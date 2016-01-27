Наслаждайтесь своим садом в зимний период

Зимой ваш сад впадает в глубокий и длительный сон. Земля и оголившиеся деревья укрываются белым одеялом из пушистого снега. Кажется, что на этом месте больше никогда не будут расти цветы, пахнуть травы и плодоносить деревья, но всё, как говорится, временно. Кому-то покажется странным то, что, не смотря на сонную природу, даже зимой необходимо ухаживать за садом, чтобы он имел опрятный вид.
Пребывая на даче с наступлением холодов, нужно тщательно задуматься о правильном обустройстве сада, чтобы он радовал глаз в любое время года. Конечно, в морозы это сделать намного сложнее, но особенная атмосфера природы в это время и полёт фантазии помогут создать ваш зимний сад мечты. Специально для этого мы подобрали самые лучшие советы, с помощью которых вы сможете любоваться своим зелёным уголком круглый год.
Первым условием идеального сада является ухоженный вид. Именно его опрятность указывает на хозяйственность людей, поэтому вы должны позаботиться об этом. Несмотря на то, что осенью опадает большое количество листвы, то даже с приходом зимы этот процесс может не прекращаться. Поэтому листья нужно регулярно сгребать и выбрасывать, ведь они не прибавят вашему зимнему саду красоты. Не затягивайте с этим делом, ведь сильный ветер может разнести опавшие листья по всему участку.
Нелишними в саду будут аккуратно проделанные снежные тропинки. Они украсят ваш сад и придадут ему аккуратности. Что касается инструментов садовника, то не стоит разбрасывать по территории участка лопаты, грабли, лейки и перчатки − этому инвентарю необходимо выделить специальное место для хранения, чтоб везде и во всём у вас царил порядок. Конечно, если у вас в доме уже есть зимний сад, то небольшие и особо ценные растения следует перенести в эту зону, так вы наполните свое жилище гармонией и уютом.
Среди садоводов очень ценятся вечнозелёные растения, которые радуют глаз хозяев целый год. Важная роль среди них в зимнем саду принадлежит деревьям и кустарникам. Красиво высаженные растения создают впечатление гармонии и красоты. В основном к вечнозелёным деревьям чаще всего относят хвойные растения, но даже им можно найти хорошую альтернативу. Например, их можно заменить такими растениями, как рододендрон, вереск эрика, камелию, падуб и волчеягодник.
Особенным украшением зимнего сада станут также деревья с плодами, ягодами и шишками. Таким образом, вы не только сделаете ваш сад красивым, но и поможете голодным птичкам легче пережить холода. К таким растениям можно отнести облепиху, барбарис, боярышник, шиповник, кизильник, бересклет и рябину. Эти деревья могут расти даже в самых суровых зимних условиях.
ИГОРА
Терраса, с которой видно ваш зимний сад, должна выглядеть соответствующе даже в холодное время года. Независимо от того, закрытая она или открытая, необходимо позаботиться о качественной мебели. Она должна быть из прочного материала, который хорошо переносит перепады температур. Покупатели часто отдают предпочтение искусственному ротангу или мрамору, который станет отличным украшением террасы и легко перенесёт холод. Хорошим выбором станут и мраморные столы. Деревянной мебели лучше избегать или же прятать зимой в закрытое помещение, иначе срок её службы существенно сократиться. Мягкую мебель также лучше ставить только на лето.
Для того чтоб ваш участок выглядел красиво, стоит позаботиться о водопроводных системах. Перед наступлением холодов подготовьте к зиме бассейны и фонтаны, которые находятся в вашем зимнем саду. Например, чтоб законсервировать бассейн на зиму нужно провести в нём генеральную уборку, тщательно прочищая дно и стенки. Необходимо промыть фильтр и закрыть кран подпитки. После промывки фильтра вода должна быть слита до уровня боковых форсунок. После этого необходимо выровнять уровень PH в бассейне и обработать воду средством для зимней консервации, затем насосом следует перемешать добавку и слить воду. Всю оставшуюся влагу нужно выдуть компрессором. Бассейн обычно покрывают специальным накрытием, которое защищает его от попадания дождя, снега и мусора.
Для того чтоб подготовить фонтан, прежде всего, необходимо спустить с него воду, а опорожнённую чашу хорошенько помыть. Сливать воду нужно со всех составляющих фонтана, а трубопровод продуть компрессором. С фонтана следует вынуть насос и хранить всю зиму в тёплом помещении. Все остальные технологические приямки или компенсаторы хранят в коробках из пенопласта. Все портящиеся детали необходимо также снять, а на трубы поставить заглушки. Декоративную часть обязательно следует накрыть, чтоб во время перепадов температур не образовывались трещины. Фонтан нужно хорошо укутать плёнкой, а края прижать тяжёлыми досками, чтоб сильный ветер не снёс с него накрытие.
Если хотите создать что-то инновационное на вашем участке, то японский сад дзен станет отличным альтернативой зимнего сада. Японский ландшафт дзен или сад камней отличается от нашего традиционного понятия сада, ведь главную роль там играют не растения, а камни. Для японцев он является привычным местом для медитации и размышлений, поэтому такое чудо для них – привычное. При создании сада дзен не нужно опираться на симметрию и точность, ведь ни расположение, ни размер камней не имеет значения. Главное – выбрать место созерцания, от которого нужно отталкиваться при размещении элементов декора, ведь все они должны быть хорошо видны.
После того как вы создали свой неповторимый зимний сад за окном, то нет ничего лучше, чем любоваться им сквозь закрытую веранду рядом с камином и множеством зажжённых свечей. Эти элементы помогут создать атмосферу уюта и гармонии, которая поднимет настроение всей семье. Поэтому перед похолоданием сделайте хороший запас красивых ароматических свечей на всю зиму. Что касается электрического камина, то при покупке его стоит избегать, ведь искусственный прибор не подарить вам такого наслаждения, как звук потрескивания сухих дров в настоящем камине.
В детстве нас учили помогать братьям нашим меньшим, так почему бы не сделать это в холодный зимний период? Запаситесь креативом и создайте уникальный скворечник с подручных материалов своими руками. Включите в работу и своих детей. Это станет не только увлекательной игрой, но и воспитательной работой, ведь малышам любовь к природе нужно прививать с самого детства.
Скворечник станет домом для голодных птичек и украсит ваш зимний сад. Деревянная кормушка в виде разукрашенного домика очень понравиться пернатым, особенно если будет сделана руками любящей семьи. Вот так просто и быстро вы можете сделать ваш зимний сад круглогодичным украшением участка. Главное − помнить, что только вы можете создать из своего сада настоящее произведение искусства даже в лютые морозы, поэтому не теряйте времени, а сделайте себе рай для вдохновения и отдыха.