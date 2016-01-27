Наслаждайтесь своим садом в зимний период

Зимой ваш сад впадает в глубокий и длительный сон. Земля и оголившиеся деревья укрываются белым одеялом из пушистого снега. Кажется, что на этом месте больше никогда не будут расти цветы, пахнуть травы и плодоносить деревья, но всё, как говорится, временно. Кому-то покажется странным то, что, не смотря на сонную природу, даже зимой необходимо ухаживать за садом, чтобы он имел опрятный вид.

Пребывая на даче с наступлением холодов, нужно тщательно задуматься о правильном обустройстве сада, чтобы он радовал глаз в любое время года. Конечно, в морозы это сделать намного сложнее, но особенная атмосфера природы в это время и полёт фантазии помогут создать ваш зимний сад мечты. Специально для этого мы подобрали самые лучшие советы, с помощью которых вы сможете любоваться своим зелёным уголком круглый год.