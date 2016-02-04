Свойства материалов и покрытий для ванной комнаты

Обустройство ванной комнаты также немаловажно, как выбор интерьера и оформление остальных комнат в доме, ведь именно там человек может расслабиться после сложного рабочего дня, отдохнуть и «смыть» усталость, напряжение. При выборе дизайна следует обратить внимание на материалы для ванной комнаты, которые будут составлять основу, базу помещения. В зависимости от вкусовых предпочтений хозяина дома, предназначения и функций ванной выбираем подходящий интерьер и покрытие.
Для создания комфортной атмосферы следует остановиться на древесине в вопросе выбора материалов для ванной комнаты. Именно дерево способно так эффективно сохранять тепло и создавать особый уют в помещении. Не стоит волноваться насчет влаги, беспокоиться, что древесина может набухнуть, деформироваться и испортиться. В современном мире оформления интерьера используется дерево специальных пород, а также особые покрытия, не позволяющие внешним раздражителям влиять и изменять структуру данного материала.
Деревянная ванная комната может иметь из дерева лишь стены и потолок, оформленные в виде балок и досок. Такая ванная будет напоминать уютную сауну, что визуально сделает комнату еще теплее. Также возможно оформление других элементов под дерево. Например, деревянная раковина, покрытая специальным лаком, или зеркало, произвольно обрамленное слоем древесины. Такие аксессуары и нестандартные элементы стоят недешево, но потому и смотрятся изысканно и богато. Для упрощения задачи по созданию деревянной ванной комнаты можно использовать классическую мебель из дерева, найти которую не составит труда.
Такой материал для ванной комнаты, как плитка, является наиболее популярным распространенным, благодаря ряду значительных преимуществ:
Влаго- и термостойкость. Именно в ванной комнате существует наибольшая вероятность попадания воды на поверхность стен и пола. Плитка обладает высокой устойчивостью к влаге и температуре, не позволит воде проникнуть дальше уровня пола, легко вытирается и сушится.
Износостойкость и долговечность. Плитку достаточно сложно повредить и испортить. Если обращаться с ней более или менее аккуратно, не применяя агрессивных интенсивных действий, данный материал для ванной комнаты прослужит не одному поколению в доме.
Практичность. Плитка не выгорает, не теряет свой первоначальный внешний вид, легко моется, чистится и не поддается влиянию различных химических средств.
Универсальность. Благодаря широкому ассортименты и большому выбору различных форм, размеров, оттенков и узоров плитки, она подойдет под любой интерьер и будет гармонично сочетаться с общим дизайном.
Среди недостатков можно выделить лишь сложный и продолжительный монтаж, дабы идеально уложить каждую плитку на свое место, и наличие швов на стыке плиток, сквозь которые может просочиться вода. Эта проблема устраняется нанесением специальной устойчивой от влаги затиркой, которая, к сожалению, со временем может потемнеть и вызвать появление грибка, поэтому необходимо периодически ухаживать и обрабатывать швы между плитами антисептиком.
Среди дорогостоящих материалов для ванной комнаты – мрамор, доступный совершенно не каждому. Мраморное покрытие говорит о высоком статусе хозяев дома, аристократичном вкусе, богатстве и роскошной жизни. И, действительно, мрамор смотрится весьма благородно по сравнению с другими отделочными материалами.
Все чаще современные дизайнеры, чтобы сэкономить денежные сбережения хозяев дома, предлагают использовать, вместо натурального камня, искусственный, который визуально от настоящего не отличить. Среди других характеристик искусственного мрамора – весомая дешевизна, легкость самого материала, относительная простота монтажа. Несомненно, что натуральный мрамор для покрытия ванной комнаты является более изысканным решением, доступным не каждому, отличительной чертой вашей ванной. Но если не желаете тратить много денег и сил на дорогостоящие материалы для ванной комнаты, тогда остановите свой выбор на покрытии из искусственного мрамора, который внешне создаст такую же характерную аристократическую роскошную атмосферу за меньшую плату.
Керамическая плитка является наиболее универсальным материалом для ванной комнаты, который используется в оформлении ванной чаще всего. Практичность керамической плитки заключается в ее разнообразии и широком ассортименте. Люди, абсолютно разных статусов и классов, могут подобрать себе плитку вванную по желаемой цене, выбрав нужную форму, размер, сложность и оттенок плитки.
Производители постарались обеспечить покупателей как можно более разнообразным выбором цвета, узора и орнамента плитки. На данный момент существует неисчислимое количество различных видов плитки. Например, фигурная – чередование фигур, выполненных в нескольких основных цветах, в определенном порядке. Или мозаика – более мелкий и трудоемкий процесс, в результате которого получаем неповторимый оригинальный рисунок на поверхности.
Размещая керамическую плитку в виде горизонтального рисунка, есть возможность визуально расширить помещение. Создав вертикальную картинку – удлиняем ванную комнату. Такая технология автоматически решает проблему небольших ванных хоть и не с технической стороны, но визуально создает больше объема и пространства, что благоприятно влияет на восприятие человека.
Остановившись на выборе такого материала для ванной комнаты, как керамическая плитка, не стоит забывать, что при намокании она становится достаточно скользкой. Такая особенность может привести к неудачным падениям и более опасным последствиям. Но не следует сразу же отказываться от такого практичного и универсального покрытия, ведь существует плитка нескользящая.
Благодаря особому орнаменту на поверхности плитки, созданному целенаправленно против скольжения, и новым специальным материалам, используемым при изготовлении плитки, например, керамограниту, автоматически уменьшается процент вероятности скольжения на мокром полу и неудачного падения. Данная технология и особенность плитки необходима в помещениях с бассейнами для устранения несчастных случаев, а также в доме, где живут маленькие дети, так как именно они наиболее уязвимы к ударам и повреждениям.
Разобравшись с выбором материала для ванной комнаты, необходимо позаботиться о практичности и функциональности остальных предметов в помещении. Установка радиатора – теплой батареи – в ванной является эффективным решением в вопросе создания и сохранения тепла в комнате. Мощный радиатор способен нагревать масштабное помещение, даже если за пределами комнаты холодно, что является необходимым после купания в горячей воде.
Также радиатор может послужить своеобразной сушилкой для полотенец и небольших мокрых вещей. Повесив тканевые изделия на батарею, вы в несколько раз ускоряете процесс сушки полотенца или одежды, а в результате получаете сухие и к тому же теплые вещи.
Среди прочих материалов для ванной комнаты нельзя не отметить ковер. Выходя разгоряченным после душа, не очень приятно ступить на мокрый и холодный пол. Помимо неприятных ощущений, еще можно и заболеть после такого перепада температуры. Для более комфортного времяпровождения в ванной комнате положите на пол небольшой ковер. Естественное тепло и мягкость данного материала продолжит приятные ощущения после душа и создаст особую уютную обстановку в помещении.
Совершенно необязательно стелить ковровое покрытие по всей территории ванной комнаты. Достаточно лишь небольшого коврика, чтобы обеспечить себя теплом и комфортом. Единственным недостатком ковра в ванной является его намокание и хорошее впитывание влаги, но при наличии радиатора вы в считанные минуты сможете быстро просушить мокрый коврик прямо на батарее.