Использование узоров в интерьере – полезные советы

В этой статье мы расскажем о самых популярных вариантах внесения в интерьер ярких красок — наиболее известных орнаментах, узорах и рисунках. Выясним, как можно вписать все эти цветы, квадраты и полоски в интерьер, чтобы подчеркнуть его оригинальность и добиться необычного визуального эффекта.
Узоры с повторяющимися и чередующимися элементами служат для украшения чего угодно, в том числе, конечно, интерьеров. В предыдущей статье мы уже рассказывали об узоре
гусиная лапка или ломаная клетка. В этой статье мы хотим познакомить вас с не менее популярными орнаментами из тех, что находят
применение в декорировании домашних интерьеров.
Уже древневавилонским мастерам было знакомо ремесло декорирования тканых материалов нанесением на них цветных узоров. А первое письменное упоминание о нем сделано Плинием Старшим. Нанесение рисунков на ткань было тогда экономичной заменой вышивки, а затем стало самостоятельным искусством. Раскрашивание холстов выполнялось примитивными перьями и кистями. В Средневековье получило распространение искусство «набивных» рисунков. Для них использовались деревянные клише: мастер прикладывал их к ткани и молотком «набивал» узор.
Жуи (туаль-де-жуи). Ткань с набивным рисунком, обычно пасторального сюжета, цветочные принты, исторические и античные сюжеты. Традиционно такие рисунки печатались в одну краску, красную, розовую или фиолетовую, и часто повторялись. Современные художники обыгрывают стилистику туаль-де-жуи, изменяя ее: принты бывают и монохромными, и многоцветными, используются не только для обоев, но и для столовой посуды, текстиля и т.п.
Хотя геометрические узоры используются в архитектуре и дизайне интерьеров уже множество веков, но только в последние годы они начали становиться особенно популярными, пока в 2015 году не стали одними из главных трендов во всех сферах моды.
Геометрический узор привлекает чистой форм, таких как треугольники, квадраты и шестиугольники. Чистота геометрических форм, делает их идеальными для различных стилей. Геометрический узор может быть использован в самых различных геометрических находках в дизайне и интерьере, от стеллажа до мебели и геометрии на стенах.
Геометрический узор – шестиугольник может быть идеальным вариантом для плитки в ванной. Сотовая структура рисунка прекрасный вариант особенно в сочетании светлых и темных тонов. В данном случае интересно выполнен переход орнамента с пола на стену, что придает интерьеру целостности.
Дамаск – это столица Сирии, один из древнейших городов в мире, чудесный изумруд, окаймленный желтым песком, город из
Тысячи и одной ночи. Но
помимо всего этого дамаск – это прекрасный узор с растительными
симметричными рисунками и неповторимым ритмом кривых линий. Дамасский
узор всегда считался атрибутом роскоши, добавляющим изысканную
сдержанность помещению. В настоящее время он снова набирает свою популярность.
Чаще всего дамасский рисунок можно увидеть именно на обоях. Он прекрасно впишется в интерьер любого стиля: от классического барокко до ультрасовременного хай-тека. Дамаск является достаточно сильным по энергетике узором, поэтому применять его следует грамотно. Всего одна стена, оклеенная обоями с таким симметричным рисунком способна полностью изменить интерьер в целом очень спокойной, классической комнаты.
Восьмидесятые годы – это пора экспериментов с формой и пространством, различные нововеяния. Интерьер в те годы выделялся при помощи выразительной декоративности, яркости и надменности.
Интерьеры 80-х годов набирают свою популярность в наше время. Ретро-стиль объединяет смелые узоры и цвета в интерьере. Если вы любите крупные рисунки, можете смело использовать их на ваших стенах с обоями, в качестве панно на отдельном участке стены, или на картине.
Также, рассмотрите менее активные дизайны, меньшего размера принты и повторяющиеся геометрические узоры – в рисунке стен, ковровых покрытий, обивки мягкой мебели, текстиля и и других аксессуаров.
В роли узора (принта) в интерьере могут выступать и комиксы. Несмотря на кажущуюся легкомысленность жанра, комиксы — искусство для взрослых людей. И спайдермеэны, и все прочие железные люди были нарисованы взрослыми и для взрослых (несмотря на то, что теперь эти герои так популярны среди детей), и неудивительно, что сегодня сюжеты комиксов используют в дизайне стильных современных интерьеров.
По большому счету, как и другие предметы изобразительного искусства, фрагменты комиксов, расположенные на стенах, будут самым выигрышным вариантом: привлекая к себе внимание, они станут своеобразным тематическим центром комнаты, особенно небольшой.
Однако использование сюжетов комиксов в дизайне интерьера не ограничивается только постерами и обоями: есть множество примеров удачного дизайна тканей, в том числе обивочных, которые с успехом можно применить в декоре и оформлении мебели. Такое часто встречается в стиле поп-арт в интерьере.
Благодаря своей стилистике, комиксы и их разнообразные фрагменты будут удачно смотреться в интерьере в стиле эклектика или городском casual, которые так по нраву молодым и энергичным людям, способным совмещать серьезность и иронию в одной комнате.
Мода на яркие интерьеры в самом разгаре. Вы считаете черно белый узор сдержанным? Строгим? Изысканным? Черно белый дизайн основан на сильнейшем контрасте двух противоположностей, благодаря чему ни один элемент интерьера с этим узором не будет пропущен глазом.
Черный и белый цвета не такие уж и привередливые. Они легко уживаются практически в любом стиле: рококо, ар-деко, хай-тек, эклектика и т. д. В данном случае дизайнеры подобрали ковер с геометрическими полосками, который отлично вписался в достаточно сдержанный интерьер гостиной.