Новый этаж для старого дома

О том, как стандартный коттедж становится стильным образцом для подражания, можно прочитать в нашей статье о проекте студии Heliolux Design. Небольшой коттедж стал буквально примером для всех домов на улице, ведь его в прошлом серые и вечно пасмурные фасады взорвались новыми красками. Но даже не это самое главное в его реконструкции. Кроме всего прочего, дом получил целый новый этаж, расширив жилое пространство для молодой пары, которая нуждалась в дополнительной площади после пополнения в семье!
О таких кардинальных переменах соседи по улице еще не скоро забудут, а пока семья радуется новой террасе, панорамному остеклению, стильному балкону с хорошим видом и трем новым комнатам с двумя ванными!
Серые фасады стали разноцветными, а отделка железными декоративными панелями в тон крыше и натуральной древесиной выглядит очень стильно!
На этой фотографии вы можете видеть надстройку второго этажа в формате одной спальни, лестничного холла и второй спальни. С другой стороны дома – окна ванной комнаты и главной спальни с балконом. Таким образом, площадь дома увеличилась почти в два раза.
Куплен же дом был из-за прекрасной цены, крепких стен, которые позволяли строительство второго уровня, и прекрасного местоположения – недалеко от работы и школы. Кажется, что надстройка второго этажа принесла множество хлопот, но на самом деле владельцы дома получили именно то, что им нужно, не идя ни на какие компромиссы.
Кроме того, в ходе реконструкции был также спланирован проект для участка. Террасы, ландшафтное озеленение и несколько клумб стали украшать задний дворик, который вы увидите на фотографии ниже.
С этой стороны наверху на втором этаже мы видим главную спальню, а справа – окно ванной комнаты. Внизу в гостиной было реализовано панорамное остекление с дверьми-слайдерами и такое же меньшего размера – справа на кухне. Терраса имеет площадь более 45 квадратных метров и будет главным местом для отдыха семьи с двумя детьми в летнее время. Здесь разместится столовая группа, патио и мини-кухня.
Очень красивый проект балкона, с отделкой натуральной древесиной наружных стен и квадратными колоннами, сделал этот дом по-настоящему эксклюзивным проектом. Три квадратных световых окна в крыше тоже выглядят очень оригинально, пропуская свет на слегка затененное место для отдыха.
Над зоной террасы возле кухни организован навес, он защищает от солнца и создан для вертикального озеленения. Навес делает данную зону более уютной, в ней может разместиться детский уголок для игр с мольбертом или столиком, ведь мама сможет легко наблюдать за этим местом из кухни, или уголок для чаепития на двоих – романтичное местечко для супружеской пары.
Простой, но стильный дизайн парадного входа отделан декоративной плиткой под натуральный камень (слева) и натуральной древесиной (на фронте и потолке). Данная отделка является самой дорогостоящей, особенно, по сравнению с обычной штукатуркой, поэтому ее площадь решили свести к минимуму и при этом создать максимально сильный эффект для гостей.
Так, маленький одноэтажный дом стал большим, двухэтажным и по-настоящему семейным. К нему добавилось панорамное остекление с выходом на террасу, сама терраса и красивая отделка фасадов натуральным деревом.
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