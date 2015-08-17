Кожаная мебель является своеобразным показателем состоятельности и престижа. Помещение с такой мебелью приобретает вид респектабельности и элегантности. Кожаная мебель для спальни используется часто, так как она не только красива, но и удобна, практична.
Раньше кожаная мягкая мебель в основном приобреталась для офисных помещений. Теперь же она нашла применение и в квартирах, не исключением стала и спальная комната. Благодаря соответствующему подбору цвета, разнообразным формам, гарнитур идеально впишется в общий дизайн спальни.
Кожаная мебель для спальни отличается от кабинетной тем, что приоритетными являются совсем другие цели при изготовлении. Здесь важно получение комфорта, уюта, эргономичности и эстетичности. Формы должны быть мягкими и округлыми. Кожаные кровати для спальни обычно приобретаются с высокими, широкими изголовьями, сделанными из кожи. Каркас выбирают из прочной и дорогой древесины. Обивка может быть выполнена как из кожи, так и из другого материала. Чтобы интерьер комнаты выглядел стильно и интересно, к кровати подбирают также и кожаный пуфик. Белая кожаная кровать идеально впишется в холодный скандинавский стиль. Яркая кровать с золотым тиснением подойдет для создания арабского стиля. Можно использовать комоды, декорированные вставками из тисненой кожи. Все это будет иметь гармоничный и естественный вид.
Монументальность изголовья, глубокая утяжка кожи, интересный цвет делают представленную на фото кровать достойной внимания. Спальня приобретает изысканный внешний вид, а с данной кровати не хочется вставать.
Мебель из кожи характеризуется прочностью и износостойкостью, долговечностью. Кожа со временем не протирается, а блеск не исчезает. Она может использоваться практически для любого интерьерного стиля. Этот материал полностью экологичен, в нем не накапливается пыль, а значит, не становится причиной аллергии. У него замечательные декоративные характеристики, материал на ощупь гладкий и шелковистый. За кожей легко ухаживать, главное это делать вовремя. Она не впитывает посторонние запахи, но сохраняет свой уникальный аромат.
Такой вариант кожаной кровати является суперсовременным и модным. Она идеально подойдет любителям чего-то оригинального и необычного. Отдых на данной кровати подарит только самые хорошие и спокойные сны. Изголовье хорошо декорируется подушками. Данная просторная кровать способна подарить только комфорт. В основном этот вариант мягкой мебели используется для комнат-студий.
Кожаная мебель для спальни может прослужить долго, если правильно ее размещать. Ее не следует ставить возле отопления, так как кожа может потрескаться из-за постоянного нагрева. На кожаный предмет мебели не должны попадать солнечные лучи, иначе потеряется блеск, мягкость, могут появиться выгоревшие пятна. Сохраните этот материал от резкого перепада температуры и не покупайте ее для загородного дома, если там проживают непостоянно. Если пренебречь этим правилом, то внешний вид обивки испортится.
Если помимо кровати в спальне вы хотите разместить еще мягкую мебель, то лучше выбрать угловой ее вариант. Так можно сэкономить пространство.
Кожаная мебель для спальни белого цвета выглядит по-особенному роскошно. Использование двух разных материалов в изголовье свидетельствует об оригинальном дизайнерском самовыражении. Такая кровать имеет классический вид.
Кожаная мебель для спальни должна подвергаться регулярному уходу, хотя этот материал не является капризным. Берегите его от холода, жары, солнца. В итоге, в вашей спальне всегда будет прекрасный внешний вид мебели. Периодически кожу протирайте посредством влажной мягкой ткани. Чтобы данный материал блестел, протирайте его тканью, смоченной в молоке. Не позволяйте животным спать на мягкой мебели из кожи, следы от когтей убрать невозможно. Поверхность мебели не потускнеет, если вы не будете использовать растворители, ацетон, порошки. Лучше взять специальную жидкость, предназначенную для такого типа обивки.
Изысканный материал обивки представленной кровати, легкие и утонченные линии, декоративная утяжка делают интерьер в спальне поистине чарующим и необыкновенным. Декоративное обрамление изголовья достойно всех похвал.
Выразительное мягкое изголовье имеет весьма оригинальную форму. Благодаря этому кожаная мягкая мебель в спальне становится акцентным предметом, присваивающим себе все внимание. Такая кровать выглядит традиционно, но изысканно и со вкусом. Нежный цвет кожи только подчеркивает его положительные качества и свойства. В данном ложе вы будете ощущать себя по-королевски.
Кожа, обрамленная таким материалом, как дерево, выглядит поистине благородно и достойно. Декоративно вырезанное дерево делает спальню изящной, праздничной и в то же время уютной. Кровать дополнена пуфом. Он также изготовлен из кожи, отлично гармонизирует с кроватью и общим видом интерьера. Кожаный пуф может нести как декоративную функцию, так и практическую.
В такой кожаной кровати воплощена безупречная элегантность, необыкновенное спокойствие и максимальный уровень комфорта. Данное изголовье дополнительно украшает комнату, делая ее внешний вид наиболее выигрышным и запоминающимся. Белый цвет кожи привносит в спальню легкость, зрительное расширение пространства.
Данная кожаная кровать впишется в любой интерьер спальни, особенно классической направленности. Она может с достоинством подчеркнуть строгость и изящество минимализма, насыщенное богатство интерьера спальни. Кожаная кровать хорошо сочетается с подобранным интерьером и расписанной стеной.
Мягкая рельефная спинка дарит полное ощущение комфорта. На такой кровати вы всегда сможете расслабиться и отдохнуть в полную силу. Нестандартный цвет материала придает интерьеру нотку оригинальности и чего-то нового. Вставки на изголовье другого цвета подчеркивают всю красоту кожи. Все это воплощено в реальность благодаря Галине Микулик.
Кровать, сделанная из данного материала дарит настоящую роскошь. Объемная элегантная утяжка привносит в интерьер простор и легкость. Изголовье, направленное не вверх, а вширь, визуально увеличивает пространство помещения.
Кожаная кровать с кожаным изголовьем имеет массу преимуществ. Например, она приобретает воздухонепроницаемость, поддерживается комфортная температура, благодаря чему вам не будет жарко. Односпальные и двуспальные кожаные кровати достаточно практичны, они устойчивы к влаге, легко чистятся от пыли, гигиеничны, внешне привлекательны. По форме кожаную кровать можно взять классического варианта, а можно купить, например, округлой формы. Кожаная мебель для спальни никогда не надоест, от нее не устают.
Если в своей спальне вы хотите воплотить достаток, роскошь, состоятельность, то идеальным вариантом станет мягкая кожаная мебель. Она свидетельствует о хорошем вкусе хозяина. Кожаную мебель покупают те, кто всегда идет в ногу с последними тенденциями моды.