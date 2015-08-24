Деревенский стиль подходит для тех людей, кто по-особенному ценит уют, домашнюю атмосферу и сердечное тепло. Такой интерьер никогда не вызывает раздражения, а гостям всегда хочется вернуться в этот дом, поэтому со временем он не потерял своей актуальности. Чаще всего интерьер загородного дома оформляется в деревенском стиле. Но этот дизайн можно воссоздать и в обычной квартире, сделав так, чтобы он напоминал об уютном домике. В этом поможет мебель в деревенском стиле и различные декоративные элементы.

Общие черты данного стиля – грубоватая стеновая и напольная отделка, применение натуральных материалов, цветовая гамма спокойная, природная, мебель делается из дерева, нет излишнего декора, важен выбор текстиля, из орнаментов преобладает цветочный, в горошек или клетку, декоративные изделия в основном используются ручной работы. В интерьере данного стиля допускается использование только натуральных материалов, даже если они имеют не изящный вид, грубы наощупь. Благодаря этому комната выглядит просто, романтично и привлекательно. Мебель в деревенском стиле отличается своим многообразием, поэтому важно выбрать то, что будет гармонизировать друг с другом.