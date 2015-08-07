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Свечи для декора

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Small courtyard garden, Paul Newman Landscapes Paul Newman Landscapes Сад в стиле модерн
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Если раньше свечи использовались в основном для практических целей – освещения помещения, то сейчас свечи – это неотъемлемый предмет декора. Романтическое свидание, ужин в теплом семейном кругу, да и просто отдых  становятся прекраснее и спокойнее при осторожном пылании огня.

Несмотря на огромное разнообразие удивительно красивых и современных бра, люстр, ночников и прочих осветительных приборов, каждый человек осознает, что именно свечи способны придать уют любому помещению, согрев его теплом живого пламени.

Свечи как неотъемлемый элемент декора новогоднего стола

Art de la table Christmas, studioReskos studioReskos
studioReskos

Art de la table Christmas

studioReskos
studioReskos
studioReskos

В канун Нового года существует множество способов украсить дом при помощи свечей. Уложите вокруг несколько пушистых еловых веточек, а также новогодние шары-украшения, или разноцветную гирлянду. Такая композиция будет великолепно смотреться в центре стола, а с наступлением сумерек, при зажженных свечах, наверняка послужит главным украшением комнаты. Дополнительно ознакомиться с вариантами декорирования рождественского стола свечами вы можете в следующей статье.

Свечи для создания романтической обстановки

Small courtyard garden, Paul Newman Landscapes Paul Newman Landscapes Сад в стиле модерн
Paul Newman Landscapes

Small courtyard garden

Paul Newman Landscapes
Paul Newman Landscapes
Paul Newman Landscapes

Нет ничего более романтичного, чем легкое мерцание свечи в сумерках. Во время холодных месяцев года роль свеч могут взять на себя большие газовые фонари, которые, хоть и смотрятся менее романтично, чем свечи, зато позволяют нам продолжать наслаждаться часами, проведенными на открытом воздухе. 

Различные формы свеч

Bougie déco de Noël Nain, Bougies la Française Bougies la Française ГостинаяАксессуары и декорации
Bougies la Française

Bougies la Française
Bougies la Française
Bougies la Française

Эти забавные черные свечи от французских дизайнеров Bougies la francaise, несмотря на черный цвет, который у многих ассоциируется с грустью, внесут элемент непосредственности и веселья в пространство вашей комнаты. Они также смогут стать незаменимым подарком для любителей сказок.

Особая притягательность свеч

Дом в Южной Африке, Елена Вэлхли Елена Вэлхли Гостиная в колониальном стиле
Елена Вэлхли

Дом в Южной Африке

Елена Вэлхли
Елена Вэлхли
Елена Вэлхли

Вне зависимости от созданных композиций, свечи всегда остаются загадочными и притягательными, они наверняка станут достойным украшением для любого интерьера, придав дому неповторимый уют и очарование.

Подсвечники

Candles, The New English The New English Спальная комната Аксессуары и декор
The New English

Candles

The New English
The New English
The New English

Сегодня этот аксессуар изготавливается из самых различных материалов. Можно найти подсвечники из мельхиора и серебра, бронзы и латуни, дерева и стекла. Изготовить подсвечник можно даже самостоятельно – из глины, и даже обыкновенного теста.

Плавающие свечи

Ivory floating candles and ball candles The London Candle Company Домашнее хозяйство Аксессуары и декор
The London Candle Company

Ivory floating candles and ball candles

The London Candle Company
The London Candle Company
The London Candle Company

В последние годы большую популярность приобрели плавающие свечи. Плавающие свечи в простых стеклянных вазах выглядят весьма оригинально, создать такое украшение можно в считанные минуты, привлекая фантазию и подручные средства.

Гостиная в стиле кантри: советы по дизайну
А как вы относитесь к декорированию интерьера свечами?

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