Деревенский стиль подходит для тех людей, кто по-особенному ценит уют, домашнюю атмосферу и сердечное тепло. Такой интерьер никогда не вызывает раздражения, а гостям всегда хочется вернуться в этот дом, поэтому со временем он не потерял своей актуальности. Чаще всего интерьер загородного дома оформляется в деревенском стиле. Но этот дизайн можно воссоздать и в обычной квартире, сделав так, чтобы он напоминал об уютном домике. В этом поможет мебель в деревенском стиле и различные декоративные элементы.
Общие черты данного стиля – грубоватая стеновая и напольная отделка, применение натуральных материалов, цветовая гамма спокойная, природная, мебель делается из дерева, нет излишнего декора, важен выбор текстиля, из орнаментов преобладает цветочный, в горошек или клетку, декоративные изделия в основном используются ручной работы. В интерьере данного стиля допускается использование только натуральных материалов, даже если они имеют не изящный вид, грубы наощупь. Благодаря этому комната выглядит просто, романтично и привлекательно. Мебель в деревенском стиле отличается своим многообразием, поэтому важно выбрать то, что будет гармонизировать друг с другом.
В основном, чтобы создать деревенский стиль, используют такие материалы, как дерево, кожа, керамика, лен, камень, ротанг, хлопок. Благодаря этим материалам достигается эффект легкости и простоты.
Для создания этого стиля подойдет мебель и декоративные детали уже бывшие в употреблении. Старина придаст неповторимый колорит помещению. Поверхность мебели можно состарить искусственно. Хорошо подойдут фарфоровые предметы, состарившиеся предметы из металла. Чтобы облик интерьера не был скучным и однообразным, добавьте к мебели комнатные растения.
Если правильно все оформить, то этот стиль будет замечательно подчеркнут. Мебель в деревенском стиле может быть выполнена из цельной древесины. Многие используют антикварную мебель в сочетании с современной, она может быть абсолютно разносортной. Но важно, чтобы все предметы выглядели гармонично и подходили друг ко другу по габаритам. Самим подобрать мебель в таком плане достаточно трудно, поэтому лучше обратиться к специалистам.
Диван обычно выбирают достаточно большой. На диваны можно надеть чехлы, имеющие характерный для этого стиля рисунок (клетка, полоска и т.д.). Также к ним можно добавить полосатые подушки. Если вы хотите оформить мебель в деревенском стиле Англии, то диван должен быть обшит кожей, желательно темного цвета. Для этого стиля подойдут ретро-кресла.
Если вы хотите, чтобы мебель в деревенском стиле выглядела более романтично, то для этого подойдут плетеные варианты, нежного цвета подушки с рюшами, цветочными мотивами. Мягкая мебель должна иметь светлые тона, гармонизирующие с мягко-розовым общим фоном. Для создания русского деревенского стиля можно использовать декоративную печь, мебель, сделанную исключительно из натурального дерева, или же можно остановиться на кованых изделиях.
При наличии темных стен будет отлично смотреться светлая мебель. Если же стены имеют светлые пастельные оттенки, то лучше взять коричневую мебель. Чтобы разнообразить интерьер и вид мебели, достаточно использовать яркие акценты, например, синий или красный текстиль, обои в полоску, клетку, горошек.
Необязательно оформлять весь интерьер в деревенском стиле. Общий фон сделайте стильным и современным и добавьте акценты деревенского стиля, например, что-то из мебели (состаренное кресло, предметы мебели из необработанного дерева). Приветствуется декор мебели витиеватыми узорами. Из предметов декора обычно преобладают глиняные. Украсить дизайн можно таким декоративным элементом, как большой старинный сундук. Для такого помещения идеальны вещи ручной работы.
Для гостиной или рабочего кабинета предпочитается массивный стол. В спальне необходимы тяжелые кровати, чтобы сбалансировать общее восприятие, комод выбирают более компактный и легкий. То есть практически вся мебель должна быть увесистой и красивой. Такое сочетание делает интерьер интересным и необычным. Мебель хорошо смотрится, если будет присутствовать в интерьере камин. В кухне используйте стол из массива дерева.
Необязательно оформлять весь интерьер в деревенском стиле. Общий фон сделайте стильным и современным и добавьте акценты деревенского стиля, например, что-то из мебели (состаренное кресло, предметы мебели из необработанного дерева). Приветствуется декор мебели витиеватыми узорами. Из предметов декора обычно преобладают глиняные. Украсить дизайн можно таким декоративным элементом, как большой старинный сундук. Для такого помещения идеальны вещи ручной работы.
Для столешницы выбирают материал из натурального или искусственного камня. Но хорошо подходят и столешницы из массива дерева. Фасад мебели может быть украшен резьбой или росписью, но только в случае если кухня не имеет маленьких размеров. Иначе все пространство будет скрадываться, что приведет к ощущению дискомфорта. Для кухни такой стиль особо популярен. С мебелью данного вида кухня становится по-особенному домашней и доброжелательной. Верхние шкафы украсьте этно мотивами, а нижние можно оформить в занавесочки с рюшами. Современную бытовую технику лучше всего прятать за фасады шкафов или приобретайте сразу встроенные приборы. В противном случае нарушится общая концепция стиля. При наличии большой кухни можно поместить в нее буфет, который является одним из символов данного стиля. Он заменит большое количество полок и шкафчиков. Чтобы кухня из-за массивной мебели не выглядела тяжело, используйте стеклянные дверцы, зеркала. Так, помещение станет легким и невесомым.
Шкафчики для кухни, гостиной или рабочего кабинета должны
быть открытыми, с полочками. Для кухонного помещения подойдет и такой элемент, как сундук. Он будет выполнять не только декоративную функцию, он сможет служить как сидение и как место для хранения кухонной утвари. Также при наличии небольшой площади подойдет больше мебель, выполненная из ротанга. Она легкая и воздушная в конструкции.
Не обойдет стороной деревенский стиль и детскую комнату. Кроватка в ней должна обязательно быть сделана из дерева, желательно светлого цвета. В этом помещении также необходимо использовать максимум натуральных материалов. Мебель используется не вычурная, желательно окрашенная в нежные пастельные тона. Из предметов мебели еще понадобится шкаф и комод, они могут быть декорированы росписью или золочением, ручной резьбой. Для детской комнаты девочки подойдет изящная белая мебель, возможно с цветочной росписью. Кровать может иметь балдахин. Из мягкой мебели можно использовать классические кресла.
Деревенский стиль в прихожей представлен минимумом мебели. Вполне достаточно вешалки, небольшого шкафчика и какого-либо декоративного элемента, характеризующего этот стиль. При наличии светлых стен можно ставить мебель темного оттенка, что и сделали в студии дизайна
Сфера.
Мебель в деревенском стиле в столовой комнате представлена обычно большим столом из массива дерева, множеством стульев или диваном, простирающимся на всю длину стола. Диван можно украсить подушками.
Вне зависимости от того, какой вариант деревенского стиля будет предпочтен, интерьер в любом случае будет выглядеть уютно и просто. К тому же создание такого дизайна обойдется дешево, мебель можно использовать не новую и достаточно простую, другие элементы можно создать своими руками. Главное – это следуйте чувству меры. Пространство не должно быть перегружено мебелью, сельскими декоративными элементами. Достаточно выбрать несколько ярких предметов. Уделите внимание качеству мебели, чтобы она могла прослужить долгое время.