Альтернативное отопление – пеллетные печи

Все согласны с тем, что газ считается самым экономичным видом топлива. Но он есть далеко не везде. В том случае если рядом нет газовой магистрали, а также вы не хотите ставить у себя на участке большие хранилища для топлива, то самым оптимальным решением будет монтаж котлов, работающих на пеллетах. В плане экономичности они уступают лишь газовому оборудованию, а в отоплении частного дома являются ему хорошей альтернативой. Если есть сложности в проведении газа, вы не хотите переплачивать за отопление, то котел на пеллетах – это то, что вам нужно. Они могут использоваться как в больших промышленных зданиях, так и в небольших домах. Так как в ассортименте современных производителей есть приборы этого типа с мощностью от 15 кВт до нескольких мВт. Поэтому они могут не только отапливать дом, но еще и нагревать воду.
В данной статье рассмотрено альтернативное отопление – пеллетные котлы. Вы узнаете, какой лучше котел выбрать, какие бывают их виды, как устанавливать, какая их цена.
Итак, пеллетные котлы являются разновидностью котлов на твердом топливе. Они созданы для сжигания древесных топливных гранул, то есть пеллет. Перед покупкой этого агрегата нужны определиться с некоторыми параметрами. Важно выбрать правильный размер печи. Он зависит, прежде всего, от размера помещения, где он будет располагаться. От этого зависит теплопроизводительность.
Если тепловая мощность будет недостаточной для помещения, то не будет так тепло, как это необходимо. При большой теплоотдаче станет слишком жарко. Например, для комнаты 30 кв.м. хватит мощности 3кВт, для комнаты 100 кв.м. уже нужна мощность 12 кВт. Учитывайте также не только размер комнаты, но и ее расположение, теплоизоляцию дома, имеющиеся другие виды отопления в доме.
Есть разные виды пеллетных котлов, начиная от самых современных с гладкой поверхностью и заканчивая традиционными железными печами. Друг от друга они отличаются по внешнему виду и набору функций. Некоторые модели могут стоять отдельно, другие же могут встраиваться в уже стоящие камины. Если вам важен внешний вид котла, то обратите внимание на те модели, у которых красивый рисунок пламени. Он даже создаст более классический вид. Существуют печи, для работы которых нужно электричество. Поэтому важно их разместить вблизи электрической розетки.
В зависимости от уровня универсальности можно определить 3 вида котлов на пеллетах. Первый вид – может работать только с этим видом топлива. Второй вид – более универсален, совершив небольшое переоборудование топки, можно будет класть поленья. Но долгое время работать при таких условиях агрегат не сможет, поскольку при сгорании обычной древесины выделяется очень много пепла и сажи. Третий вид – универсальные модели. Они работают от любого твердого топлива. Данные приборы имеют несколько топок – отдельная для дров, для пеллет и т.д. Чтобы выбрать наиболее подходящий вариант, проконсультируйтесь со специалистом, он подскажет, что будет лучше именно для вас.
К установке пеллетного котла нужно подойти с умом. Выбранный вид печи всегда будет определять сам процесс и место установки. Отдельно стоящий котел размещается на открытом месте, чтобы тепло равномерно шло по пространству. Встраиваемые котлы обычно вставляются в уже существующее место для камина. Но также их можно поставить в угол или к стене. Стоит учесть, что нужно будет сделать специальное отверстие, через которое будут удаляться газы. Тип такой вентиляции зависит от типа дома. Важно, чтобы любой пеллетный котел был установлен специалистом.
Чтобы получить максимальную производительность от вашего пеллетного котла, важно использовать пеллеты самого высокого качества, так как они могут иметь разное качество, но при этом важно подобрать то, что подойдет именно для вашей печи. У некоторых пеллет есть свойства, позволяющие им гореть дольше и более эффективно. В основном выделяют два их уровня – стандарт и премиум. Отличие состоит в содержании неорганической золы. Выбор таких пеллет зависит от типа вашего котла. Котлы, созданные для работы с пеллетами с небольшим содержанием золы, не будут так эффективны, как пеллеты с высоким ее содержанием. Чтобы узнать, какие пеллеты подходят больше, лучше всего обратиться к производителю.
Альтернативное отопление – пеллетные котлы имеют стоимось несколько выше, чем Цена на пеллетные котлы, конечно, несколько выше, чем на обычные твердотопливники, но их плюсы легко уравновешивают этот минус. Но приборы этого вида примерно в два раза дешевле дизельных, почти вчетверо – электрических, и на треть эффективнее, чем обычные дровяные.
Содержать правильно пеллетный котел очень важно, но также это достаточно легко. Печь нужно регулярно чистить. Это будет гарантировать не только чистоту, но и эффективную работу. При добавлении новых пеллет всегда проверяйте место их локации. Убедитесь, что нет никаких помех для работы. Для поддержания исправности котел должен регулярно обслуживаться квалифицированным специалистом. Это должно происходить хотя бы раз в год, чтобы очистить трубы, вентиляционную систему, убедиться, что работа котла безопасна.
Таким образом, вы узнали об альтернативном отоплении – пеллетных котлах. Они имеют много неоспоримых преимуществ, благодаря которым они стали так популярны. Надеемся, что наши советы помогут вам определиться с выбором котла, что вы нашли нужную информацию.