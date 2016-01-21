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Польский люкс в загородном доме

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
LK&1048, LK & Projekt Sp. z o.o. LK & Projekt Sp. z o.o. Дома в стиле модерн
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Шикарный коттедж, достойный большой и счастливой семьи, приглашает нас в виртуальный тур по его замечательным интерьерам. Во время прогулки мы можем насладиться роскошным видом его из сада и интерьерами, от которых захватывает дух!

Архитектурная студия LK & Projekt Sp. z o.o. выполнила этот проект, учитывая все пожелания хозяев – панорамное остекление, легкий намек на классическую монументальность, просторные и светлые комнаты, высокие потолки и современный дизайн интерьера.

Кроме того, проект обещал быть особенно удобным для семейной жизни. Большие детские комнаты со множеством мест для игр идеально подходят для жизни малышей и школьников, а шикарно оформленная приусадебная зона в непосредственной близости к настоящему лесу идеальна для прогулок и детских игр. Общая площадь дома – 636 квадратных метров, она рассчитана на активную семью, которая любит принимать гостей и жить с ощущение простора в любое время года.

Дизайн экстерьера

LK&1048, LK & Projekt Sp. z o.o. LK & Projekt Sp. z o.o. Дома в стиле модерн
LK &amp; Projekt Sp. z o.o.

LK & Projekt Sp. z o.o.
LK &amp; Projekt Sp. z o.o.
LK & Projekt Sp. z o.o.

С виду дом кажется очень значительным и большим и, как ни странно, изнутри он еще гораздо более просторный, чем смотрится на первый взгляд. Все дело в дизайне его экстерьера – парадный фасад с изумительной подсветкой и достаточно разнообразными дизайнерскими эффектами будто отвлекает взгляд от оценки ширины дома, которая достаточно существенна.

Зонирование

LK&1048, LK & Projekt Sp. z o.o. LK & Projekt Sp. z o.o. Дома в стиле модерн
LK &amp; Projekt Sp. z o.o.

LK & Projekt Sp. z o.o.
LK &amp; Projekt Sp. z o.o.
LK & Projekt Sp. z o.o.

Всего в доме два крыла и центральное здание – такова была архитектурная задумка зонирования нескольких больших объемов. Чтобы сделать их плавно перетекающими друг в друга, были придуманы специальные мощеные террасы, внутренние дворики и проходы – несколько входов в дом, ведущих в гостиную, холлы и коридоры, сразу с трех сторон здания.

Жизнь в стиле люкс

LK&1048, LK & Projekt Sp. z o.o. LK & Projekt Sp. z o.o. Дома в стиле модерн
LK &amp; Projekt Sp. z o.o.

LK & Projekt Sp. z o.o.
LK &amp; Projekt Sp. z o.o.
LK & Projekt Sp. z o.o.

С этого ракурса мы видим парадный вход в здание, расположенный справа от гаража. Над последним – шикарную террасу для двух комнат на втором этаже, которая станет любимым местом для отдыха.

Справа от парадного входа – шикарный стеклянный куб двусветной гостиной с камином, которая поражает своих размахом и блеском. Кажется, что в такой комнате ничего не стоит устроить праздничный ужин на полсотни персон.

Проект дома

LK&1048, LK & Projekt Sp. z o.o. LK & Projekt Sp. z o.o. Дома в стиле модерн
LK &amp; Projekt Sp. z o.o.

LK & Projekt Sp. z o.o.
LK &amp; Projekt Sp. z o.o.
LK & Projekt Sp. z o.o.

В процессе работы над проектом архитекторы и дизайнеры подготовили и визуализацию экстерьера. На ней дом кажется меньше, чем будет на самом деле, и даже специальные эффекты для увеличения качества изображения и получения сходства с реальностью не передают его потрясающий размах.

Гостиная

LK&1048, LK & Projekt Sp. z o.o. LK & Projekt Sp. z o.o. Гостиная в стиле модерн
LK &amp; Projekt Sp. z o.o.

LK & Projekt Sp. z o.o.
LK &amp; Projekt Sp. z o.o.
LK & Projekt Sp. z o.o.

Дизайн интерьера гостиной площадью 54 квадратных метра выполнен в стиле модерн. Несколько оттенков серого соревнуются здесь за возможность стать основным цветом в интерьере, а панорамное остекление с предусмотрительно установленными жалюзи выглядит еще более эффектно, чем переходы по полутонам в декоре.

Кухня

LK&1048, LK & Projekt Sp. z o.o. LK & Projekt Sp. z o.o. Кухня в стиле модерн
LK &amp; Projekt Sp. z o.o.

LK & Projekt Sp. z o.o.
LK &amp; Projekt Sp. z o.o.
LK & Projekt Sp. z o.o.

Люксовая кухня, столешница для кухонного острова которой выполнена из натурального камня, поражает воображение – очень минималистичная она даже похожа на виртуальную визуализацию, хотя является уже реализованным проектом.

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Планировка

LK&1048, LK & Projekt Sp. z o.o. LK & Projekt Sp. z o.o. Гостиная в стиле модерн
LK &amp; Projekt Sp. z o.o.

LK & Projekt Sp. z o.o.
LK &amp; Projekt Sp. z o.o.
LK & Projekt Sp. z o.o.

Практически всегда солнечные комнаты с южным панорамным остеклением – главная составляющая успеха интерьера в бело-серых тонах. В данном случае мы также видим дополнение черными и хромированными акцентами и планировку открытого плана.

Так, гостиная является частью столовой, а столовая – частью кухни с отдельным местечком для завтраков. Второй уровень тоже легко доступен – по лестнице и даже просто визуально за счет стеклянных экранов.

Терраса

LK&1048, LK & Projekt Sp. z o.o. LK & Projekt Sp. z o.o. Балкон и терраса в стиле модерн
LK &amp; Projekt Sp. z o.o.

LK & Projekt Sp. z o.o.
LK &amp; Projekt Sp. z o.o.
LK & Projekt Sp. z o.o.

Прекрасное место для отдыха – терраса с видом на собственный сад – выглядит просто идиллически. Современная мебель специально для всесезонного использования позволяет наслаждаться завтраками на природе более 3-х месяцев в году.

Ванная комната

LK&1048, LK & Projekt Sp. z o.o. LK & Projekt Sp. z o.o. Ванная комната в стиле модерн
LK &amp; Projekt Sp. z o.o.

LK & Projekt Sp. z o.o.
LK &amp; Projekt Sp. z o.o.
LK & Projekt Sp. z o.o.

Отдельного внимания заслуживает ванная комната, оформленная в стиле модерн и имеющая окна в пол с выходом на террасу. Здесь царит глянец, а современная подсветка придает всем поверхностям блеска в вечернее время.

Детская комната

LK&1048, LK & Projekt Sp. z o.o. LK & Projekt Sp. z o.o. Детская комната в стиле модерн
LK &amp; Projekt Sp. z o.o.

LK & Projekt Sp. z o.o.
LK &amp; Projekt Sp. z o.o.
LK & Projekt Sp. z o.o.

Одна из детских комнат выглядит особенно интересно. Спроектированная для двух сыновей она имеет собственный балкон, красивый формат остекления – уютный, приватный и все-таки достаточно панорамный для красивых видов.

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