Новый этаж для старого дома

Серые фасады стали разноцветными, а отделка железными декоративными панелями в тон крыше и натуральной древесиной выглядит очень стильно!

На этой фотографии вы можете видеть надстройку второго этажа в формате одной спальни, лестничного холла и второй спальни. С другой стороны дома – окна ванной комнаты и главной спальни с балконом. Таким образом, площадь дома увеличилась почти в два раза.

Куплен же дом был из-за прекрасной цены, крепких стен, которые позволяли строительство второго уровня, и прекрасного местоположения – недалеко от работы и школы. Кажется, что надстройка второго этажа принесла множество хлопот, но на самом деле владельцы дома получили именно то, что им нужно, не идя ни на какие компромиссы.

Кроме того, в ходе реконструкции был также спланирован проект для участка. Террасы, ландшафтное озеленение и несколько клумб стали украшать задний дворик, который вы увидите на фотографии ниже.