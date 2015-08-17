Раньше кожаная мягкая мебель в основном приобреталась для офисных помещений. Теперь же она нашла применение и в квартирах, не исключением стала и спальная комната. Благодаря соответствующему подбору цвета, разнообразным формам, гарнитур идеально впишется в общий дизайн спальни.

Кожаная мебель для спальни отличается от кабинетной тем, что приоритетными являются совсем другие цели при изготовлении. Здесь важно получение комфорта, уюта, эргономичности и эстетичности. Формы должны быть мягкими и округлыми. Кожаные кровати для спальни обычно приобретаются с высокими, широкими изголовьями, сделанными из кожи. Каркас выбирают из прочной и дорогой древесины. Обивка может быть выполнена как из кожи, так и из другого материала. Чтобы интерьер комнаты выглядел стильно и интересно, к кровати подбирают также и кожаный пуфик. Белая кожаная кровать идеально впишется в холодный скандинавский стиль. Яркая кровать с золотым тиснением подойдет для создания арабского стиля. Можно использовать комоды, декорированные вставками из тисненой кожи. Все это будет иметь гармоничный и естественный вид.

Монументальность изголовья, глубокая утяжка кожи, интересный цвет делают представленную на фото кровать достойной внимания. Спальня приобретает изысканный внешний вид, а с данной кровати не хочется вставать.