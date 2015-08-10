Ванная в стиле ар-нуво имеет следующие характерные черты – применяются самые новые материалы и технологии, цветовая гамма используется светлая, линии строгие и четкие, наличие небольшого количества декоративных элементов, возможность создания разноуровневых потолков и полов, использование цветочных мотивов и витиеватых линий, зонирование пространства может быть сделано нетрадиционно, к основным применяемым материалам относят пластик, стекло, металл, камень.

Ванная комната, созданная в стиле ар-нуво, отличается большим количеством света, ощущением простора. Все в ней располагается функционально и практично.