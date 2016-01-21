Польский люкс в загородном доме

Шикарный коттедж, достойный большой и счастливой семьи, приглашает нас в виртуальный тур по его замечательным интерьерам. Во время прогулки мы можем насладиться роскошным видом его из сада и интерьерами, от которых захватывает дух!

Архитектурная студия LK & Projekt Sp. z o.o. выполнила этот проект, учитывая все пожелания хозяев – панорамное остекление, легкий намек на классическую монументальность, просторные и светлые комнаты, высокие потолки и современный дизайн интерьера.

Кроме того, проект обещал быть особенно удобным для семейной жизни. Большие детские комнаты со множеством мест для игр идеально подходят для жизни малышей и школьников, а шикарно оформленная приусадебная зона в непосредственной близости к настоящему лесу идеальна для прогулок и детских игр. Общая площадь дома – 636 квадратных метров, она рассчитана на активную семью, которая любит принимать гостей и жить с ощущение простора в любое время года.