Использование узоров в интерьере – полезные советы

В этой статье мы расскажем о самых популярных вариантах внесения в интерьер ярких красок — наиболее известных орнаментах, узорах и рисунках. Выясним, как можно вписать все эти цветы, квадраты и полоски в интерьер, чтобы подчеркнуть его оригинальность и добиться необычного визуального эффекта.

Узоры с повторяющимися и чередующимися элементами служат для украшения чего угодно, в том числе, конечно, интерьеров. В предыдущей статье мы уже рассказывали об узоре гусиная лапка или ломаная клетка. В этой статье мы хотим познакомить вас с не менее популярными орнаментами из тех, что находят применение в декорировании домашних интерьеров.