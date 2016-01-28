Альтернативное отопление – пеллетные печи

Все согласны с тем, что газ считается самым экономичным видом топлива. Но он есть далеко не везде. В том случае если рядом нет газовой магистрали, а также вы не хотите ставить у себя на участке большие хранилища для топлива, то самым оптимальным решением будет монтаж котлов, работающих на пеллетах. В плане экономичности они уступают лишь газовому оборудованию, а в отоплении частного дома являются ему хорошей альтернативой. Если есть сложности в проведении газа, вы не хотите переплачивать за отопление, то котел на пеллетах – это то, что вам нужно. Они могут использоваться как в больших промышленных зданиях, так и в небольших домах. Так как в ассортименте современных производителей есть приборы этого типа с мощностью от 15 кВт до нескольких мВт. Поэтому они могут не только отапливать дом, но еще и нагревать воду.

В данной статье рассмотрено альтернативное отопление – пеллетные котлы. Вы узнаете, какой лучше котел выбрать, какие бывают их виды, как устанавливать, какая их цена.