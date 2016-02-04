Свойства материалов и покрытий для ванной комнаты

Такой материал для ванной комнаты, как плитка, является наиболее популярным распространенным, благодаря ряду значительных преимуществ:

Влаго- и термостойкость. Именно в ванной комнате существует наибольшая вероятность попадания воды на поверхность стен и пола. Плитка обладает высокой устойчивостью к влаге и температуре, не позволит воде проникнуть дальше уровня пола, легко вытирается и сушится.

Износостойкость и долговечность. Плитку достаточно сложно повредить и испортить. Если обращаться с ней более или менее аккуратно, не применяя агрессивных интенсивных действий, данный материал для ванной комнаты прослужит не одному поколению в доме.

Практичность. Плитка не выгорает, не теряет свой первоначальный внешний вид, легко моется, чистится и не поддается влиянию различных химических средств.

Универсальность. Благодаря широкому ассортименты и большому выбору различных форм, размеров, оттенков и узоров плитки, она подойдет под любой интерьер и будет гармонично сочетаться с общим дизайном.

Среди недостатков можно выделить лишь сложный и продолжительный монтаж, дабы идеально уложить каждую плитку на свое место, и наличие швов на стыке плиток, сквозь которые может просочиться вода. Эта проблема устраняется нанесением специальной устойчивой от влаги затиркой, которая, к сожалению, со временем может потемнеть и вызвать появление грибка, поэтому необходимо периодически ухаживать и обрабатывать швы между плитами антисептиком.