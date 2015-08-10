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Ванная в стиле ар-нуво

Ksenia Zayarnyuk Ksenia Zayarnyuk
Einfamilienhaus , schulz.rooms schulz.rooms Ванная комната в стиле модерн
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Стиль ар-нуво выражается не только в применении классических приемов, он также приветствует эксперименты и оригинальные сочетания в интерьере. Ванная, выполненная в данном стиле, элегантна, современна, интересна. Интерьер оснащается всем необходимым, нет ничего лишнего.

Характерные черты стиля

Casa Santiago 49, Taller Estilo Arquitectura Taller Estilo Arquitectura Ванная комната в стиле модерн
Taller Estilo Arquitectura

Taller Estilo Arquitectura
Taller Estilo Arquitectura
Taller Estilo Arquitectura

Ванная в стиле ар-нуво имеет следующие характерные черты – применяются самые новые материалы и технологии, цветовая гамма используется светлая, линии строгие и четкие, наличие небольшого количества декоративных элементов, возможность создания разноуровневых потолков и полов, использование цветочных мотивов и витиеватых линий, зонирование пространства может быть сделано нетрадиционно, к основным применяемым материалам относят пластик, стекло, металл, камень.

Ванная комната, созданная в стиле ар-нуво, отличается большим количеством света, ощущением простора. Все в ней располагается функционально и практично.

Применение декоративных элементов

Antique Mirrored Master Bathroom Splashback Mirrorworks, The Antique Mirror Glass Company Ванная комната в стиле модерн
Mirrorworks, The Antique Mirror Glass Company

Antique Mirrored Master Bathroom Splashback

Mirrorworks, The Antique Mirror Glass Company
Mirrorworks, The Antique Mirror Glass Company
Mirrorworks, The Antique Mirror Glass Company

Ванная в стиле ар нуво украшается декоративными элементами так, чтобы вместо вычурности была видна изысканность. Обычно аксессуаров применяют не так много, главное, чтобы они гармонизировали  с интерьером. В основном все декоративные элементы представлены растительностью или необычными извилинами, узорами. Хороши аксессуары, выполненные из природных материалов. Также подходят кованые изделия, витражи. Обязательно должен быть цветовой акцент, например, растение или коврик. Можно повесить необычную люстру, нужны картины, вазы или подсвечники.

Оформление потолков в ванной комнате

RasumofSKY Gardens, Hofmann Architekten ZT GmbH Hofmann Architekten ZT GmbH Ванная комната в стиле модерн
Hofmann Architekten ZT GmbH

Hofmann Architekten ZT GmbH
Hofmann Architekten ZT GmbH
Hofmann Architekten ZT GmbH

В такой ванной потолки играют не самую последнюю роль, им также уделяется пристальное внимание. Желательно, чтобы потолок был оформлен в светлые оттенки или белый цвет. Допускается использование различных многоуровневых конструкций. Разноуровневые потолочные сооружения очень функциональны и практичны, с их помощью можно варьировать площадь помещения. Многие применяют натяжные потолки. 

Светильники и люстры, размещенные на потолке, должны иметь мягкие и плавные линии, геометрические формы. В зависимости от планировки дома можно сделать на потолке оконный проем. Благодаря такому оригинальному решению вы избавитесь от лишних источников искусственного света.

Напольное покрытие в стиле ар-нуво

Einfamilienhaus , schulz.rooms schulz.rooms Ванная комната в стиле модерн
schulz.rooms

schulz.rooms
schulz.rooms
schulz.rooms

Ванная в стиле ар-нуво традиционно предполагает использование в качестве напольного покрытия керамическую плитку. Это неудивительно, так как в помещении с высокой влажностью именно этот материал наиболее практичен. Дизайнеры также рекомендуют класть на пол керамогранит. Благодаря разным видам этого отделочного материала, можно создавать различный дизайн с интересными эффектами. Каменное напольное покрытие также порадует своей прочностью. Если в данном помещении имеются светлые стены, то свежесть всего интерьера удачно подчеркнут темные или же разноцветные полы.

Ламинат и паркет не совсем подходят для этого помещения. В случае если вы сделали такой выбор, то материал должен иметь повышенную влагоустойчивость, а ванная комната должна быть оснащена хорошей вентиляционной системой.

Форма ванны

Жизнь в ШОКОЛАДЕ AR-KA architectural studio Ванная комната в стиле модерн
AR-KA architectural studio

Жизнь в ШОКОЛАДЕ

AR-KA architectural studio
AR-KA architectural studio
AR-KA architectural studio

В ванной комнате данного стиля все внимание акцентируется на ванне. Ее форма должна быть максимально необычной, но, конечно же, приветствуются и классические варианты. Хорошо смотрится ванна на ножках, а также и мебель на них. Если выбрана классическая ванна овальной формы, то ее лучше расположить посередине комнаты. Для этого нужно продумать расположение коммуникаций, чтобы вокруг нее было свободное пространство.

