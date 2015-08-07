Свечи для декора

Если раньше свечи использовались в основном для практических целей – освещения помещения, то сейчас свечи – это неотъемлемый предмет декора. Романтическое свидание, ужин в теплом семейном кругу, да и просто отдых становятся прекраснее и спокойнее при осторожном пылании огня.
Несмотря на огромное разнообразие удивительно красивых и современных бра, люстр, ночников и прочих осветительных приборов, каждый человек осознает, что именно свечи способны придать уют любому помещению, согрев его теплом живого пламени.
В канун Нового года существует множество способов украсить дом при помощи свечей. Уложите вокруг несколько пушистых еловых веточек, а также новогодние шары-украшения, или разноцветную гирлянду. Такая композиция будет великолепно смотреться в центре стола, а с наступлением сумерек, при зажженных свечах, наверняка послужит главным украшением комнаты. Дополнительно ознакомиться с вариантами декорирования рождественского стола свечами вы можете в следующей статье.
Нет ничего более романтичного, чем легкое мерцание свечи в сумерках. Во время холодных месяцев года роль свеч могут взять на себя большие газовые фонари, которые, хоть и смотрятся менее романтично, чем свечи, зато позволяют нам продолжать наслаждаться часами, проведенными на открытом воздухе.
Эти забавные черные свечи от французских дизайнеров Bougies la francaise, несмотря на черный цвет, который у многих ассоциируется с грустью, внесут элемент непосредственности и веселья в пространство вашей комнаты. Они также смогут стать незаменимым подарком для любителей сказок.
Вне зависимости от созданных композиций, свечи всегда остаются загадочными и притягательными, они наверняка станут достойным украшением для любого интерьера, придав дому неповторимый уют и очарование.
Сегодня этот аксессуар изготавливается из самых различных материалов. Можно найти подсвечники из мельхиора и серебра, бронзы и латуни, дерева и стекла. Изготовить подсвечник можно даже самостоятельно – из глины, и даже обыкновенного теста.
В последние годы большую популярность приобрели плавающие свечи. Плавающие свечи в простых стеклянных вазах выглядят весьма оригинально, создать такое украшение можно в считанные минуты, привлекая фантазию и подручные средства.