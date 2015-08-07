Свечи для декора

Если раньше свечи использовались в основном для практических целей – освещения помещения, то сейчас свечи – это неотъемлемый предмет декора. Романтическое свидание, ужин в теплом семейном кругу, да и просто отдых становятся прекраснее и спокойнее при осторожном пылании огня.

Несмотря на огромное разнообразие удивительно красивых и современных бра, люстр, ночников и прочих осветительных приборов, каждый человек осознает, что именно свечи способны придать уют любому помещению, согрев его теплом живого пламени.