Стиль ар-нуво и стены

Важная роль предоставлена и стенам ванной комнаты. Так как ванная в стиле ар-нуво предполагает воздушность и легкость в пространстве, то отделка стен должна быть светлых пастельных тонов. Но хорошо будут смотреться и соответствовать стилю ар нуво светло-зеленые или серые стены. Можно также использовать песчаные тона, лиловые, светло-розовые, золотистые и лазурные.

Из отделочных материалов в основном для стен применяют кафельную плитку разных форм и фактур (подойдет и классическая глянцевая поверхность, и рельефная, но чаще отдается предпочтение гладкому варианту). Возможно использование поверхности, имитирующей каменную кладку. Также стены можно отделать гипсом, камнем или деревом.

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Ванная комната в стиле ар-нуво и мебель

Ванная комната Студия Искандарова Ванная комната в стиле модерн
Студия Искандарова

Ванная комната

Студия Искандарова
Студия Искандарова
Студия Искандарова

Вся мебель должна характеризоваться мягкими и плавными линиями, должна быть некая витиеватость, но избегайте острых углов. Стеновые стыки обычно закрывают угловыми небольшими шкафами или раковинами. Но пространство не должно быть перегружено лишними предметами мебели. Функциональность и количество мебели взято от минимализма, но форма должна быть другой. Предметы используются монохромные, классическими являются растительные узоры на них. Можно обставить интерьер деревянной мебелью, в дополнение к ней некоторые делают деревянную отделку ванны.

При возможности отдается предпочтение натуральным материалам. Трубы тщательно маскируют шкафчиками, аксессуарами и отделкой. Классическая форма раковины в этом стиле – прямоугольный поддон. Но можно выбрать и любую другую форму, акцентировав стиль ар-нуво в чем-то другом.

Как создается освещение

Современный монохром в таунхаусе, Константин Паевский-PAEVSKIYDESIGN Константин Паевский-PAEVSKIYDESIGN Ванная комната в стиле модерн
Константин Паевский-PAEVSKIYDESIGN

Современный монохром в таунхаусе

Константин Паевский-PAEVSKIYDESIGN
Константин Паевский-PAEVSKIYDESIGN
Константин Паевский-PAEVSKIYDESIGN

Освещение обычно представлено встроенными в потолок и стены светильниками, к чему и прибегнул дизайнер Константин Паевский. Иногда дизайнеры используют классическую люстру или светильник стиля “Тиффани”. Но важно придерживаться правила, что света должно быть как можно больше. Чтобы естественного освещения было много, можно сделать большое окно. В случае отсутствия окна его заменяют зеркалом или даже несколькими. Если хотите чего-то оригинального, то сделайте зеркальный потолок. Такими приемами пространство внутри помещения увеличивается, свет мягко рассеивается. Благодаря узкому оконному проему, находящемуся под самым потолком, можно разместить на стенах все необходимые сантехнические коммуникации и получать солнечный свет. Панорамные окна не очень практичны в использовании, так как из-за умывальника и ванны оно будет постоянно запотевать и будут оставаться следы от воды. Если вы хотите разместить окно, то выбирайте стену, расположенную вдали от сантехники. Обычно текстиль в ванной не встречается, но если вы любите уют, то повесьте классические длинные занавески на шторы. Материал должен обладать устойчивостью к влаге.

Зонирование пространства в ванной стиля ар-нуво

Ванная Aledoconcept Ванная комната в стиле модерн
Aledoconcept

Ванная

Aledoconcept
Aledoconcept
Aledoconcept

Ванная в стиле ар-нуво зачастую имеет разграничение пространства. Достигается это за счет цветовых решений, перегородок, материалов, отличающихся по фактуре. Чтобы зонировать пространство, чаще всего используют именно стеклянную перегородку. Душевые кабинки отделяются от общего помещения при помощи матового или прозрачного оргстекла. Перегородки делаются и посредством комбинирования строительных материалов, например, с одной стороны используют стекло, а с другой – пластик, дерево, гипсокартон. Допускается изготовление массивной и прочной перегородки, сделанной из того же материала, что и отделка стен. Такое зонирование придает ощущение безопасности и основательности.

Изящный стиль ар-нуво

homify Ванная комната в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

Таким образом, ванная в стиле ар-нуво может быть оформлена вполне необычно и современно. Для этого используют самые разнообразные дизайнерские приемы, с помощью которых создается неповторимый интерьер в стиле ар-нуво. Помните о правилах освещения, рекомендуемых материалах для отделки, форме и количестве мебели, видах аксессуаров. Чтобы этот стиль смотрелся вполне гармонично и достойно, нужна ванная комната с немаленьким пространством, иначе вы не добьетесь нужного эффекта.

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