, что некогда здесь находились конюшни. В настоящее время постройка представляет из себя своеобразный оазис для путешественника, который стремится прочь от городской суеты и желает расслабиться в идиллической обстановке. Полностью прозрачная стена позволяет наслаждаться ярким солнцем и красивым зеленым пейзажем практически с момента пробуждения.
Фасад являлся предметом пристального внимания архитекторов. Несколько иной вид на дом открывается перед нами со стороны главного входа. Как мы видим, стены фасада были оставлены нетронутыми, однако, одна из них все-таки претерпела серьезные изменения. Теперь новые панорамные окна-стены первого и второго этажей регулируют освещение комнат. Из них открывается великолепнейший вид на сад.
Новая постройка включает в себя три спальных комнаты (каждая имеет личный санузел), просторную гостиную с обеденной зоной и кухней. В работе над проектом использовались исключительно качественные материалы, авторы целенаправленно отказались от излишнего декора, отдав предпочтение строгому дизайну, чистым линиям и гладким формам. В другой части дома находится небольшая квартира.
Здесь находится небольшая студия с отдельной спальней, ванной, гостиной, столовой и кухней. Как видно на фотографии, интерьеры выполнены в едином стиле, где основной материал отделки – дерево. Стеклянные двери можно раздвинуть по принципу дверей-купе, и первый этаж превратится в уютную минималистичную террасу.
Планировка дома – это основа его функциональности и удобства, именно поэтому ей было уделено такое большое внимание. Цельность всех помещений обеспечивается тремя элементами: этажность, большие панорамные окна и единое оформление интерьеров. Центральную роль в пространстве играет коридор, который соединяет все части этого дома.